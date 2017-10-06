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Екатеринбург

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Итоги «Нового Дня», – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги «Нового Дня», – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги уходящей рабочей недели. Все самое интересное из очередной пятидневки – читайте в нашем обзоре.

Событие недели

Новый День: Итоги ''Нового Дня'', – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Новая волна лжеминирований прокатилась на этой неделе по России. Зацепило и Екатеринбург. Все началось с эвакуации Арбитражного суда Свердловской области из-за , а повалили сообщения о том, что в школах города массово отменяют уроки и праздничные мероприятия в честь Дня учителя. Всего за день на улицы , многим родителям пришлось отпрашиваться с работы, чтобы забирать своих детей и везти домой раньше времени.

Новый День: Итоги ''Нового Дня'', – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

К счастью, ни одно сообщение о бомбе не подтвердилось. Сегодня ФСБ распространило информацию со ссылкой на главу ведомства Александра Бортникова о том, что лжеминеры найдены (но пока не пойманы). «Мы установили, правда, не просто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать – это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», – директор ФСБ Александр Бортников.

Заявление недели

Новый День: Итоги ''Нового Дня'', – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель в преддверии своего юбилея пообщался с журналистами. Как всегда, выступление его было задорным, к тому же обсудили и две животрепещущие для Екатеринбурга темы – строительство храма-на-воде и снос телебашни. «Что касается храма-на-воде. Я этого просто не понимаю. Храм, может быть, и нужен. Но зачем на воде-то? Разве других мест нет? Надо поставить на пруду большую статую Екатерины, которая станет таким же символом Екатеринбурга, как статуя Свободы – символом Нью-Йорка. Надо, чтобы ночью ее подсвечивали, чтобы с самолетов видно было, – о судьбе пруда и продолжил о башне: Я был у Козицына, имели разговор, и разговор будет продолжен. У нас любят действовать по принципу 1917 года – «до основанья, а затем». В эту башню сотни миллионов долларов вложены. Я помню, я был на конкурсе, который объявлял губернатор (проектов по использованию башни – прим. НР), там были прекрасные предложения».

Скандал недели

Новый День: Итоги ''Нового Дня'', – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе стали известны неприятные подробности выселения газеты «Маяк» в Сысерти. Журналистам, которые критиковали бывшего главу города, а ныне председателя местной думы Александра Карамышева, . Причем два года назад редакции было дано бессрочное добро на пользование помещением за подписью лично губернатора области. Журналисты начали сбор подписей в свою поддержку, а уже на следующий день на их ситуацию обратили внимание в СТСЖ – поговорил с новым сысертским главой Дмитрием Нисковских и руководителем ДИПа Александром Ивановым, так что есть надежда, что ситуация будет урегулирована.

Тренд недели

Новый День: Итоги ''Нового Дня'', – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Тон этой неделе задала погода – в Екатеринбурге резко похолодало, повалил снег, на дорогах образовался гололед. Что, в общем, не так уж и неожиданно – к тому же синоптики . Тем не менее, похолодание доставило массу хлопот автомобилистам, гаишникам, спасателям и дорожным службам. Уже в понедельник в области произошло . К счастью, обошлось без жертв, травмы получили четыре человека. До Екатеринбурга непогода добралась чуть позже. И, несмотря на то, что за одни только на дороги Екатеринбурга высыпали , без пробок, и аварий не обошлось. На дорогах региона за этот день произошло .

Фото недели

В Ленинском райсуде Екатеринбурга через полторы недели пройдет слушание по делу о ненадлежащем пользовании памятником истории, культуры и архитектуры. Частные собственники усадьбы купца Ваганова постройки 19 века довели .

Видео недели

Суд. Юлия Савиновских

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой , на этой неделе пришла в суд, чтобы оспорить несправедливое решение опеки. У женщины и ее мужа помимо приемных есть двое родных детей, и со слов Юлиии, они очень скучают по своим братьям. Супруги уверены, что действия представителей управления соцполитики незаконны, а сотрудники учреждения просто пошли на этот шаг из-за недопонимания: Савиновских решилась на удаление груди не по медицинским показаниям. Впрочем, ранее женщина признавалась, что ей просто было тяжело физически, грудь 7 размера доставляла ей серьезные неудобства. Добавим, судебное заседание пока отложили, ее приемные дети отправлены в детдом. Мнение Юлии и ее оппонентов из опеки – на видео агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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