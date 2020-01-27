«Угроза внутренней стабильности»: составлен рейтинг конфликтности южных регионов России

Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Краснодарский край возглавили список самых конфликтных регионов на юге России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие выводы опубликованы в «Рейтинге конфликтности элит в регионах Юга России», подготовленном экспертно-аналитическим центром «Юг» и федеральной экспертной сетью «Клуб Регионов».

Как отметил один из авторов доклада, политолог Сергей Старовойтов, практически во всех 15 регионах СКФО и ЮФО есть противостояния разной степени интенсивности и элитные конфликты, которые «чаще всего представлены в виде атак групп влияния на губернаторов». «Почти в каждом втором – конфликты угрожают политической стабильности этих субъектов Российской Федерации», – подчеркнул он.

По оценке авторов доклада, наиболее напряженная внутреннеполитическая ситуация сложилась в республике Калмыкии, которую возглавляет Бату Хасиков. Степень конфликтности оценивается в 9 из 10 баллов. С конца сентября 2019 года власти сталкиваются с масштабными акциями протеста.

Второе место делит Карачаево-Черкесия и Ингушетия. В КЧР степень конфликтности – 8 баллов. Как считают эксперты, глава республики Рашид Темрезова находится под наиболее серьезным давлением среди всех глав регионов СКФО со стороны своих оппонентов, которые хотят «использовать приближение окончания срока полномочий для демонстрации способности влиять на ситуацию в КЧР и на кадровое решение по кандидатуре главы».

Как отмечается в докладе, степень конфликтности в Ингушетии также составляет 8 баллов из 10. Примечательно, что ситуация уже вылилась в отставку республиканского правительства республики, о чем сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Эксперты обращают внимание, что ключевым в республике является затяжной конфликт Махмуд-Али Калиматова (глава республики) с Советом тейпов Ингушетии.

В докладе также отмечается, что неустойчивая ситуация наблюдается в Краснодарском крае, который с 2015 года возглавляет Вениамин Кондратьев. Степень конфликтности в регионе составляет 7 из 10 баллов.

Как отметил Старовойтов, инициаторами и драйверами дестабилизации обычно выступают представители местных элит, претендующие на большую долю участия в политике или экономике. «Но обвинять только алчных представителей региональной знати не стоит, зачастую губернаторы и члены их команд тоже немало разжигают, способствуют обострению ситуации – своими неумелыми действиями, непродуманными решениями, желанием переделить устоявшиеся бизнес-схемы, угрозами «именем Государя», а часто и просто чванством и высокомерием по отношению к авторитетным и ресурсным местным элитам», – подчеркнул политолог.

При этом он выразил уверенность, что «тектонический сдвиг во внутренней политике, последовавший в самом начале этого года, несомненно, окажет влияние на конфигурацию межэлитных конфликтов в регионах, в том числе на Юге России».

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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