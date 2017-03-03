Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 03.03.17

Редакция NDNews.ru подводит итоги первой постпраздничной недели. На Урале она запомнилась прежде всего громкими уголовными делами самой разной направленности – от коррупции до ритуальных убийств. Кроме того, обсуждались громкие назначения в крупных компаниях, неоднозначный предвыборный призыв государственного эксперта, скандал с участием скорой помощи и внезапная победа местной футбольной команды.

Тренд недели: громкие уголовные дела

На этой неделе стала известна дата пересмотра резонансного уголовного дела воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео в социальной сети. Заседание президиума по этому вопросу состоится 6 марта 2017 года, время начала слушания еще будет уточнено. Президиум будет заседать в закрытом режиме – статья, по которой вынесен приговор Чудновец, не подразумевает присутствие СМИ. Кроме того, в данном случае должны учитываться интересы несовершеннолетнего ребенка. Президиум может вынести решение либо по отмене приговора, его пересмотру или оставить вердикт в силе. В настоящее время Чудновец содержится в ИК №6 Нижнего Тагила. Она отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

В Верхней Пышме начался процесс по делу серийного маньяка Арсена Байрамбекова. Его обвиняют в двух заказных и четырех(!) ритуальных убийствах бомжей. По версии следствия, вместе с подельницей он ловил бездомных и в период с 2014го по 2015й год совершил четыре обряда жертвоприношения на приготовленном им алтаре в районе Ганиной Ямы, пока не был задержан полицией. Как выяснилось, подруга проболталась о произошедшем и полицейские вышли на след маньяка.

Свою вину бывший сотрудник полиции и, к слову, чемпион по тайскому боксу признал полностью. Он прошел психолого-психиатрическую экспертизу и признан вменяемым. Вынесение приговора Арсену Байрамбекову перенесли на 10 марта.

Блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, на этой неделе суд оставил под домашним арестом. Такое решение судебная инстанция приняла по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов блогера на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, по которому Соколовский был оставлен под домашним арестом. Наряду с этим, стороне защиты не удалось добиться послабления режима домашнего ареста. «Ловцу покемонов» запретили общаться с близкими и родственниками. Обоснованием для отказа стало то, что друзья юноши и его мама были допрошены в ходе расследования уголовного дела и являются теперь свидетелями. Кроме того, суд не разрешил блогеру пользоваться средствами связи.

Также сегодня в Кировском суде начался процесс автора известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», «грозы» Пионерского поселка Игоря Новоселова, который после 1,5 лет в бегах вновь предстал перед судом. Сегодня прошло первое заседание по уголовному делу беспредельщика. Оно должно было касаться нападения в 2015 году на общественника Владимира Рудякова. По версии следствия, Новоселов вместе с друзьями проник в жилище мужчины и избил его, перепутав с другим человеком. Но свидетели по делу не явились, поэтому рассматривался другой эпизод – о нападении на таксиста, который оказался бывшим сотрудником ГУФСИН.

А 52-летнему главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко вчера предъявлено обвинение по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). По версии следствия, днем 21 февраля 2017 года Бреденко прямо в своем рабочем кабинете получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей. Сразу после этого Бреденко был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Уже 22 февраля Александр Бреденко был отправлен под домашний арест. Такое решение вынес судья Верх-Исетского районного суда Виталий Андросов, рассмотрев соответствующее ходатайство следствия. Самого Бреденко в зал суда не привезли – он участвовал в заседании с помощью видеоконференцсвязи. В ходе слушания стало известно, что чиновник написал чистосердечное признание

Назначение недели

Новым главой научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» вместо Олега Сиенко назначен Александр Потапов. Об этом сообщила вчера пресс-служба ГК «Ростех». «Уралвагонзавод возглавит Потапов. Он является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа. Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед Уралвагонзаводом», – объяснил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Напомним, Владимир Путин еще в декабре 2016 года принял решение передать Уралвагонзавод в управление Ростеха с целью начать процесс формирования объединенного бронетанкового холдинга на базе Курганмашзавода и Уралвагонзавода.

Кроме того, вновь заговорили о скором трудоустройстве бывшего свердловского премьера Дениса Паслера в структуры Реновы. По неофициальным данным, в ближайший понедельник, 6 марта, состоится заседание совета директоров «Т Плюс», на котором может быть принято решение о назначении Дениса Паслера генеральным директором.

Заявление недели

В номинации «Заявление недели» отличился ректор челябинского филиала РАНХ Сергей Зырянов на посвященном выборам совещании в уральском полпредстве. Эксперт предложил проводить в день выборов «электоральную лотерею с мягким административным давлением» и организовать подвоз избирателей к участкам. Также Зырянов не гнушается обзвоном и рассылкой сообщений от агитаторов, предлагает активно использовать предвыборные компьютерные программы и на крайний случай – совместить день выборов с референдумом с местной повесткой.

Фото недели

В фотографическом музее «Дом Метенкова» открывается выставка «Прекрасные незнакомцы», в которую вошли уникальные снимки из личных архивов, включенных в следственные дела репрессированных по политическим мотивам. На выставке можно увидеть снимки из личных архивов поляков, евреев, финнов, оказавшихся в СССР в поисках работы, фото корреспондентов из воинских частей и лагерей военнопленных, снимки, привезенные эвакуированными из западных областей РСФСР и реэмигрантов из Китая. Все это – свидетельства жизни людей в первой половине XX века, говорящие об особенностях языка любительской и студийной фотографии и фотографии как об инструменте, помогающем преодолевать все тяготы времени.

Видео недели

В Уральском центре монументального искусства приступили к отливке и сборке фрагментов одной из самых глобальных работ Эрнста Неизвестного – «Маски скорби». Четырехметровую бронзовую скульптуру планировали установить в Екатеринбурге еще в начале 90-х, но выделенные тогда на памятник деньги исчезли. Сегодня владелец одной из мастерских Екатеринбурга платит за отливку из своего кармана, потому что за год до смерти Неизвестного лично обещал ему реализовать проект. Из шести фрагментов четырехметровой скульптуры пока в бронзе исполнено только три. Отливка остальных будет продолжаться всю следующую неделю. Затем элементы «Маски скорби» соединят в мастерской.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EFqpkTAZSPo&rel=0">Video</a> Отливка «Маски скорби»

Скандал недели

Прокуратура Екатеринбурга, СКР и полиция проводят проверку по факту инцидента, когда из машины скорой помощи высадили семилетнего мальчика с высокой температурой. Вечером 1 марта родители заболевшего ребенка вызвали на дом скорую помощь. Из-за высокой температуры врачи предложили госпитализировать мальчика. По дороге в больницу у отца, который сопровождал ребенка, произошел конфликт с медиками насчет неправильно выбранного маршрута. Мужчина начал пинать ногами по двери скорой, его вынужденно высадили, и ребенок вышел вслед за отцом. Бригада уехала по другому вызову. На место инцидента была отправлена другая карета «скорой», но родители отказались доставлять мальчика в медучреждение.

Сюрприз недели

Неожиданно приятный сюрприз преподнес болельщикам ФК «Урал». Первый матч 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» закончился со счетом 4:3 в пользу екатеринбургской команды, притом, что подопечные Александра Тарханова отыгрались, проигрывая по ходу игры 0:3. Вероятно, болельщики увидели самый невероятный камбэк в истории «оранжево-черных». О том, как отреагировали на исход матча футбольные эксперты и футболисты – в обзорном материале NDNews.ru.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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