Израиль ударил по Ирану, США и ЕС отказали Украине в защите, прогнозы о «большой воде» ошиблись – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Середина апреля отмечена новой эскалацией на Ближнем Востоке и тревожными новостями из подтопленных регионов России. В то же время, западные аналитики делятся все более реалистичными прогнозами об окончании украинского конфликта.

Удар недели – Израиль ударил по военной базе в Иране

Израиль ударил по военной базе рядом с иранским городом Исфахан в ответ на атаку беспилотников 14 апреля. Иранская ПВО сработала по воздушным целям и сбила три беспилотника. Противоракетные средства не активировались. Американские чиновники заявили, что Тель-Авив заранее предупредил Вашингтон об атаке и ее «ограниченном характере». Израиль намеренно не целился по ядерным и гражданским объектам. Разведка в регионе сообщила, что новых атак между странами не предвидится.

Ошибка недели – волна паводка на Тоболе и Ишиме превысила прогнозы

Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области растет намного быстрее, чем прогнозировали специалисты. В районе села Казанское вода поднялась выше исторического максимума, зарегистрированного в 2017 году. Власти предупредили об эвакуации жителей еще нескольких поселений в Абатском, Ишимском, Викуловском районах.

Волна паводка в Курганской области на реке Тобол также оказалась мощнее спрогнозированной. В Кургане со дня на день ожидают «колоссальный объем воды». Власти перекрыли некоторые участки дорог из-за переливов, в самые опасные районы въезд закрыт.

Объяснение недели – США и ЕС ответили Украине, почему не защищают ее от ударов России

Иранская атака на Израиль вызвала больше всего возмущения на Украине. Киев задался вопросом, почему западные союзники не прикрывают его от воздушных ударов так же, как прикрыли Тель-Авив. В Белом доме США объяснили это «разными картинами угроз». «Речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве и разных картинах угроз», – сказал координатор по стратегическим коммуникациям СНБ в Белом доме Джон Кирби.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель привел другой довод. «Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Эти страны отреагировали в рамках самообороны», – сказал дипломат. Он добавил, что Израиль и сам постарался, создавая свою систему ПВО, чем не может похвастать Украина.

Языковой вопрос недели – Токаев призвал политиков отказаться от гонений на русский язык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан страны с умом подходить к вопросу использования русского языка. Он отметил «глупость» попыток нагнетать истерию вокруг русского языка и бороться с ним. «Это произошло в некоторых странах, и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим. Это глупость. Давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов, умными», – сказал Токаев.

Вместе с тем, мажилис Казахстана законодательно увеличил объем телепрограмм и радиопрограмм на казахском языке с нынешних 50% до 60% к 2027 году. Ретрансляции иностранных телерадиопрограмм в еженедельном вещании с 2025 года должна сократиться с 20% до 10%.

ЧП недели – сгорели два крупных производства снарядов для Киева

Крупные происшествия случились на двух производствах боеприпасов для Украины с разницей в один день. Сначала мощный пожар произошел на заводе по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания. Предприятие специализируется на выпуске крупнокалиберных снарядов и минометных боеприпасов, которые отправляли Украине в рамках военной помощи.

На военном заводе компании BAE Systems в британском Южном Уэльсе случился взрыв. Персонал вывели с предприятия, никто не пострадал. Пожарным пришлось приложить значительные усилия, чтобы справиться с огнем.

Протест недели – в Грузии прошли митинги против закона об иностранном влиянии

Всю неделю в Грузии не утихают протесты против закона об иностранном влиянии. Некоторые аналитики видят в происходящем тот же сценарий, по которому разворачивались события в Киеве, приведшие к госперевороту.

Митинги периодически превращались в столкновения с полицией, наиболее активные участники которых оказались задержаны. Пострадали пять сотрудников полиции. Законопроект прошел первое чтение, и оппозиция призвала всех несогласных проявить себя в преддверии второго чтения документа.

Прогноз недели – ЦРУ предсказали поражение Киева до конца года

Обещанная Западом явная и близкая победа киевского режима в конфликте с Москвой оказалась не такой явной и с каждым днем все больше отдаляется. Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил конгрессменов о поражении Украины до конца 2024 года. Для смягчения прогноза он допустил, что поражения не будет, но Россия точно окажется в более выгодном положении, чем сейчас.

Крупные военные чины на Украине видят положение ВСУ еще более плачевным и считают, что удерживаемый украинцами фронт рухнет уже летом. Политики и граждане в беседе со СМИ отметили, что обещания Запада поддерживать Украину «столько, сколько нужно» выглядят все менее серьезными.

© 2024, РИА «Новый День»

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