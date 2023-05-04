Уголовное дело об избиении баскетболиста ЦСКА передали Следкомитету

Расследование уголовного дела об избиении в столице ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа поручено Следкомитету. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел. Поскольку один из фигурантов несовершеннолетий, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что по данному делу были задержаны трое подозреваемых в возрасте 17 и 20 лет. Следствие ведет поиск возможных соучастников.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 1 мая поздно вечером на Большой Никитской улице у ресторана «Джун», где спортсмен отдыхал с женой и друзьями. На выходе из заведения у Шведа возник конфликт с компанией лиц кавказской наружности. На улице произошла драка. От удара баскетболист упал, из уха у него пошла кровь. На помощь ему пришли сотрудники ресторана, поскольку, как утверждают очевидцы, оппоненты собирались «добить» Шведа.

Полиция возбудила уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).

По данным СМИ, в настоящее время Швед находится в реанимации. Врачи диагностировали проникающую открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому на затылке, а также кратковременную потерю памяти.

Москва, Андрей Дорофеев

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