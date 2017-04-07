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Публикации за 07.04.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

По традиции в пятницу редакция NDNews.ru подводит итоги уходящей недели. Пятидневка началась со страшных известий о терактах в Санкт-Петербурге, что неизбежно наложило отпечаток на местную повестку. Чем еще запомнится рабочая неделя с 3 по 7 апреля – в традиционном обзоре нашего агентства.

Тема недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник в метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы. Сразу после этого и в уральской подземке были – полиция активнее начала проверять сумки и рюкзаки пассажиров, сотрудников правоохранительных органов в метрополитене тоже стало больше. Спустя пару часов у памятника отцам-основателям, люди несли туда цветы и свечи до позднего вечера. А на следующее после теракта утро в Историческом сквере – от Татищева и Де Геннина мемориал убрали.

Мемориал

Поразил своей реакцией на трагедию в Петербурге свердловский губернатор Евгений Куйвашев – его пресс-служба выдала релиз, в котором глава региона потребовал от вице-губернатора Сергея Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба активизироваться. Про общечеловеческие ценности сказано не было. О куйвашевском «пиаре-на-крови» порассуждал екатеринбургский журналист Алексей Остапов.

Тем не менее, меры безопасности в регионе действительно были усилены – справившись без указаний губернатора, у местных правоохранителей, органов власти и надзорных ведомств тщательнее вести оперативную работу и увеличить контроль за особо опасными объектами.

Общественная палата Свердловской области, в свою очередь, (то есть за городом). Притом, что изначально планировалось, что мероприятие пройдет на площади Труда, куда могли прийти простые люди.

Скандал недели

Как ни странно, скандал недели тоже начался с Санкт-Петербурга. Свердловские журналисты, приехавшие на медиафорум, на встрече с президентом Владимиром Путиным пожаловались ему на . Глава государства согласился с тем, что нужно «таки сделать нарушителям немножечко больно». «Вложения, которые должны были сделать МУП, но не сделали, и штрафы, которые они могут заплатить, – они должны быть сопоставимы. Чтобы (местные власти) понимали, что лучше провести нормальную утилизацию, чем заплатить штраф. Штраф должен быть жестче. Предложение хорошее, мы его проработаем», – сказал Владимир Путин.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Впоследствии директор Водоканала Александр Ковальчик заявил, что жалоба свердловских журналистов была политическим заказом. Также он пообещал связаться с подрядчиком – ООО «Чистый город», который и устроил свалку. «Если он «живой», то добиваться от него ликвидации свалки, если нет, то мы возьмем ее на себя», – пояснил Ковальчик, по всей видимости, .

Заявление недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Одной из любопытных кадровых новостей этой пятидневки стал переход общественницы, юристки «Роспила» Екатерины Петровой в Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р». Многие ожидали, что Катя возглавит местный штаб Алексея Навального, но, как она сама призналась в интервью нашему агентству, она выбрала сферу, менее связанную с политикой. Тем не менее, Петрова, как оказалось, могла поспособствовать уголовному делу в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева, задержанного на этой неделе. «Я месяц ею [Удмуртией, – прим. ред.] занималась – все материалы направила в ФСБ. Они, оказывается, весь прошлый год делали то же самое. Так что моя информация вряд ли стала именно той, из-за которой арестовали главу Удмуртии Соловьева, но будет суд – посмотрим, какие из моих изысканий легли в доказательную базу», – .

По ее словам, скоро организация займется дорожным фондом Свердловской области.

Видео недели

На этой неделе начался процесс над жительницей поселка Малышева Еленой Кордюковой, которая насмерть отравила двух своих детей крысиным ядом и чуть не отправила на тот свет третьего сына. Женщину признали вменяемой, максимальный срок, который ей грозит – 20 лет колонии. Суд проходит в закрытом режиме, но NDNews.ru удалось поговорить в суде с супругом Елены Александром. Выяснилось, что мальчик, чудом выживший после «лечения» матери, сейчас живет с отцом. Обвинения в адрес . «В этой истории все очень мутно – и со стороны врачей, и со стороны следствия. Да, давались детям таблетки, много. Но делалось это в целях улучшения здоровья, Елена не желала своим детям зла. Она была замечательная мать», – рассказал супруг «уральской Медеи».

Суд стартовал

Курьез недели

В затруднительном положении оказались свердловские автомобилисты – с 4 апреля вступило в силу требование о том, что машины с шипованой резиной должны быть снабжены знаком-наклейкой с буквой «Ш». Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Правда, как выяснилось позже, ГИБДД пока не будет штрафовать тех, у кого нет знака, а только лишь предупреждать.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Но с прилавков специализированных магазинов, киосков Роспечати и других точек знаки . Некоторые уральцы тут же вспомнили присказку «Наши руки не для скуки» и , нашлись и сердобольные горожане, кто печатал по 1000 знаков сразу и раздавал их всем желающим. Кое-кто рассудил, что на дорогах уже сухо, поэтому можно обойтись и без шипов, и без знака «Ш», – так .

Победа недели

Футбольный клуб «Урал» одержал поистине историческую победу – впервые за свою историю екатеринбургская команда , обыграв дома казанский «Рубин» со счетом 2:1. Теперь «шмели» летят в Сочи, где 2 мая выйдут на поле стадиона «Фишт» против московского «Локомотива». Для болельщиков радость была вдвойне приятной – местная пивоварня пообещала, что в случае выхода «Урала» в финал Кубка России, она напоит болельщиков клуба 200 литрами фирменного пива, созданного специально для «шмелей».

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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