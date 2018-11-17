Жуткое ДТП на тротуаре, подсчет денег и будущая война: итоги недели от РИА «Новый День»

Заканчивается еще одна зимняя неделя. В Свердловской области в рабочую пятидневку депутаты распределяли бюджет, а жители региона обсуждали жуткую аварию в Екатеринбурге и мотивы водителя, который сбил людей на тротуаре. Об этих и других важных событиях – в еженедельном обзоре агентства.

Событие недели: ДТП в Екатеринбурге

В среду утром в Екатеринбурге кроссовер Honda CRV врезался в людей на тротуаре. Серьезные травмы получит мужчина и женщина с коляской, в которой находился двухлетний малыш.

Все они до сих пор находится в тяжелом состоянии. Водитель первоначально рассказал, что его подрезали, он выехал на тротуар, а потом перепутал педали газа и тормоза. Затем в сети появилось видео, на котором видно, как машина летит по тротуару на высокой скорости около 300 метров – и горожане засомневались в правдивости слов водителя. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Арест водителя

Мужчину арестовали на 2 месяца. А потом выяснилось, что мужчине еще летом суд запретил садиться за руль.

Тема недели: распределение бюджета

На этой неделе в заксобрании региона работала согласительная комиссия по бюджету. Как оказалось, в Свердловской области не хватает денег на социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий. Школу в Сосьве, которой уже сто лет, перестроить не получится – нет денег. Зато в строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо» на следующий год заложено 1,5 млрд рублей, и, возможно, эта цифра не окончательная.

Вообще, в регионе готовы 10 проектов школ, но их строительство не начнется из-за отсутствия денег – даже несмотря на то, что кое-где появились «1-к» классы. Но первый вице-губернатор Алексей Орлов обратился к депутатам, входящим в согласительную комиссию по бюджету, с просьбой поддержать расходы на строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», во сколько бы он ни обошёлся.

Заявление недели: война будет очень скоро

В Екатеринбурге прошла II научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». Студенты и имамы послушали доклады о терроризме и роли духовенства. Один из первых докладчиков рассказал, когда начнется война, где пройдет фронт и на чьей стороне будет Россия. «Мы думали, может, все закрутится в 2020 году. А мы туда ездим постоянно, видим, что происходит. Может, даже война начнется и в 2019 году», – считает Марианна Кочубей, председатель научно-консультативного совета при антитеррористическом центре государств – участников стран СНГ.

Фото недели: город в облаках пара

В Екатеринбурге около Центрального стадиона прорвало трубу. Облако густого белого пара стало подниматься над улицами. В результате коммунальной аварии затопило подвал детского сада – детей отправпили домой.

Фото смотрите в нашем репортаже.

Видео недели: садоводов кошмарит поджигатель

В Екатеринбурге в коллективном саду «Хрустальный» за год сгорело 10 домов. Последние два потушили на этой неделе. Собственники считают, что орудует поджигатель. Садоводы уже подумывают расставить на территории своих участков капканы и ловушки, чтобы поймать пиромана. В полиции подтверждают, что причиной ЧП были поджоги, но в возбуждении дел отказывают.

Садоводы боятся поджигателя

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

Уголовное дело по обрушению крыши на заводе Калинина, где погибли люди, дошло до суда. / Водителю «Хонды», сбившему трех пешеходов на тротуаре, еще летом суд запретил садиться за руль. / В проекте Свердловского бюджета не хватило денег на поддержку молодых семей. Читать дальше

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