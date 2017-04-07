Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 07.04.17

По традиции в пятницу редакция NDNews.ru подводит итоги уходящей недели. Пятидневка началась со страшных известий о терактах в Санкт-Петербурге, что неизбежно наложило отпечаток на местную повестку. Чем еще запомнится рабочая неделя с 3 по 7 апреля – в традиционном обзоре нашего агентства.

Тема недели

В понедельник в метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы. Сразу после этого и в уральской подземке были усилены меры безопасности – полиция активнее начала проверять сумки и рюкзаки пассажиров, сотрудников правоохранительных органов в метрополитене тоже стало больше. Спустя пару часов екатеринбуржцы установили самодельную мемориальную доску у памятника отцам-основателям, люди несли туда цветы и свечи до позднего вечера. А на следующее после теракта утро приходили к бюсту Петра I в Историческом сквере – от Татищева и Де Геннина мемориал убрали.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mS9SAgEIETU&rel=0">Video</a> Мемориал

Поразил своей реакцией на трагедию в Петербурге свердловский губернатор Евгений Куйвашев – его пресс-служба выдала релиз, в котором глава региона потребовал от вице-губернатора Сергея Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба активизироваться. Про общечеловеческие ценности сказано не было. О куйвашевском «пиаре-на-крови» в авторской колонке для NDNews.ru порассуждал екатеринбургский журналист Алексей Остапов.

Тем не менее, меры безопасности в регионе действительно были усилены – справившись без указаний губернатора, представители генпрокуратуры по УрФО потребовали у местных правоохранителей, органов власти и надзорных ведомств тщательнее вести оперативную работу и увеличить контроль за особо опасными объектами.

Общественная палата Свердловской области, в свою очередь, анонсировала митинг в память жертв теракта у Широкореченского мемориала (то есть за городом). Притом, что изначально планировалось, что мероприятие пройдет на площади Труда, куда могли прийти простые люди.

Скандал недели

Как ни странно, скандал недели тоже начался с Санкт-Петербурга. Свердловские журналисты, приехавшие на медиафорум, на встрече с президентом Владимиром Путиным пожаловались ему на несанкционированные свалки отходов екатеринбургского МУП Водоканал. Глава государства согласился с тем, что нужно «таки сделать нарушителям немножечко больно». «Вложения, которые должны были сделать МУП, но не сделали, и штрафы, которые они могут заплатить, – они должны быть сопоставимы. Чтобы (местные власти) понимали, что лучше провести нормальную утилизацию, чем заплатить штраф. Штраф должен быть жестче. Предложение хорошее, мы его проработаем», – сказал Владимир Путин.

Впоследствии директор Водоканала Александр Ковальчик заявил, что жалоба свердловских журналистов была политическим заказом. Также он пообещал связаться с подрядчиком – ООО «Чистый город», который и устроил свалку. «Если он «живой», то добиваться от него ликвидации свалки, если нет, то мы возьмем ее на себя», – пояснил Ковальчик, по всей видимости, забыв упомянуть, что учредители фирмы – это бизнес-партнеры его самого и его жены.

Заявление недели

Одной из любопытных кадровых новостей этой пятидневки стал переход общественницы, юристки «Роспила» Екатерины Петровой в Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р». Многие ожидали, что Катя возглавит местный штаб Алексея Навального, но, как она сама призналась в интервью нашему агентству, она выбрала сферу, менее связанную с политикой. Тем не менее, Петрова, как оказалось, могла поспособствовать уголовному делу в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева, задержанного на этой неделе. «Я месяц ею [Удмуртией, – прим. ред.] занималась – все материалы направила в ФСБ. Они, оказывается, весь прошлый год делали то же самое. Так что моя информация вряд ли стала именно той, из-за которой арестовали главу Удмуртии Соловьева, но будет суд – посмотрим, какие из моих изысканий легли в доказательную базу», – сказала Екатерина.

По ее словам, скоро организация займется дорожным фондом Свердловской области.

Видео недели

На этой неделе начался процесс над жительницей поселка Малышева Еленой Кордюковой, которая насмерть отравила двух своих детей крысиным ядом и чуть не отправила на тот свет третьего сына. Женщину признали вменяемой, максимальный срок, который ей грозит – 20 лет колонии. Суд проходит в закрытом режиме, но NDNews.ru удалось поговорить в суде с супругом Елены Александром. Выяснилось, что мальчик, чудом выживший после «лечения» матери, сейчас живет с отцом. Обвинения в адрес супруги он считает бредом. «В этой истории все очень мутно – и со стороны врачей, и со стороны следствия. Да, давались детям таблетки, много. Но делалось это в целях улучшения здоровья, Елена не желала своим детям зла. Она была замечательная мать», – рассказал супруг «уральской Медеи».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RhMrDHVwuNA&rel=0">Video</a> Суд стартовал

Курьез недели

В затруднительном положении оказались свердловские автомобилисты – с 4 апреля вступило в силу требование о том, что машины с шипованой резиной должны быть снабжены знаком-наклейкой с буквой «Ш». Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Правда, как выяснилось позже, ГИБДД пока не будет штрафовать тех, у кого нет знака, а только лишь предупреждать.

Но с прилавков специализированных магазинов, киосков Роспечати и других точек знаки уже смели. Некоторые уральцы тут же вспомнили присказку «Наши руки не для скуки» и стали мастерить знаки сами, нашлись и сердобольные горожане, кто печатал по 1000 знаков сразу и раздавал их всем желающим. Кое-кто рассудил, что на дорогах уже сухо, поэтому можно обойтись и без шипов, и без знака «Ш», – так что в шиномонтажках раньше обычного начался весенний ажиотаж.

Победа недели

Футбольный клуб «Урал» одержал поистине историческую победу – впервые за свою историю екатеринбургская команда вышла в финал Кубка России, обыграв дома казанский «Рубин» со счетом 2:1. Теперь «шмели» летят в Сочи, где 2 мая выйдут на поле стадиона «Фишт» против московского «Локомотива». Для болельщиков радость была вдвойне приятной – местная пивоварня пообещала, что в случае выхода «Урала» в финал Кубка России, она напоит болельщиков клуба 200 литрами фирменного пива, созданного специально для «шмелей».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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