Атака БПЛА на Москву: удачная работа ПВО и РЭБ, повреждения в жилом секторе и шум в Сети

Сегодня рано утром Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. Ни один из БПЛА не достиг своей цели, но три многоэтажки получили повреждения. Корреспондент РИА «Новый День» обобщил поступившую к данному часу информацию о ЧП.

В 7:21 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании беспилотников в многоэтажки. «В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», – уточнил градоначальник в своем телеграм-канале.

Чуть позже Собянин рассказал, что в целях безопасности были эвакуированы жители нескольких подъездов жилых домов. За медицинской помощью, по данным градоначальника, обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, помощь была оказана на месте.

В 11:21 мэр Москвы сообщил, что эвакуированные жители начали возвращаться в свои квартиры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о взрывах в 7:41. Он отметил, что это работает ПВО. Повреждений на объектах Московской области зафиксировано не было.

По данным минобороны России, всего в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Генпрокуратура России отметила, что беспилотники повредили дома на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе городского округа Красногорск и в Одинцовском городском округе. По данным очевидцев, которые приводит РБК, взрывы произошли около 4 часов утра.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале уточнил, где в Подмосковье упали дроны: село Ильинское и деревня Тимошкино в Красногорском районе, деревни Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, и поселок Гринфилд в Истринском районе.

Как сообщил телеграм-канал Shot, один из беспилотников залетел в квартиру на Ленинском проспекте Москвы. После того как БПЛА врезался в многоэтажку, у него оторвало крылья, которые затем упали рядом с припаркованными около дома машинами. Сапёры разминировали аппарат и увезли на экспертизу. Предварительно, этот беспилотник нёс три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали.

Такой же заряд был найден с кусками дрона в квартире на Профсоюзной. В данной многоэтажке, как и в доме на улице Атласова, пострадали части фасада и окна.

По мнению военного обозревателя Бориса Рожина (Colonelcassad), места падения дронов указывают на то, что основным направлением атаки был юго-запад и беспилотники запускались с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы и области работают штатно, аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу «без особенностей».

Так или иначе, одной из побочных целей Киеву удалось достичь – учитывая густонаселенность столичного региона и число журналистов, СМИ и телеграм-каналов «на квадратный метр», информационный шум в Сети получился нешуточный. На этом фоне новости о гибели жителя Белгородской области под обстрелом ВСУ отошла на второй план.

Москва, Андрей Дорофеев

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