Скандал с подписями за Путина, пропавшее поколение и живой мертвец – Итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Первая рабочая неделя 2018-го года обернулась подведением итогов каникул и большим политическим скандалом. Почему уральцы стали культурнее пить и какие подписи в поддержку кандидата Путина может не зарегистрировать ЦИК, а также какое поколение считает пропавшим ученый из УрФУ – узнаете из обзора «Итоги недели от NDNews.ru».

Итоги Нового года: пили культурно, но пьяными садились за руль

Всю эту рабочую неделю разные ведомства и службы подводили итоги новогодне-рождественских каникул. Оказалось, жители Екатеринбурга стали пить меньше и культурнее: по крайней мере врачи скорой помощи зафиксировали снижение числа вызовов по поводу последствий злоупотребления алкоголем или переедания. Полицейских также не беспокоили по поводу пьяных дебошей.

Но совсем без излишеств не обошлось. За десятидневные каникулы с отравлениями в больницы были доставлены 85 человек, 81 из них пришлось госпитализировать, – сообщил главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев. 26 человек отравились алкоголем, 15 – наркотиками. Еще четверо выпили стеклоочиститель, трое из них по-прежнему находятся в отделении интенсивной терапии. Сотрудники ГИБДД тоже зафиксировали печальную статистику: было зафиксировано 1000 аварий с 13 погибшими, а также выявлено 700 пьяных за рулем.

На новогодних елках, рождественских службах в церквях, в ледовых городках полицейские ЧП не зарегистрировали. Но в ледовом городке на площади 1905 года были мелкие недоразумения: терялись и находились люди, неизвестные ломали ледовые скульптуры. Всего главную елку Екатеринбурга посетили 380 тысяч человек.

Скандал недели – легитимность подписей за Путина

С громкого скандала, быстро дошедшего до Москвы, началась первая рабочая неделя выборного 2018-го года на Урале. Как известно, на разных площадках в Екатеринбурге уже начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Однако бдительные наблюдатели 9 января обнаружили среди координаторов сборщиков подписей действующего члена избиркома Екатеринбурга – Эльдара Валиуллина. Именно он оказался одним из представителей общественной организации «Волонтеры Победы», которая координирует волонтеров. ФЗ о президентских выборах предусматривает запрет на привлечение членов избиркома к сбору подписей, но мнения о екатеринбургском ЧП разделились. Одни говорят, что координировать работу сборщиков не запрещается, другие не соглашаются с коллегами.

Зато председатель ЦИК России Элла Памфилова однозначно заявила, что любой член избиркома любого уровня, который непосредственно участвует в сборе подписей в поддержку того или иного кандидата в президенты, будет немедленно уволен. А ее заместитель Николай Булаев подчеркнул, что подписи, собранные при помощи членов избиркомов, не будут учитываться.

Свердловский избирком пошел иным путем и до сих пор пытается отрицать причастность Валиуллина к сборам подписей. Сначала глава региональной ИК Валерий Чайников заявил, что Валлиуллин «…стоял рядом и комментировал, но не участвовал в сборе подписей за Путина. А на следующий день Чайников на брифинге для СМИ сообщил, что замешанный в скандале член избиркома будет уволен только в том случае, если проверка подписных листов обнаружит личную подпись Валиуллина как сборщика. Но окончательное решение остается за Центризбиркомом, – подчеркнул Валерий Чайников.

Ирония судьбы в том, что Владимир Путин на этой неделе назвал имена трех сопредседателей своего федерального предвыборного штаба. И вопреки прогнозам ряда наблюдателей, в их число не попала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Тех самых «Волонтеров Победы», которых как сборщиков подписей представлял член екатеринбургского избиркома Эльдар Валиуллин.

Заявление недели: поколение 1965-75-ых – основа коррупции

Еще один скандал на неделе задел главный уральский вуз – УрФУ. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев жестко отреагировал на лекцию, которую прочел директор департамента экономики вуза Константин Юрченко. Преподаватель назвал людей, рожденных в 1965-1975 годах, «одним из самых больших зол».

«Они хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса. Они основа коррупции. И они не изжили из себя «совок», – гласит слайд, сопровождающий лекцию.

Соловьев же прокомментировал: «Что скажут юристы? А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение».

В самом УрФУ не стали отрицать, что такая лекция была. Более того – вуз признал высказывания преподавателя неэтичными и неприемлемыми в стенах университета.

Курьез недели – свердловчанин доказал в суде, что не труп

Курьезом недели можно считать случай, произошедший в Качканаре. Житель города Вячеслав Жандавлетов в суде доказал, что не является мертвым. А умершим его посчитали из-за сарафанного радио и ошибки местных патологоанатомов и полицейских. Мужчина, ссылаясь на Конституцию РФ, Всеобщую декларацию прав человека и другие документы сумел убедить судью, что он не ходячий мертвец, а вполне живой человек, ставший заложником бюрократической ошибки.

В конце ноября 2017-го мужчина получил свидетельство о собственной смерти – документ ему выдали, так как посчитали, что он погиб на пожаре в одном из общежитий города. В огне действительно сгинули двое мужчин, но Вячеслава среди них не было. Тем не менее, кто-то из очевидцев сообщил пожарным, что среди погибших все же был Жандавлетов.

Фото недели

Самой обсуждаемой фотографией в сети в Екатеринбурга стал этот снимок.

На акватории городского пруда появилось вытоптанное на снегу слово. Горожане в нем быстро опознали народное название gluteal muscles. Оказалось – это креатив группы поддержки «Экспо» в Екатеринбурге.

Фото предоставлены общественным движением #ЯЗаЭКСПО

Видео недели

Сбор подписей

Главные видео недели на канале «Нового Дня» связаны тоже со стартовавшими выборами. Больше всего просмотров набрал сюжет о том, почему избиратели отдают подписи за кандидатов в президенты и что они ждут от избравшихся. О проблеме, озвученной одним из избирателей, «Новый День» снял еще один сюжет о поселке Шамары, который соединяет с «большой землей» один поломанный навесной мост. Туда не может проехать пожарная машина, а людям по весне приходится перебираться при помощи тросов.

Провинция, проблемы и выборы

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.18

Назначено судебное заседание по отставке двух екатеринбургских депутатов. / От 0 до 2000 – сколько подписей удалось собрать свердловским штабам кандидатов в президенты. / В марте свердловчанам дадут право выбирать – кроме тех, кто живет в маленьких городах. Читать дальше

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