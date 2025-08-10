Исчезающий город, штраф за селфи и трагедия в Косулино. Итоги недели от РИА «Новый День»

Екатеринбург привыкает к новым ограничениям в виде отключений мобильного интернета по ночам, а Верхний Тагил неожиданно борется за выживание в отчетах аналитиков. Кроме того, в Свердловской области набирает обороты избирательная кампания по выборам губернатора. О самых важных и интересных событиях за минувшую неделю рассказываем в нашем обзоре.

Августовские праздники и новые ограничения

В Екатеринбурге стартовали праздничные мероприятия ко Дню города. Уже известна программа праздника и главный хедлайнер. Власти города вводят привычные ограничения – перекрытия улиц и запрет на продажу алкоголя. Однако в этом году появилась еще одна мера – отключение мобильного интернета.

Тагильчанка получила штраф за селфи на фоне горящей нефтебазы

Три блогера из Нижнего Тагила оказались в полицейском участке из-за того, что снялись в видео на фоне горящей нефтебазы после атаки беспилотников в Сочи. Ролик в Tiktok опубликовала 20-летняя Карина. Девушка заявила, что хотела «просто показать возгорание», а все участники записи были пьяны. На тагильчанку оформили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности на территории с угрозой чрезвычайной ситуации). Ей назначен штраф в 30 тысяч рублей. «Новый День» выяснил у юриста, где нельзя снимать контент для соцсетей.

Верхний Тагил исчезнет?

Аналитики РАНХиГС включили Верхний Тагил (проживает 10 тысяч человек) в список умирающих городов, в которых быстро сокращается численность населения и количество рабочих мест. За свой город вступился мэр Василий Кириченко. Он заявил, что в муниципалитете работает ГРЭС, недавно была благоустроена набережная и ремонтируются социальные объекты. «Верхний Тагил 307 лет был, есть сейчас на карте России и будет жить дальше!» – написал глава города.

Выборы: их осталось пятеро

Избирком сформировал окончательный список кандидатов на досрочные выборы губернатора Свердловской области. Голосование пройдет в сентябре, и впервые на региональных выборах будут сформированы экстерриториальные избирательные участки. Четыре участка откроют в ДНР, чтобы участники СВО смогли выбрать свердловского губернатора. Военнослужащие также могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

В Косулино подросток случайно убил приятеля

Трагедия случилась 6 августа. Трое школьников возвращались домой после купания в водоеме, по пути поссорились из-за порванного ремешка часов. Завязалась драка, в которой 15-летний парень ударил сверстника в солнечное сплетение. Мальчику стало плохо, он потерял сознание. Приятели вызвали скорую, но врачи не успели помочь – мальчик скончался. В отношении подростка, нанесшего смертельный удар, возбуждено уголовное дело. Однако суд оставил его на свободе.

Задержание чиновницы мэрии

Сотрудники ФСБ задержали замглавы департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Дину Шведкина. Ее подозревают в мошенничестве на предыдущем месте работы в сфере туризма в Челябинской области. Следствие полагает, что чиновница похитила 700 тысяч рублей из бюджета, завысив цену на строительство инфоцентра на туристическом маршруте Косотур.

