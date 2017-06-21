Семь партий «масона» Андрея Богданова отказались от участия в свердловских выборах

Партии, входящие в пул политтехнолога Андрея Богданова, который известен также как Великий мастер Великой ложи России, не будут проводить сегодня съезд для выдвижения кандидатов на пост губернатора Свердловской области.

Об этом сообщает сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Богданова. «Мы могли выдвинуть Ройзмана. Готовы были выдвинуть его от одной из семи партий, на выбор. Но насколько я знаю, он выбрал «Парнас». Поэтому зачем зря съезды проводить», – заявил политтехнолог.

Ранее о проведении съезда сегодня, 21 июня, заявили все семь «богдановских» партий: «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Социал-демократическая партия России», «Союз горожан», «Народная партия России», «Народный альянс», «Демократическая партия России», «Гражданская позиция».

Добавим, что сведения г-на Богданова немного устарели: хотя свердловское отделение «Парнаса» в воскресенье и заявило о готовности выдвинуть Ройзмана в губернаторы, сам он заявляет, что сегодня в 12:00 по Москве его выдвинет федеральное бюро партии «Яблоко».

Между тем выдвижение Ройзмана еще далеко не означает, что он сможет пройти муниципальный фильтр. По данным NDNews.ru, практически все подписи муниципальных депутатов уже поделены между другими шестью кандидатами, которые выдвинулись раньше. Три из четырех кандидата от парламентских партий уже набрали достаточно голосов. Эсер Дмитрий Ионин заявил, что нашел 134 сторонника, в штабе ЛДПР рапортуют о 200, единороссы лаконично сообщают, что «проблем с подписями у нашего кандидата нет». КПРФ планирует добрать недостающие голоса на этой неделе. «Зеленые» и «пенсионеры» продолжают работу.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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