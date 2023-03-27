«Сильный негативный эффект»: обострение банковского кризиса на Западе грозит России ослаблением рубля

Банковский кризис в США и Европе может привести к ослаблению рубля и росту бюджетного дефицита РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, расплачиваться за однобокую политику будет, в основном, население.

Эксперт обратил внимание, что в результате продолжения финансовой политики США сохраняется риск банкротства многих кредитных организаций. «С 2008 года мы неоднократно наблюдали одну и ту же картину. Более того, на американском рынке ФРС расширяет программы и стимулирования, и в этом отношении открывает окно ликвидности для небольших банков, так что вполне вероятно, в ближайшей перспективе ситуация может себя исчерпать», – полагает он.

При этом эксперт отметил, что сейчас происходит переток капиталов из мелких банков в более крупные и фонды денежного рынка. «Колоссальнейшие потоки идут. И в этом смысле проблемы банковского сегмента США на этом еще не закончились. Где в следующий момент рванет, пока еще непонятно», – отметил Кабаков.

Эксперт считает, что дальнейшее развитие банковского кризиса на Западе существенно повлияет на экономику России. «Если начнется по принципу домино валиться банковская система, соответственно, за собой она потянет промышленность, начнутся сокращения, снижение потребления. Наша страна, которая является сырьевым экспортером, тут же получит расширение этой дыры в бюджете достаточно сильное. Это, соответственно, приведет к тому, что мы здесь увидим определенные действия на ослабление рубля, на – «затяните пояса потуже». Мы здесь все получим сильный негативный эффект», – прогнозирует он.

В то же время Кабаков отметил, что финансовая политика в России, как и прежде, работает в интересах крупных банков, перекладывая проблемы на обычных граждан. «Конечно, Сбербанк продолжит зарабатывать на комиссионных, конечно ВТБ сделают дополнительную допэмиссию своего капитала. Я уверен, что у банков будет все хорошо. Ну, акционеры, может быть, недополучат дивидендов и так далее. И все будет замечательно в этом отношении. Переживать за банковскую систему, именно за первый круг банков не приходится. Другой вопрос, что население будет расплачиваться за вот такую однобокую политику с точки зрения доходов бюджета, о которой уже 20 лет все говорят и ни к чему это не приводит», – заключил Кабаков.

Напомним, за две предыдущие недели в США произошел крах трех банков. В Европе на грани банкротства оказался старейший швейцарский Credit Suisse, который был поглощен прямым конкурентом.

Москва, Мария Соколова

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