Внезапное назначение, непрекращающийся ледопад и выгребная яма в школе: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Агентство «Новый День» подводит итоги очередной недели традиционным обзором самых важных событий. К концу марта проблема с падающими сосульками обострилась – практически ежедневно люди получали травмы. Сюрпризы были в политике – экс-чиновник из Свердловской области получил работу губернатора, а склока в рядах комсомольцев и коммунистов вышла на новый уровень. К концу недели Екатеринбург погрузился в ностальгию – год назад в городе снесли недостроенную телебашню.

Скандал недели: комсомольцы vs коммунисты

Раздор в рядах почитателей коммунизма в публичную плоскость вышел еще в воскресенье. Заседание свердловского обкома КПРФ обернулось скандалом. В повестке стоял вопрос о молодежной политике и исключении из партии нескольких активистов комсомола «за антипартийную деятельность». Во время обсуждения в зал ворвались комсомольцы, несогласные с этим решением. Они требовали отправить в отставку первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина. Группу протестующих возглавлял депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. В понедельник стало известно, что четырех человек из КПРФ исключили. А на следующий день персек обкома Александр Ивачев сделал заявление – по его словам, возросшая активность коммунистов вызвала опасения властей, и партию стремятся дискредитировать любой ценой. И виноват во всем его коллега по заксобранию, исключенный из партии Вячеслав Вегнер.

Комсомольцы, в свою очередь, оспорят решение свердловского обкома о роспуске горкома ЛКСМ Екатеринбурга в центральном комитете. А если Москва им не поможет – они пообещали создать свою автономную организацию.

Назначение недели: Денис Паслер переезжает в Оренбург

Эта неделя в федеральной повестке прошла под знаменем губернаторопада. Должности лишились главы пяти регионов: из Калмыкии, Алтая, Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей. Внезапным стало назначение врио в Оренбургскую область. Кресло губернатора займет Денис Паслер, до назначения он работал в ПАО «Т-плюс». А с 2012 по 2016 годы занимал пост премьер-министра Свердловской области.

Тема недели: глыбы льда и заявление прокурора

На женщину рухнула глыба льда

Уже на протяжении месяца в Екатеринбурге появляются сообщения о падении льда с крыш и балконов на головы горожан. На этой неделе инциденты происходили практически ежедневно: в среду на улице Горького в результате такого же ЧП пострадала беременная женщина, днем ранее ‒ на проспекте Ленина льдина упала на голову 72-летней пенсионерке. Последней каплей, переполнившей чашу терпения прокуратуры, стал несчастный случай на улице Бисертской, 4: ледяная глыба упала на молодую женщину, у которой диагностированы рана головы и перелом плеча.

После этого случая прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вызвала «на ковер» глав УК и городских чиновников. Прокурор заявила, что причинение вреда здоровью человека может по итогам проверки (срок проведения которой – 30 дней) привести и к возбуждению уголовного дела. Она рассказала, что уже вручила прокурорское представление главе города Александру Высокинскому, районные прокуроры внесли 11 представлений, но есть понимание, что эта цифра не окончательная: «Глыбы все еще падают на людей».

Видео недели: школа с выгребной ямой

Школа с выгребной ямой и прогнившим полом

Неочищенные крыши – это не единственная бытовая проблема столицы Среднего Урала. В екатеринбургском поселке Северка есть школа, в которой вместо канализации выгребная яма. В спортзале доски прогнили – особо опасные места огородили скамейками, а на занятиях приходится прыгать очень аккуратно. Здание, где проводились уроки труда и вовсе пришлось снести. В школе очень надеются на ремонт и говорят, что им его пообещали. Только денег на школу пока нет. Что же касается комфортной санитарной комнаты – она тоже под вопросом, в поселке попросту нет централизованной канализации. И это не единственный район Екатеринбурга с такой проблемой. В отдаленных территориях города люди живут без газа, уличного освещения, больниц и муниципальных детсадов.

Фото недели: прогулки по воде

Жители Екатеринбурга продолжают срезать путь через городской пруд, несмотря на то, что лед стремительно тает. На некоторых участках уже появилась открытая вода, а специалисты областного управления МЧС России еще на прошлой неделе проводили профилактические мероприятия и предупреждали горожан об опасности. «Бессмертные» любители срезать путь, рискуя уйти под воду – в нашем фоторепортаже.

Кстати, уже есть первые пострадавшие – во вторник юноша провалился под лед городского пруда. Но ему повезло, его спас очевидец. Сергей Зелянин гулял по набережной с девушкой, когда увидел, что кто-то ходит по льду. В какой-то момент человек провалился в воду по колено, Сергей бросился ему на помощь, но пока бежал, утопающий ушел под воду уже по шею. Историю спасения читайте на нашем сайте.

Прохожий спас провалившегося под лед юношу

Событие недели: годовщина сноса недостроенной телебашни

Год назад в Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню. Объект получил новую жизнь после смерти – обломки растащили на сувениры, фото широко разошлись в России и за рубежом, а споры о том, стоило ли ее взрывать или нужно было оставить в качестве символа Екатеринбурга, до сих пор не утихли. Мы вспомнили все, что происходило с башней в год, когда ее не стало. А в честь годовщины «Новый День» решил воссоздать это событие в миниатюре. Что из этого вышло – смотрите на видео.

Башню в Екатеринбурге снова взорвали

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.19

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