Кладбищенский мусор, замерзающие из Конго и отъем обедов у школьников: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается первая неделя февраля, самая морозная в этом сезоне на Урале. РИА «Новый День» по традиции вспоминает самое важное и интересное за прошедшие дни. Как жилось в холода, сколько мусорят в детсаду, а сколько – на могилах, кто из политиков оскандалился на этот раз – читайте подробнее в нашем обзоре.

Тема недели: на Урал пришли морозы

На этой неделе в Свердловской области ударили 30-градусные морозы. Холодно было практически всю неделю, но самым морозным выдалось утро 5 февраля: в Екатеринбурге горожане делились данными с термометра и удивлялись взлетевшим ценам на такси. В больницы за неделю поступили несколько человек с обморожениями, в том числе ребенок, один мужчина замерз насмерть.

Несладко пришлось и студентам-иностранцам, которые впервые увидели российскую зиму. Мы поговорили с ребятами из Конго, Марокко, Сьерра-Леоне – студенты подробно рассказали съемочной группе «Нового Дня», как они переносят суровую уральскую зиму.

Замерзшие из Конго

Скандал недели: депутат против школьных обедов

Редкая неделя стала обходиться без политиков, попавших в скандал из-за собственных предложений. На этот раз «героем недели» стала депутат Екатеринбургской гордумы, избиравшаяся от «Единой России» Елена Дерягина. Она предложила отменить бюджетную субсидию на организацию питания учащихся начальной школы. «Субсидия из областного бюджета на школьное питание составляет 1 миллиард рублей. Это цена строительства одной школы Екатеринбурга. В других городах таких огромных компенсаций нет. Для сравнения, в Волгограде субсидия на школьный обед всего 1 рубль, в Оренбурге – 5 рублей. Но есть адресная помощь: детей-инвалидов и детей из многодетных семей кормят два раза в день за счет бюджета. Я считаю, нам надо обратить на это внимание. Бесплатное питание с 1 по 4 классы – такого больше нет нигде, только в Екатеринбурге», – заявила Елена Дерягина.

Партия в лице вице-спикера заксобрания Свердловской области Владимира Власова тут же выступила против такого высказывания. «Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией «Единая Россия» о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является предметом для гордости... И отказываться от этой практики нет никаких причин», – заявил Власов. Слова Дерягиной оценят в Москве на партийной комиссии по этике.

На высказывание отреагировали и в Госдуме. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, например, заявил, что в Екатеринбурге на школьный завтрак выделяется 61 рубль. «Что на эти деньги купишь? Кусок черного хлеба с солью и чаем кормить ребенка? Он это выкинет и лучше из дома бутерброд съест! Но отменять бесплатную еду в школах нельзя. Кто-то и этому рад. Может, в семье вообще нет денег, так что ж теперь ребенку голодным сидеть?» – прокомментировал политик.

Цифра недели: школа-рекордсмен по первоклашкам

В Екатеринбурге нашлась школа, которая набирает 21 класс первоклассников. Это СОШ № 23 в Академическом районе. 21-й класс должен получить букву «Х». В среднем же одна екатеринбургская школа набирает по четыре-шесть первых классов.

Заявление недели: «Преимущество – в том, что тариф самый высокий?»

«Мусорная» тема продолжает оставаться в повестке. На этой неделе с официальным визитом в Нижнем Тагиле был полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Обсуждалась экология и «мусорная» реформа. В Нижнем Тагиле, где регоператором стал «Рифей», самый высокий тариф на обращение с ТКО в регионе. В ходе обсуждения вопроса между полпредом и мэром разыгрался интересный диалог:

«В.Пинаев: создана рабочая группа, в нее входят жители, РЭК, проводим встречи, разъясняем преимущества реформы и формирование тарифа.

Н.Цуканов: преимущество – это то, что тариф самый высокий?

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Видео недели: ваши отходы от рождения до смерти

В каждом субъекте РФ установили нормативы накопления ТКО ‒ определив, сколько мусора производит среднестатистический житель того или иного региона на каждом этапе своей жизни. Мусорят все – младенцы, студенты, посетители цирка, мертвые. Подробные цифры, показывающие, сколько отходов накопит за год житель уральской столицы, в видео «Нового Дня».

Ваш мусор от рождения до смерти

К слову, «Новый День» проанализировал нормативы накопления ТКО в разных регионах страны – и удивился. Казалось бы, дошкольник из Владимира не должен особенно отличаться по этому параметру от своего сверстника в Иркутске. Но разница в нормативах есть ‒ и большая.

Треш недели: малыш наелся инсектицидов

Впервые в истории санитарной авиации Свердловской области вертолет совершил рейс из Серова в Екатеринбург глубокой ночью – чтобы спасти жизнь двухлетнего мальчика. У ребенка было отравление. По предварительной информации, он съел отраву для насекомых. Мать ребенка рассказала, что затеяла уборку, а незадолго до этого насыпала на бумагу яд для тараканов и клопов, положив ее под батарею. Пока женщина делала уборку в одной комнате, ее сын на кухне играл с собакой. Когда мать вернулась после недолгого отсутствия, увидела, что в руках и на губах у ребенка находится опасное вещество. Состояние малыша оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

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