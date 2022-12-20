Цифровой концлагерь или вредительство? Госдума поддержала во втором чтении создание единой системы биометрических данных россиян

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект об информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентская оппозиция отказалась поддерживать документ, заявив, что это нововведение похоже на вредительство и может обернуться крайне негативными последствиями для безопасности россиян и государства.

В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов назвал этот законопроект «вредительством». «Создается единый банк персональных данных людей. Людей не спрашивают – хотят они там быть, не хотят. Если не хотят, нет возможности, чтобы вас оттуда исключили. Если ваши данные утекут – никакой ответственности ни у кого нет. Ну, и там, например, такая милая новелла – если на уровне федерации будет главный единый оператор, вероятно, все-таки какая-то госструктура, а вот уже в регионах будут частные компании. В законе так и написано – в этих частных компаниях могут поучаствовать, в том числе, и зарубежные инвесторы, в том числе, из недружественных стран. Ребята, вы ничего не попутали? Война идет, а мы хотим – ну, чего жалко что ли, данные узнать, например, а кто у нас участники СВО, а кто семьи участников СВО… Бред полный! Удивляюсь, куда в ФСБ смотрят», – заявил он.

«Даже с улучшениями, которые есть, – это вредительство. По-другому назвать не могу этот закон. И меня очень удивляют те, кто проталкивает вот такие законопроекты», – подчеркнул Миронов.

Депутат от ЛДПР Алексей Диденко со своей стороны пояснил, что не поддерживает законопроект, так как «он вызывает неоднозначное отношение у избирателей». «У граждан должно быть четко прописанное право на забвение, на их цифровую неприкосновенность. Любой гражданин РФ, который не желает, чтобы его биометрические данные где-то собирались, накапливались, или ими распоряжались, должен иметь неотъемлемое право раз и навсегда отказаться от сбора своих персональных данных. И эта процедура должна быть максимально простой», – пояснил он.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. «Проект закона в третьем чтении о единой биометрической системе, а также законопроекты об ужесточении административной и введение уголовных составов за утечку персональных данных должны быть рассмотрены одновременно», – подчеркнул Диденко.

Депутат от КПРФ Денис Парфенов со своей стороны отметил, что обсуждение законопроекта «проходит довольно своеобразным образом», несмотря на «очень серьезный общественный резонанс». «Только этой ночью в базе данных появился обновленный текст законопроекта. Да, он в значительной части переписан, хотя, строго говоря, по регламенту у депутатов должно быть, как минимум, трое суток для ознакомления с текстом законодательной инициативы. Так что в данном случае норма нарушена, и даже с процедурной точки зрения по-хорошему сейчас эту инициативу рассматривать нельзя», – констатировал он.

По его словам, активное продавливание документа является «весьма симптоматичным». «Кризисные ситуации используются действующей властью для того, чтобы ускорять все процедуры, связанные с усилением контроля над гражданами, над населением. Мы видим, что ускорилось введение всевозможных баз данных, систем, которые собирают то, что называется Big data, сведения о десятках миллионов человек. Мы видели, как эти данные пытались использовать для ограничения прав граждан, когда в свое время вводились на фоне пандемии QR-пропуска, и это также вызвало очень серьезный общественный резонанс, большой негатив, и тогда наша фракция активно выступала против этого и при общественной поддержке удалось торпедировать эту безобразную инициативу. Вот сейчас наступает новый этап в деле организации того, что некоторые называют «цифровым концлагерем», – заявил Парфенов.

«Любая технология в зависимости от того, кто и с какими целями ее применяет, дает совершенно разные результаты. Возьмите старый, как само человечество, нож. Можно порезать колбаску-хлебушек, сделать бутерброды, накормить голодных. А можно приставить нож к горлу соседа и отобрать у него кошелек. В условиях, когда в стране, скажем так, олигархический режим имеет все необходимые возможности, как лоббистские, экономические, политические, нам достаточно сложно надеяться, что он будет сугубо в благих целях применять такую серьезную технологию. Поэтому мы не поддерживаем этот подход. Считаем, что этот закон не заслуживает того, чтобы быть принятым», – заключил Парфенов.

Тем не менее, большинством голосов законопроект был принят во втором чтении. Документ содержит правовые основы для легальной обработки и хранения биометрии в целях идентификации или аутентификации с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных. Нововведение предполагает запрет на хранение геномной информации, ограничивает перечень видов собираемой биометрии только изображением лица и образом голоса. Также планируется запретить принуждение к сдаче биометрических данных и отказ предоставить их должен служить ограничением в коммерческих и государственных услугах. Законопроект устанавливает порядок отказа от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия через любое отделение МФЦ, в том числе, и в отношении несовершеннолетних детей со стороны родителей. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг. Вводится также запрет на трансграничную передачу собранной биометрии, ее использование и хранение допускается только в базах данных на территории РФ.

Завтра Госдума планирует принят законопроект в третьем окончательном чтении.

Москва, Мария Соколова

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