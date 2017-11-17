Жалобы Путину, лжеминеры и пикет многодетной матери – итоги недели NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя запомнится потоком обращений в адрес президента Владимира Путина и очередным противостоянием полиции и телефонных террористов. Кроме того, неожиданным заявлением отметился потенциальный министр экономики региона, а екатеринбурженка, у которой органы опеки забрали приемных сыновей, бросила министру соцполитику публичный вызов. Подробности самых интересных событий недели – в обзоре NDNews.ru.

Тренд недели: призыв «Путин, помоги!» набирает обороты

В преддверии президентских выборов в регионах началась эстафета по передаче жалоб Владимиру Путину. Бывший спасатель Уральского авиационно-спасательного центра МЧС Анатолий Долговых написал обращение к президенту, в котором рассказал о последствиях сокращения местного спасательного авиаотряда, из-за чего выезд на место ЧС в Свердловской области может затянуться на 10 часов. Рядовым сотрудникам не хватает защитных костюмов и минимального оборудования для спасения людей, а реальная зарплата спасателя составляет 21-23 тысячи рублей. Многим выгоднее пойти охранником в магазин за 28 тысяч рублей в месяц. «Это гадье боится вашего имени, как святой воды», сообщает в конце письма Долговых и просит навести порядок в ведомстве.

Последствия сокращения авиаотряда

Еще один призыв о помощи поступил в приемную президента от сотрудников Висимского заповедника. В обращении они высказали мнение, что в федеральном госучреждении происходит рейдерский захват власти. Бывший директор заповедника Александр Грановский ушел с поста при странных обстоятельствах, нового врио сотрудники не признают. Разобраться в ситуации просят Путина и Минприроды РФ.

Как утверждают источники, близкие к АП, в ближайшее время на телевидении и в прессе действительно ожидается всплеск репортажей о социальных проблемах населения. Некоторые политологи связывают это с началом предвыборной кампании. Схема «СМИ рассказали – президент дал поручение – в регионе решили проблему» поднимет рейтинг Путина и обеспечит ему образ эффективного руководителя.

Событие недели: телефонные террористы вновь атаковали Екатеринбург

В четверг Екатеринбург и его окрестности вновь накрыло волной лжеминирования. В течение нескольких часов были эвакуированы несколько торговых центров, десятки школ, железнодорожный вокзал и автовокзалы, правительство Свердловской области. Ни в одном из зданий полиция не обнаружила опасных предметов. Исключением стало утреннее происшествие на улице Шейнкмана. В урне рядом с магазином, находящимся в жилом доме, были обнаружены черные взрывпакеты с неизвестной начинкой. Правоохранители на время проверки оцепили территорию подъезда, но полноценная эвакуация жильцов дома не проводилась. Комментарии по поводу находки в МВД обещали дать после тщательной проверки всех фактов.

Проверка взрывного устройства

По совпадению в тот же день в Екатеринбурге депутаты и силовики обсуждали поправки в УК РФ для ужесточения наказания телефонных террористов. Автор законопроекта Павел Крашенинников предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за ложное сообщение о теракте до 10 лет. Глава свердловской полиции Михаил Бородин попросил законодателей убрать подсчет ущерба, так как, по его мнению, расчеты затягивают расследование уголовных дел. С начала текущего года свердловская полиция отработала свыше двух сотен ложных сообщений о готовящихся терактах, по ним было возбуждено 53 уголовных дела.

Заявление кандидата в министры: «СИЗО – это жизненный опыт»

На этой неделе в областном правительстве состоялась презентация программ кандидатов на руководящие посты двух региональных министерств – экономики и инвестиций. Одним из претендентов на должность министра экономики стал директор МУП Водоканал Александр Ковальчик, которого судили за растрату средств предприятия, но оправдали.

Но неприятные воспоминания из прошлого его не смущают. «Меня суд полностью оправдал, и сейчас стоит вопрос о моей полной реабилитации. Я не думаю, что это каким-то образом должно повлиять, это просто жизненный опыт», – заявил журналистам вероятно будущий министр.

Видео недели: многодетная мать, у которой отобрали приемных детей, требует встречи с министром

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, лишенная двух приемных сыновей после мастэктомии, устроила одиночный пикет у здания Министерства социальной политики Свердловской области и объявила голодовку. Таким способом женщина пыталась добиться встречи с министром Андреем Злоказовым и обсудить с ним вопрос возращения детей. Акция протеста продлилась недолго. На встречу с Савиновских вышел заместитель министра и объяснил, что глава ведомства находится на больничном. Женщина решила вернуться домой, но обещала продолжить борьбу.

Многодетная мать объявила голодовку

Стоит отметить, что на сторону многодетной матери встала общественная палата РФ. Общественники не одобрили действия органов опеки и рекомендовали вернуть мальчиков Юлии Савиновских и ее мужу, если независимая психологическая экспертиза установит, что приемные родители вменяемы.

Фото недели: в Екатеринбурге установили «Маски скорби» работы Эрнста Неизвестного

На 12 километре Московского тракта перед входом в мемориальный комплекс, посвященный жертвам политических репрессий, появилась бронзовая скульптура «Маски скорби». Установка 6-тонного монумента проходила при плохих погодных условиях, шел мокрый снег, но рабочие справились с задачей. Памятник стоит так, что его хорошо видно с автомобильной трассы, как и задумывалось архитекторами. Официальное открытие скульптуры пройдет 20 ноября. На мероприятие приглашены известные правозащитники, в том числе вдова писателя Александра Солженицына.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

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