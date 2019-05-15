Дмитрий Песков: в Екатеринбурге необходима определенная работа правоохранительных органов

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня прокомментировал события вокруг протестных акций в Екатеринбурге.

По его словам, «несанкционированные собрания, сопровождающиеся действиями, которые идут вразрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять». «Это [несанкционированные собрания] то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов», – добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что разрешение подобных ситуаций – прерогатива местных властей. «Местные власти корректно ведут разговор и с населением, и со строителями, они предлагали альтернативные площадки для организации скверов, – добавил пресс-секретарь президента. – То есть мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. А с другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить», – цитирует Пескова газета «Ведомости».

Напомним, открытое противостояние сторонников и противников строительства храма святой Екатерины началось в понедельник. После первой акции протеста свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил сторонам сесть за стол переговоров, а сам он собирался выступить в качестве модератора. Однако по факту переговоры провалились – тем, кто защищает сквер, ясно дали понять, что стройка продолжится, поскольку земля была выделена под церковное сооружение по закону. В итоге второй день протеста прошел уже по более жесткому сценарию – задержанных было в разы больше, а силовую поддержку оказывали не спортсмены, а бойцы ОМОНа. С большой долей вероятности сегодня противостояние в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, где хотят построить храм, продолжится.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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