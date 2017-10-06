Итоги «Нового Дня», – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги уходящей рабочей недели. Все самое интересное из очередной пятидневки – читайте в нашем обзоре.

Событие недели

Новая волна лжеминирований прокатилась на этой неделе по России. Зацепило и Екатеринбург. Все началось с эвакуации Арбитражного суда Свердловской области из-за подозрительного черного пакета, а после повалили сообщения о том, что в школах города массово отменяют уроки и праздничные мероприятия в честь Дня учителя. Всего за день на улицы пришлось вывести больше 7,5 тыс. учеников, многим родителям пришлось отпрашиваться с работы, чтобы забирать своих детей и везти домой раньше времени.

К счастью, ни одно сообщение о бомбе не подтвердилось. Сегодня ФСБ распространило информацию со ссылкой на главу ведомства Александра Бортникова о том, что лжеминеры найдены (но пока не пойманы). «Мы установили, правда, не просто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать – это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», – заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Заявление недели

Первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель в преддверии своего юбилея пообщался с журналистами. Как всегда, выступление его было задорным, к тому же обсудили и две животрепещущие для Екатеринбурга темы – строительство храма-на-воде и снос телебашни. «Что касается храма-на-воде. Я этого просто не понимаю. Храм, может быть, и нужен. Но зачем на воде-то? Разве других мест нет? Надо поставить на пруду большую статую Екатерины, которая станет таким же символом Екатеринбурга, как статуя Свободы – символом Нью-Йорка. Надо, чтобы ночью ее подсвечивали, чтобы с самолетов видно было, – высказался Россель о судьбе пруда и продолжил о башне: Я был у Козицына, имели разговор, и разговор будет продолжен. У нас любят действовать по принципу 1917 года – «до основанья, а затем». В эту башню сотни миллионов долларов вложены. Я помню, я был на конкурсе, который объявлял губернатор (проектов по использованию башни – прим. НР), там были прекрасные предложения».

Скандал недели

На этой неделе стали известны неприятные подробности выселения газеты «Маяк» в Сысерти. Журналистам, которые критиковали бывшего главу города, а ныне председателя местной думы Александра Карамышева, выдали предписание выехать из муниципального здания. Причем два года назад редакции было дано бессрочное добро на пользование помещением за подписью лично губернатора области. Журналисты начали сбор подписей в свою поддержку, а уже на следующий день на их ситуацию обратили внимание в СТСЖ – глава свердловского Союза журналистов Александр Левин поговорил с новым сысертским главой Дмитрием Нисковских и руководителем ДИПа Александром Ивановым, так что есть надежда, что ситуация будет урегулирована.

Тренд недели

Тон этой неделе задала погода – в Екатеринбурге резко похолодало, повалил снег, на дорогах образовался гололед. Что, в общем, не так уж и неожиданно – к тому же синоптики прогнозировали такую погоду. Тем не менее, похолодание доставило массу хлопот автомобилистам, гаишникам, спасателям и дорожным службам. Уже в понедельник в области произошло ДТП, в котором внедорожник въехал в микроавтобус. К счастью, обошлось без жертв, травмы получили четыре человека. До Екатеринбурга непогода добралась чуть позже. И, несмотря на то, что за одни только на дороги Екатеринбурга высыпали 62 тонны специального реагента, без пробок, очередей в шиномонтажки и аварий не обошлось. На дорогах региона за этот день произошло 300 ДТП, что вдвое больше обычного.

Фото недели

В Ленинском райсуде Екатеринбурга через полторы недели пройдет слушание по делу о ненадлежащем пользовании памятником истории, культуры и архитектуры. Частные собственники усадьбы купца Ваганова постройки 19 века довели здание до состояния руин.

Видео недели

Суд. Юлия Савиновских

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после мастэктомии отняли двух приемных детей, на этой неделе пришла в суд, чтобы оспорить несправедливое решение опеки. У женщины и ее мужа помимо приемных есть двое родных детей, и со слов Юлиии, они очень скучают по своим братьям. Супруги уверены, что действия представителей управления соцполитики незаконны, а сотрудники учреждения просто пошли на этот шаг из-за недопонимания: Савиновских решилась на удаление груди не по медицинским показаниям. Впрочем, ранее женщина признавалась, что ей просто было тяжело физически, грудь 7 размера доставляла ей серьезные неудобства. Добавим, судебное заседание пока отложили, ее приемные дети отправлены в детдом. Мнение Юлии и ее оппонентов из опеки – на видео агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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