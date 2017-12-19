Глава минприроды области сделал заявление об экологической катастрофе в Ивделе

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов впервые высказался относительно скандала, вызванного экологической катастрофой в Ивделе, где из-за разработки медно-цинкового рудника «дочкой» УГМК реки оказались загрязнены промышленными отходами.

«Если вы говорите о том, что загрязнение есть, то да, оно есть. Нарушения зафиксированы, возбуждено административное расследование, это компетенция Росприроднадзора. Мои специалисты выезжали на место, отобрали пробы, передали их в Росприроднадзор, они сейчас разбираются», – заявил сегодня министр на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной Году экологии.

На прошлой неделе компания «Святогор» (входит в ООО «УГМК-холдинг») была официально признана надзорными органами виновной в загрязнении рек на севере Среднего Урала. Об этом было заявлено на совещании в региональной прокуратуре, которое прошло по поручению заместителя генпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева. «Дочке» УГМК выписали штраф в размере 40 тысяч рублей по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».

Для устранения нарушений природоохранного законодательства директору ОАО «Святогор» внесли представление. Наряду с этим, от компании потребовали прекратить сброс сточных вод с территорий Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений. Медникам также необходимо утвердить план мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего загрязнения и реабилитацию подвергшихся негативному воздействию рек. Вместе с местными властями ООО «Святогор» также предстоит очистить питьевую воду, подаваемую населению, и рассмотреть вопрос организации перевода питьевого водоснабжения Ивделя на подземные источники.

Напомним, в этом году на севере Среднего Урала обострилась ситуация в Ивделе, где разгорелся экологический скандал, связанный с критическим загрязнением реки Ивдель и ее притоков: ручья Красная Водица, рек Тальтия, Банная и Черная (впадают в Тальтию). Местные жители изначально связывали проблемы с работой ОАО «Святогор» на Северном медно-цинковом руднике (Шемурское, Ново-Шемурское месторождения).

Ивдельчане указывают, что в результате аварийных сбросов и активного поверхностного смыва подверглись заражению территории, на которых проживают десятки тысяч человек, а также малочисленный народ – манси, находящийся под защитой государства. В реках перестала водиться рыба, около водных артерий – животные. Сами реки сейчас имеют неестественный зеленый оттенок, похожи на каналы с технической водой, при отстаивании на дно выпадает осадок в виде хлопьев. Свыше 16 тысяч жителей Ивделя теперь вынуждены делать запасы на родниках или покупать воду в бутылках.

Независимый анализ проб показал, что на водозаборной станции Ивделя нормы ПДК превышены более чем в 3 раза по содержанию алюминия, в 2,7 раза – по марганцу. Данные на притоках реки Ивдель вообще повергли в шок специалистов: превышение ПДК по железу – в 1460 раз, по меди – в 166 тысяч раз, алюминию – в 125 тысяч раз, марганцу – в 5 тысяч, цинку – в 8 тысяч раз. Нарушения также зафиксированы по содержанию кадмия, никеля, хрома, ртути, кобальта и цинка.

Иного источника свинца, меди и кадмия, кроме как с месторождений УГМК, в тех краях нет. Сегодня уже всем понятно – и жителям, и главе Ивдельского городского округа Петру Соколюку, и надзорным органам, – что стоки попадают на водозаборную станцию Ивделя не напрямую с месторождений, а через систему ручейков и других водных источников.

Если «дочка» УГМК не исправит ситуацию, особо активные граждане предлагают перекрывать трассы и объявлять голодовки. Только так, по их мнению, можно остановить компанию Андрея Козицына и Искандера Махмудова, привлечь их к ответственности и вернуть чистую воду. Горожане требуют остановить деятельность предприятия до прекращения бесконтрольного сбрасывания технических вод в реки и восстановления экосистемы. Отметим, что экологическую катастрофу на севере Урала спрогнозировали еще 18 лет назад.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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