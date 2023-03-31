«Некоторая уязвимость»: в ЦБ РФ оценили масштабы закредитованности россиян

Сосредоточение долговой нагрузки у наименее обеспеченной категории граждан создает некоторую уязвимость финансовой стабильности России. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сегодня на брифинге. По ее словам, долги имеют примерно 23% домохозяйств.

«Наиболее распространенным типом задолженности являются потребительские кредиты. Они есть у 10% домашних хозяйств. Самый большой размер долга у тех, кто имеет обязательства по покупке недвижимости», – уточнила Юдаева.

Замглавы ЦБ обратила внимание на соотношение платежей по кредитам домохозяйств к их расходам, которые «иногда чуть лучше отражают их финансовое положение». «23% всех домохозяйств сообщают о том, что они совершают регулярные платежи по кредитам и картам. Как и сумма задолженности, доля домохозяйств, осуществляющих платежи по кредитам и займам, растет с увеличением дохода», – отметила она.

Как пояснила Юдаева, в наиболее уязвимой ситуации оказалась группа наименее обеспеченных россиян, которые 50% своего дохода тратят на питание и оплату услуг ЖКХ. «То, что мы здесь видим, что долговая нагрузка в большей степени сосредоточена в наименее обеспеченных, не то что прямо сейчас создает риски финансовой стабильности, но это безусловно некоторая уязвимость, которую мы должны принимать во внимание», – сказала она.

Сегодня ЦБ РФ презентовал Всероссийское обследование домашних хозяйств по потребительским финансам. Средняя сумма долга, которая есть у 23,1% домохозяйств, составляет 140 тысяч рублей, размер активов – 15,7 тысяч рублей.

В опросе приняло участие около 6 тысяч домохозяйств и 12 тысяч человек в 38 населенных пунктах с апреля по август 2022 года. Ранее аналогичное исследование раз в два года проводил Минфин при участии Всемирного банка.

Москва, Мария Соколова

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