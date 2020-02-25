Глава Минстроя РФ пообещал реновацию всей стране

Минстрой РФ намерен вернуться к заблокированным Госдумой поправкам в федеральное законодательство о распространении московского опыта реновации на все регионы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая сегодня в Совете Федерации.

Вопрос о перспективах всероссийской реновации министру задал сенатор от Костромской области Николай Журавлев. «Мы знаем, что в правительстве идет дискуссия о распространении реновации на другие субъекты РФ… – сказал Журавлев. – Я лично глубоко положительно отношусь к этому предложению. Реновация может стать одним из самых важных проектов, в том числе для развития российских регионов, так как действительно притягивает людей к своей малой родине». По его мнению, временным решением проблемы может стать софинансирование капитального ремонта.

Между тем, как заявил сенатор, потенциальному прорыву в жилищном строительстве, помимо бюджетного, мешает еще ряд других законодательных ограничений. «В частности, связанных с тем, что изъятие жилого помещения осуществляется по соглашению с каждым собственником в многоквартирном доме, что осложняет, задерживает, а зачастую просто останавливает процедуры, – сказал сенатор об основной проблеме властей и застройщиков в этой сфере. – Многих собственников по объективным причинам нельзя найти, а иногда имеет место обыкновенное мошенничество: квартиры покупают, чтобы потом шантажировать при этом проекте».

Журавлев предложил распространить на все регионы страны московскую реновацию, причем установить, что для сноса дома достаточно согласия не всех собственников квартир, а только двух третей из них.

«Вы в своем вопросе подробно разъяснили», – согласился с Журавлевым глава Минстроя. Якушев признал, что осуществить объемную реновацию за счет бюджетных средств в субъектах РФ очень сложно, однако подчеркнул, что под такие проекты могут пойти площадки в центрах городов, занятые с советских времен промышленными предприятиями. «Старые заводы, которые сегодня уже не функционируют. Учитывая, что там хороший объем инфраструктуры, они находятся в достаточно привлекательном месте, и вот эти территории могли бы стать хорошей возможностью для жилищного строительства», – сказал министр.

По его словам, такие проекты позволят увеличить объем переселения из аварийного жилья и открыть для последующей застройки такие территории.

При этом министр строительства РФ призвал «юридически поменять» слово «изъятие», чтобы не пугать население. «Оно всегда всех пугает. Минстрой выходил летом с такой инициативой. Мы не смогли преодолеть, и не были приняты эти поправки, – напомнил Якушев итог рассмотрения идей Минстрой в Госдуме. – Мы говорили, что когда осваивается такая территория в рамках развития застроенных территорий, по аварийным домам механизм прописан. По всей остальной инфраструктуре возникают большие сложности. Для того, чтобы сторговаться и выкупить остальную инфраструктуру или те помещения, которые не относятся к аварийным домам, мы эту процедуру прописали, но не смогли преодолеть те сложности, которые с этим возникли».

Министр считает, что «к этому вопросу надо возвращаться». По его словам, многие понимают слово «изъятие» как бесплатным отъем собственности. «Там делается рыночная оценка», – заверил при этом Якушев и подчеркнул, что часто собственники называют неподъемную для инвестора цену. «Мы должны вернуться к этому вопросу и прописать эти механизмы», – сказал он.

Инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая призвала сделать «все, чтобы мошенники не пользовались отсутствием норм в законе и не сдерживали развитие жилищного строительства, реновацию домов и так далее».

Как сообщал «Новый День», летом 2019 года поправки Минстроя в Градостроительный кодекс РФ вызвали серьезную волну протеста. Около Госдумы прошла серия одиночных пикетов против изменения законодательства. Как отмечали активисты, запланирвоанные нововведения разрешали принудительное изъятие у собственников жилья и земельных участков в угоду застройщикам. В результате скандальная поправка из законопроекта была изъята, однако в СовФеде сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко тогда заявил, что эта норма ляжет в основу отдельного закона.

Стоит отметить, что в настоящее время в Москве не утихают протесты против программы реновации – горожане недовольны как качеством нового жилья, так и методами действий столичных чиновников. Собственники квартир, не желающие покидать свои дома, возмущены тем, что фактически их судьбу решают соседи, которые довели свои квартиры до ужасающего состояния, и с радостью принимают предложения ввести дом в программу реновации и получить новое жилье, голосуя в поддержку сноса дома.

Многие жители пятиэтажных домов в Москве принципиально не хотят покидать свои районы и переселяться в 30-ти и даже 70-этажные небоскребы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.20

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