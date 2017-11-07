Светлое будущее, сильная страна или разделение на «своих» и «чужих» – что станет «идеей №1» на президентских выборах-2018

Президентская кампания в России еще до официального старта неожиданно превратилась в шоу. О своих амбициях занять пост главы государства заявляют телеведущие, актрисы и даже темнокожий блогер, в то время как главный претендент Владимир Путин хранит интригу. Насколько нужен ажиотаж выборов самим избирателям, каким должен быть президент РФ и что будут обещать кандидаты в марте 2018 года – об этом «Новый День» поговорил с социологом, доцентом УрФУ Надеждой Сивковой и политологом, доцентом МГУ Андреем Зверевым.

Проблема явки: апатия и недоверие к государству

На прошедших губернаторских выборах вновь подтвердился тезис, что власть выбирают люди старше 35 лет и пенсионеры. Согласно статистике избирательной комиссии Свердловской области, 10 сентября на участки пришли 1,2 миллиона избирателей, и только 14% из них были молодыми людьми. Это чуть больше, чем показатель явки молодежи на парламентских выборах 2016 года (13,7%), но в целом количество голосующих жителей Среднего Урала снижается год от года. Если в 2016 году явка на выборы Госдумы и регионального заксобрания составила более 41%, то губернатора свердловчане выбирали с меньшей охотой. Даже рискованная с точки зрения избирательного законодательства операция под кодовым названием «фестивальная лотерея» смогла привлечь на участки всего 37% избирателей. Выборы президента России, конечно, более масштабны, но и на них сложно ожидать явку под 70%, как того хотел бы Кремль.

«Люди в принципе не хотят ходить на выборы, потому что у них нет потребности в этом. Сознательное электоральное поведение – это сказка. Потребность в выборах у населения нужно создавать искусственно, для этого и существует агитация, политическая реклама, предвыборная шумиха, – считает доцент кафедры политических наук УрФУ Надежда Сивкова. – Внешне на избирателя воздействуют три силы. Первая – избирательные комиссии и госорганы, которым нужны выборы для легитимности власти. Вторая – люди во власти, которые хотят сохранить положение, используя свои возможности. Третья – люди, которые хотят получить власть. Все три силы одновременно давят на избирателя, и его свобода выбора заключается лишь в психологическом восприятии кандидатов. По большому счету, политические программы никого не интересуют, но для населения важны обещания и внешний облик политика, его имидж. Все просто: кто лучше агитирует, тот, как правило, и побеждает».

Но если старшее поколение все-таки дисциплинировано ходит на участки, то молодежь обычно игнорирует выборы, а политическую активность все чаще предпочитает проявлять на акциях протеста. Политолог Андрей Зверев определил две причины, почему молодые избиратели равнодушны к президентской кампании. «Есть два фактора – объективный и субъективный. Объективно нынешнее поколение молодежи воспитывалось и формировалось при Путине, и у многих сложилось мнение, что и дальше они будут жить при Путине. Тогда у молодых людей возникает вопрос: зачем ходить на выборы, если власть находится у одного человека? Если Путин выдвинет свою кандидатуру, то результат кампании по всем соцопросам будет предсказуемым. И молодежь думает, что голосовать нет необходимости, их личное участие никак не повлияет на результат.

Второй фактор субъективный, и мы исследуем его сейчас – это запрос на справедливость и законность. То есть молодежь, да и другие граждане, готовы соблюдать закон в том случае, если его соблюдают элиты и государство. Но что показывает опыт предыдущих региональных кампаний? На телевидении шла информация о том, что выборы прошли успешно, а в Интернете сообщали о нарушениях и скандалах. Несовпадение картинок из телевизора и Интернета приводит к тому, что молодежь не верит в честность института выборов и не ходит голосовать», – пояснил собеседник агентства.

Кроме того, вопрос справедливости волнует молодежь, когда речь заходит о карьере – можно ли получить важную должность честно или работает только кумовство? «Есть определенное недоверие к государству», – отмечает Андрей Зверев. По мнению политолога, чтобы повысить явку на выборах, власти необходимо наладить коммуникацию с молодежью: чтобы молодые избиратели, во-первых, поверили в честность выборов, а во-вторых, получили возможности для самореализации.

Образ будущего президента: «такого как Путин» или моложе?

Естественно, что у двух непохожих друг на друга поколений (условно «советские люди» и молодежь) разные представления о том, каким должен быть глава государства. По словам Надежды Сивковой, имидж действующего президента Владимира Путина вполне отвечает ожиданиям избирателей старше 40 лет: «Стереотипный образ Путина как сильного, харизматичного политика импонирует старшему поколению. Они видят в президенте защитника нации, который способен ответить Западу. Избиратели этой возрастной группы связывают экономические трудности страны со сложной политической обстановкой в мире. И это рождает ощущение у людей, что в кризисное время нужно немного потерпеть». Молодые люди, как полагает Надежда Сивкова, больше ориентируются на тот образ президента, который им навязывают СМИ и Интернет.

