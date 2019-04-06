Итоги недели – все самое интересно по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной рабочей недели, которая выдалась богатой на инциденты, происшествия и курьезы. Обо всем подробнее – в традиционном обзоре агентства.

Тренд недели. Если очень хочется, но нельзя, то можно

На этой неделе стало известно, что стройка конгресс-холла опять подорожала. В очередной раз цену подняли, но мелочиться не стали, увеличив ее сразу более чем в два раза. Теперь цена строительства составляет 9,558 млрд рублей против прежних четырех млрд. Такую цифру сообщили в компании, которая занимается конгрессником, «Синара-девелопмент», а также подтвердили в комитете ЗССО по бюджету, финансам и налогам. «Значительная часть этих средств будет заемной в одном из коммерческих банков Свердловской области. Да, это «Синара» будет брать кредит. Это процентов около 30. Траты бюджета будут несколько выше, но это надо», – сказал «Новому Дню» председатель комитета Владимир Терешков.

Именно необходимостью, а отнюдь не желанием шикануть, объясняются и другие крупные траты из бюджета Свердловской области, например, бизнес-джет из Екатеринбурга в Уфу и обратно, который обошелся региону почти в 700 тысяч рублей. В Башкирию летал свердловский губернатор Куйвашев. Он мог бы сэкономить казенные средства, отправившись в командировку регулярным рейсом – прямые перелеты из Екатеринбурга в Уфу есть каждый день по цене от двух тысяч рублей. Однако из-за отсутствия удобного обратного рейса в правительстве решили зафрахтовать отдельный самолет у авиакомпании «Уктус».

Исключительно производственной необходимостью обосновали и очередную крупную покупку мэрии. Администрация Екатеринбурга приобретает десять машин премиум-класса на сумму 18 млн рублей. Чиновники пропагандируют отказ от личного автотранспорта для горожан и пытаются пересадить их на неудобный общественный, очевидно, что делать это удобнее из салона новенькой «Камри». «По поводу указанного вами противоречия между приоритетностью общественного транспорта и закупкой новых легковых автомобилей сообщаю следующее: легковые автомобили МБУ «Автобаза Администрации города Екатеринбурга» не являются личным транспортом и используются для выполнения служебных обязанностей», – говорится в ответе на запрос «Нового Дня».

Назначение недели. Она не просила ее назначать?

Спортсменка Ольга Глацких, прославившаяся благодаря разговору со школьниками, во время которого она заявила, что государство не просило родителей подростков их рожать, вышла на новую работу. Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области стала заместителем директора Дворца игровых видов спорта. Перспективы у Ольги хорошие: ее начальнику, бессменному директору ДИВС Геннадию Севастьянову в следующем году исполнится 65 лет, и Глацких сможет занять его кресло.

Инцидент недели. Налет на «Коммерсант»

В понедельник, 1 апреля, сотрудники редакции «Коммерсант-Урал», которые пришли утром на работу, обнаружили в офисе погром. Разорены оказались кабинеты главреда, главбуха и директора. «Разбросаны вещи, пропали жесткие диски из компьютеров, валяются какие-то окурки, бутылку вина еще у меня из бара украли. Работа парализована из-за того, что на жестких дисках было много чего завязано у нас. Сейчас, конечно, мы эту проблему будем решать. На первоапрельскую шутку это никак не похоже», – рассказал «Новому Дню» главред издания Николай Яблонский.

Расследование было быстрым – налетчика на «Коммерсант» нашли уже в тот же день, у него же в квартире. Как заявили в полиции, он не был связан с редакцией, а просто искал, где бы напиться и поживиться чем-то ценным.

Происшествие недели. Утонувший спасатель

Трагедия произошла в воскресенье на льду Белоярского водохранилища. Несмотря на предупреждения МЧС о том, что опасно выходить на тонкий лед, двое мужчин, отдыхавших на берегу на базе «Удача», решили прокатиться на снегоходе, выехали на водохранилище и утонули. Тело одного из них нашли почти сразу же, а другого – нет. На поиски выехали представители ГУ МЧС России по Свердловской области, у которых при себе был катер на воздушной подушке в прицепе. Последний отчего-то не понравился сотрудникам ГИБДД, и они остановили спасателей, задержав операцию на Белоярке на несколько часов.

Тем временем выяснилось, что один из утонувших – сам был спасателем и работал в местной пожарной части, так что как никто другой должен был знать об опасности выхода на лед в апреле. Обследование водохранилища шло и в понедельник, и во вторник – лишь в этот день удалось найти снегоход. Самого погибшего спасателя нашли лишь на пятый день – в 30 метрах от берега на глубине 3,5 метров.

Видео недели. «Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны»

Курьезный инцидент, причина которого – неосторожность и банальная глупость, произошел на окраине Артемовского. Несколько молодых людей приехали на АЗС, чтобы заправить автомобиль. Пока они проводили традиционные манипуляции, решили закурить, словно забыв о том, что на заправке это делать запрещено, потому что топливо легко загорается и трудно тушится. От искры и зажигалки загорелся сначала бензобак машины, а потом шланг и сама бензоколонка. Виновники инцидента было прыгнули в машину и уехали, но после вернулись – и помогали тушить пожар, а на следующий день приехали и покрасили колонку.

Видео

Фото недели. Чиновники и тимбилдинг

На этой неделе в Екатеринбурге прошел двухдневный совет глав свердловских муниципалитетов при губернаторе Свердловской области. Мероприятие традиционное, но в этом году его решили провести в новом формате – по образу и подобию заседания Госсовета РФ, когда чиновников и политиков группируют по интересам, и уже в группах они работают над конкретными задачами и их решением. Чтобы свердловчанам легче работалось друг с другом, для них выписали модного московского бизнес-коуча.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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