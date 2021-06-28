В Москве вступил в силу «антиковидный» указ Собянина, получивший неоднозначную оценку в обществе

В Москве вступили в действие новые ограничительные меры. С сегодняшнего дня все заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут посещать только вакцинированные или переболевшие COVID-19. Кроме того, на удаленный режим работы переводится не менее 30% сотрудников предприятий и организаций.

В ресторанах и кафе должна быть создана система проверки наличия специальных QR-кодов у посетителей, иначе работать смогут только навынос или на доставку. Жители столицы обязаны получить такой код при условии прохождения вакцинации, или отрицательном ПЦР-тесте, действительным в течение 3 дней. Также разрешено получить доступ переболевшим COVID-19 москвичам в течение последних 6 месяцев.

Без QR-кода до 12 июля можно будет посещать только сезонные летние кафе и веранды при стационарных кафе и ресторанах.

Кроме того, в исключение из правил попал общепит в гостиницах, хостелах и образовательных учреждениях при условии отсутствия доступа в такие помещения не проживающих или не обучающихся там людей.

Новые ограничения вызвали неоднозначную реакцию. В частности, совладелец сети ресторанов Burger Heroes Ольга Корнеева поясняла ранее, что указ мэра Москвы по ограничению работы ресторанов с 28 июня равносилен их закрытию. «Закрытие ресторанов – это полумера. Это как пушкой по воробьям – не испугает людей настолько, не заставит их привиться. В данном случае, только общественное питание, только рестораны, это ни о чем. Имеет смысл разговаривать тогда обо всей сфере услуг. И правительству имеет смысл предусматривать какое-то субсидирование и поддержку бизнеса. А в данном случае, просто нами жертвуют», – поясняла она.

Аналогичного мнения придерживается и председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его оценке, таким образом власти пытаются решить проблему массовой вакцинации за счет частного бизнеса. «Возникает такой парадокс. Власть не хочет принимать на себя решение о закрытии кинотеатров или ресторанов, или других учреждений, потому что за такое решение как-то надо будет отвечать. Гораздо проще сказать – сами как-то вертитесь и решайте свои проблемы», – считает он.

Руководитель общественного движения «Иммунный ответ» Александра Машкова-Благих считает, что указ Собянина направлен на сегрегацию москвичей в угоду фармкомпаниям. «Действия Собянина, если уж говорить об особо ярких проявлениях, и регионов, которые поддерживают, напоминают, на мой взгляд, кампанию, которая пытается использовать механизм «гоп-стопа». То есть, постановление противоречит Конституции и федеральным законам, Трудовому кодексу», – заявляла она на прошлой неделе.

Более того, директор «Центра геополитики» Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова высказала мнение, что в отношении россиян творится настоящий произвол, который может закончиться «апартеидом» и депортацией. «Сейчас начался такой произвол, политический произвол, когда граждане увидели, что фактически их права ничего не значат, потому что дальше после закрытия общепита, закрытия больниц, пойдет закрытие магазинов. Это люди должны хорошо понимать. Для всех невакцинированных закрытие транспорта… Дальше – отключение Интернета, карточек, и люди действительно будут изгоями, причем еще раз хочу подчеркнуть, это будет для большинства населения. Как это называется, думаю, не нужно определять. Потому что мы фашизм хорошо изучали», – констатировала Четверикова.

Кроме прочего, решение мэра Москвы о введении очередных коронавирусных ограничений способно спровоцировать политические последствия, полагает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «У людей просто нет доверия, а если нет доверия и, наоборот, есть такие вот санкции, то естественно, что будет только одна реакция – отторжение. И, конечно, это обязательно скажется на рейтинге «Единой России» на этих выборах в Москве. Собянин сейчас подложил «хорошую свинью» вот этим своим решением всей партии власти. В Москве «Единая Россия» проиграет такими темпами», – пояснил Бондаренко в комментарии РИА «Новый День».

Москва, Мария Соколова

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