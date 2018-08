Эксперты США: Россию не завоевать из-за «казахских пустынь, гор Кавказа и замерзшего Черного моря»

Авторы американского издания We Are the Mighty – ветераны армии США, члены семей военнослужащих, а эксперты по военной истории – считают, что победить Россию в обычной войне не получится. Они указали на множество факторов.

Издание обратилось к истории и географии. Они вспомнили ход Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны, об 11 часовых поясах и особенностях климата. Не позабыли они и про то, что бывшие советские республики не оставят Россию в беде и «будут сражаться за своих друзей».

Журнал также указывает на трудности боев «казахских пустынях, горах Кавказа, а также на замерзших берегах Черного и Каспийского морей». По мнению американских экспертов, на всей этой территории живут опытные охотники, которые убьют всякого, кто ступит на их землю с оружием.

Впрочем, авторы издания отдают первенство в вопросах обороноспособности родной стране. Они аргументировали свою позицию тем, что, благодаря разрешению на покупку оружия, почти все население страны умеет им пользоваться. Уверенности американским экспертам придают и небоскребы Нью-Йорка, завоевать которые, по их мнению, будет нелегко. Вероятно они забыли про существование РЗСО «Смерч», единственный залп которого дает эффект выжженной земли на площади 67 га.

Следующим оплотом американской обороны, в случае завоевания мегаполисов, авторы называют бандитские формирования. «Если же противник сумеет занять крупные города, то столкнется с хорошо организованными и вооруженными группами бандитов и экстремистов», – указывают авторы и в качестве подтверждения приводят карту преступных группировок Лос-Анджелеса.

Американские эксперты не обошли вниманием и другие страны. Так, они считают, что Афганистан трудно будет захватить из-за сложного рельефа, Китай из-за большой численности населения. На пятое место в рейтинге авторы поставили Индию, так как эта страна создала подводный флот, который помешает высадке противника на побережье. Еще одним аргументом в пользу Индии являются Гималаи, «где будет сложно оказывать поддержку с воздуха».

15.08.18

