Скамейки-гробики, грузинский вопрос и три площадки для храма – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя, которую завершил грандиозный фестиваль «Ночь музыки», была по-летнему ленивой. Уральские туристы переживали за свои отпуска в Грузию, депутаты и общественники продолжают спорить, где строить храм святой Екатерины, а службы благоустройства под шумок «украсили» набережную скамейками странной формы. Обо всем интересном за неделю – в нашем обзоре.

Тема недели – наши туристы в Грузии

Российские туристы спешат отдохнуть в Грузии, пока в эту страну еще летают российские авиакомпании (запрет президента, напомним, начинает действовать с 8 июля). Находящиеся сейчас в Тбилиси уральцы рассказали об отношении местных жителей из-за политического конфликта. Те, кто связаны с обслуживанием туристов, встречают тепло и просят не обращать внимания на антироссийские лозунги. В центре столицы Грузии таких лозунгов особенно много – витрины и столбы обвешаны плакатами «Россия – оккупант». Хотя открытой вражды к приехавшим россиянам пока не чувствуется – их спокойно обслуживают в местных ресторанчиках, официанты говорят по-русски.

Но из-за напряженных отношений двух стран путешественников могут ожидать проверки на границе. Так, сотрудницу екатеринбургского штаба Навального Полину Грейсман задержали для профилактической беседы в аэропорту Кольцово. У девушки забрали загранпаспорт и спрашивали про соцсети. После инцидента в ФСБ опровергли версию о задержании оппозиционерки, сославшись на «специфику работы пограничников».

Другие уральцы, мечтавшие провести отпуск в Грузии, в спешке меняют билеты. «Новый День» дает инструкцию, как это сделать.

Решение недели – три площадки для храма св. Екатерины

В городской думе наконец-то сделали шаг к разрешению главного градостроительного конфликта Екатеринбурга – где строить храм святой Екатерины. Рабочая группа сократила список возможных площадок до трех. Это пустырь на перекрестке Фурманова-Белинского, территория бывшего приборостроительного завода на Горького,17 и место снесенной телебашни. С последним вариантом не согласился мэр Александр Высокинский и заявил, что три места – не окончательный шорт-лист. Решение по храму будет принято не раньше августа.

Спор о храме. Рабочая группа

В то же время активисты «Комитета спасения сквера» под предводительством юриста Ивана Волкова продолжают добиваться общегородского референдума по строительству храма в сквере. Их первую заявку избирком отклонил, так как в документах были перепутаны фамилии и адреса инициаторов.

На этой неделе «Комитет» подал вторую заявку, несмотря на неактуальность борьбы за сквер. Иван Волков объяснил, что ходатайство о референдуме будет «дамокловым мечом» для администрации города. А заодно поделился своей версией, почему власти и РПЦ отказались от стройки на Октябрьской площади.

Суд недели – предпринимательница судится с УПРАВИС из-за фотографии памятника

Свердловский арбитражный суд рассматривает необычное дело. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (коротко – УПРАВИС) требует наказать предпринимателя Марину Чеботаеву за использование изображения памятника отцам-основателям города Татищеву и де Геннину и памятника писателю Мамину-Сибиряку на туристическом портале «Наш Урал». Как выяснилось, памятники до сих пор принадлежат их авторам, хотя были изготовлены по заказу администрации города и оплачены из бюджета. Защита Чеботаевой подала встречный иск, требуя признать договоры об авторстве ничтожными, так как скульпторы, во-первых, работали не одни, а в творческой группе, и во-вторых, до сих пор не заявляли никаких претензий на городские памятники. Дело было отложено для привлечения третьих лиц.

Видео недели – дома-памятники остались без капремонта

Дома-памятники обрекли на гибель

В центре Екатеринбурга разрушаются жилые дома, признанные объектами культурного наследия. Они построены в первой половине ХХ века, и с тех пор никогда не ремонтировались. Как выяснилось, власти и не планируют спасать исторические постройки, отодвинув сроки капремонта на 2030-2040 годы. Жильцы Городка Чекистов, дома-коммуны, который находится на проспекте Ленина, 52, и исторического здания на Шейнкмана, 83, считают, что к этому времени от зданий останутся только руины.

Фото недели – скамейко-гробы

Службы городского благоустройства не перестают удивлять неожиданными решениями. Например, на этой неделе на набережной Исети от Малышева до Куйбышева появилось несколько десятков антивандальных скамеек. За странную форму екатеринбуржцы прозвали их гробиками. Скамейки стоят почти вплотную друг к другу, окаймляя береговую линию. Горожане отмечают. что пока не очнеь понятно, где в этом общественном пространстве будут находиться урны для мусора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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