Андрей Зверев считает, что в представлениях молодежи политик должен быть, прежде всего, «своим». «В качестве примера можно привести Дмитрия Медведева. Когда он продвигал интернет-коммуникации в России, молодые люди относились к нему достаточно позитивно. Но одна неудачная фраза его пресс-секретаря Натальи Тимаковой все перечеркнула. Я имею в виду ее ответ «он вам не Димон» на вопрос, как Медведев относится к обращениям пользователей в Сети. Неслучайно потом эту фразу использовал Алексей Навальный в антикампании против Медведева. К слову, 41-летний Навальный тоже не является «своим» для избирателей чуть постарше 18 лет. Как показывают соцопросы, эта аудитория желает видеть кандидатом в президенты более молодого политика. Как тут не вспомнить выдвижение 36-летней Ксении Собчак», – отмечает эксперт.

Азбука избирателя. Вручалась на выборах 10 сентября 2017 года 18-летним гражданам.

Впрочем, есть одно качество политика, которое одинаково ценится избирателями всех возрастов. Это умение коммуницировать и идти на открытый диалог. «Почему у Путина в течение длительного времени такой высокий рейтинг? Он не боится общаться с населением по прямой линии, отвечать на скользкие вопросы, общаться с журналистами. Так что и у части молодежи персона Путина вызывает интерес», – добавил Андрей Зверев.

Крым все. Нужна стабильность или светлое будущее

Весной этого года Госдума приняла решение о переносе даты президентских выборов на 18 марта – очередную годовщину присоединения Крыма к России. Казалось, тем самым Кремль уже задал тон будущей предвыборной повестки. Но социологи уловили другие настроения избирателей: в 2017 году патриотическое очарование Крыма ушло, и сейчас жителей России больше волнуют проблемы внутри страны.

«Многие респонденты в наших опросах отвечали, что они очень довольны внешней политикой Путина, но считают, что действующий президент недостаточно уделяет внимания внутренним делам – состоянию экономики, социальным проблемам, неравенству развития регионов», – сообщил Андрей Зверев.

Схожие настроения зафиксировали социологи УрФУ, когда проводили в Свердловской области исследования на тему социальной адаптации людей в условиях экономического кризиса. Опросы в декабре 2016 года и июле 2017 года дали однотипные результаты.

«Больше половины респондентов (54%) оценили свое материально положение как «сравнительно нормальное», около трети (30%) заявили о тяжелом материальном положении, 6% испытывают «очень тяжелые» финансовые трудности. 36% – это очень много, фактически каждый третий в группе. Из-за кризиса люди начали экономить на отдыхе – в основном старшее поколение, и на развлечениях – это ответы молодых людей. 45% респондентов сообщили, что вынуждены экономить на продуктах питания, 35% сократили расходы на одежду и обувь, 16% опрошенных стали экономить на лечении и покупке лекарств. Все это говорит о том, что у людей не удовлетворяются базовые физиологические потребности – сон, питание, расслабление. И в то же время, по нашим опросам, люди не готовы протестовать. Большинство отвечают «нет» на вопросы об участиях в забастовках, блокировке работы власти. В лучшем случае только политические митинги», – рассказала Надежда Сивкова.

По ее словам, ощущением экономического кризиса в сознании людей ловко манипулируют протестные силы. Поэтому на президентских выборах, вероятно, будет востребована идея стабильности. «Сейчас трудно прогнозировать, какие темы будут в повестке. На мой взгляд, это будет все, что связано с обеспечением целостности страны, стабильности и экономического роста, перспектив на будущее, основы этого будущего, которые закладываются сейчас», – добавила собеседница агентства.

Андрей Зверев отмечает другую особенность «кризиса в головах»: «Анализ региональных выборов от фонда «Петербургская политика» показал, что кампании врио губернаторов в этом году сводились к двум ценностям, которые противоречат друг другу. Это запрос на перемены и одновременно желание сохранить существующий порядок. То есть мы хотим жить лучше, но боимся потерять стабильность, какой бы она не была. Здесь скрывается много подводных камней. Например, если оппозиция начнет отыгрывать тренд нужных обществу перемен, может возникнуть параллель с эпохой младореформаторов при Ельцине, которые потерпели неудачу. И в повестке появится акцент, что если реформы будут жесткими и радикальными, то это приведет к непоправимым последствиям для страны».

Всеобщий кризис идей

В любом случае, смысловое содержание кампании трудно предсказать, пока продолжается молчание главного претендента Владимира Путина. Пока же администрация президента больше занята тем, чтобы создать хоть какое-то подобие конкуренции на выборах.

«Например, если с выдвижением телеведущей Ксении Собчак на выборы заявится депутат Госдумы Наталья Поклонская (которая, к слову, успела дать опровержение – прим. «Новый День), тогда возникнет публичное противостояние, которое привлечет внимание избирателей. Или будет некая мобилизационная повестка с 2-3 сюжетами, которую будут формировать под идею «свой – чужой». Но есть опасения, что все это может превратиться в политический «Дом-2» и еще больше дискриминировать выборы», – предположил Андрей Зверев.

При этом эксперт выделил главную проблему будущей кампании – отсутствие содержательного наполнения образа будущего страны. «К сожалению, сейчас ни одна политическая сила (ни в России, ни за рубежом – это общий идеологический кризис) не может предложить четкого и ясного выбора, той идеи, которая могла бы повести за собой людей и, в том числе, объединить молодых избирателей. Если идеи нет, то технологически можно привести какой-то процент избирателей на участки, но это будет незначительный результат», – заключает собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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