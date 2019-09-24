«Ушли живыми», – общественники рассказали о закрытой встрече с губернатором

Сегодняшняя встреча общественников и губернатора Евгения Куйвашева, которую зачем-то закрыли от СМИ, прошла, по словам участников, абсолютно мирно.

Как рассказал РИА «Новый День» активист Алексей Беззуб, по сути, это был просто обмен мнениями. Посетители высказались по форме и содержанию храмового опроса, которые сегодня были утверждены городской думой с подачи мэра Александра Высокинского. По их мнению, было сделано все, чтобы посеять в горожанах недоверие к этому опросу: документов по предлагаемым площадкам никто не видел, территорию на Фурманова из списка убрали, хотя, по мнению общественников, места там хватило бы и на жилье для сотрудников ФСБ, и на храм. По версии Беззуба, это может привести к тому, что люди пойдут и проголосуют не за площадку на УПЗ, а за территорию у Макаровского моста – в знак протеста. Тем более что глава города дал понять: если опрос не состоится, строить все равно будут на месте УПЗ, а это может рассердить людей.

Бывший депутат ЕГД Дмитрий Головин сказал губернатору, что в будущем надо учитывать, что в Екатеринбурге живут не только православные, но и мусульмане, и буддисты, и даже атеисты, и их чувства в будущем тоже надо иметь в виду. «Губернатор сказал, что он за мир, и мы тоже за мир», – отметил он, но чего именно участникам встречи удалось добиться, не уточнил. «Вышли от губернатора живые», – пошутил Головин на своей странице в фейсбуке.

А вот Анна Балтина из группы «Парки и скверы» проводила соратников до ворот губернатора, но внутрь не пошла, когда стало ясно, что встреча будет без журналистов. «Единственное условие, при котором я бы пошла, – это открытость встречи. На одну закрытую встречу я уже сходила. После нее появился репортаж на первом канале о том, какой губернатор молодец – договорился с общественностью. Это тоже было во вторник. Ну а в среду ко мне домой пришли (из полиции – прим. ред.). Проводите свой бесполезный опрос. И живите с этим сами», – написала она в соцсети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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