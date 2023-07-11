Курс на «заморозку» развития: депутат Госдумы заявил о продолжающейся в РФ финансовой политике 1990-х годов

Бюджетная политика министерства финансов РФ сохраняет либеральный характер 1990-х годов и направлена на блокирование развития отечественной экономики с вывозом сырья и капитала за пределы страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин по итогам отчета в нижней палате парламента главы минфина Антона Силуанова об исполнении бюджета за 2022 год. По оценке парламентария, именно отмена либеральных мер помогла выстоять экономике РФ в прошлом году, но сейчас всё возвращается на круги своя.

«Отменив пресловутое бюджетное правило в прошлом году, запрещающее использовать деньги России на нужды России, и именно этим оно (правительство) стабилизировало ситуацию. Потом, правда, вернуло ярмо бюджетного правила, но это уже другая история… Субсидии, гранты, льготные кредиты выделяются точечно и во многом компенсируют разрушительную либеральную политику, продолжающую худшие традиции 90-х годов. Экономической науке еще предстоит осознать этот феномен. Точечное расходование бюджетных средств частично компенсировало последствия произвола монополий, искусственно созданного денежного голода, запретительно дорогого кредита, налогового и таможенного подавления внутреннего производства, подавления спроса за счет удержания населения в бедности и нищете, и при всей частичности этой компенсации спасло страну. Разумеется, обеспеченного таким образом развития недостаточно. Оно идет в порядке исключения», – пояснил Делягин.

Как считает парламентарий, негативной оценкой исполнения федерального бюджета за 2022 год служит даже внесенный правительством законопроект о налоге на сверхдоходы. «Именно правительство исчерпывающе резюмировало исполнение бюджета 22-го года фактической эпитафией – тем, что для исправления последствий этого исполнения оно было вынуждено разработать специальный разовый налоговый платеж на сверхприбыль. Мы его давеча в первом чтении одобрили. При нормальном исполнении бюджета такие меры не только не нужны, но и по определению невозможны. Причем, последствия исполнения бюджета 22-го года таковы, что этот разовый налоговый платеж пришлось сопровождать специальной поправкой, отменяющей для него требование понятности налога для плательщика», – констатировал он.

Парламентарий также обратил внимание, что в Минфине даже не пытаются осмыслить негативные уроки применения либеральной финансовой политики, которая реализуется в России с 1990-х годов. «Главный приоритет бюджета остается – замораживание денег налогоплательщиков в резервах, чтобы они не обеспечили развитие страны и решение насущных проблем. В результате при огромных резервах бюджета – сейчас значительно больше 12 трлн рублей – государство берет в долг, тратя деньги на процентные выплаты. Скажем, за прошлый год остатки на счете федерального казначейства выросли на 1,9 трлн рублей. Процентная выплата за ненужные бюджету займы 1,3 трлн рублей – это субсидирование финансовых спекулянтов деньгами налогоплательщиков. Это наглядная демонстрация того, что бюджет по-прежнему служит интересам спекулянтов», – заявил Делягин.

«Огромные дополнительные расходы бюджета – почти на треть больше плана на 7,3 трлн рублей – наглядно опровергли утверждение Минфина о том, что денег нет, и наглядно опровергли либеральные догмы 90-х о том, что дефицит бюджета обязательно ведет к инфляции. Даже попытки осмыслить эти уроки не сделано», – констатировал он.

«Нам рассказывают о дополнительных доходах, умалчивая тактично, что эти допдоходы во многом вызваны ростом цен, а компенсация обесценивания расходов системно не осуществляется, что ведет к дестабилизации экономики – как в 90-е годы. Наконец, можно сколько угодно обижаться на слова о характере российской сегодняшней экономики, но налоговое и таможенное регулирование стимулирует вывоз капитала, сырья и блокирует производство добавленной стоимости. Так что развитие – только в порядке исключения. Причем, безумие налогового маневра в прошлом году еще распространено на черную металлургию», – отметил депутат.

Как считает Делягин, федеральный бюджет 2022 года, как и все предыдущие, «существовал хаотично – произвольное распределение денег между регионами, что вызывает серьезное напряжение и диспропорции». «Это цена отказа от обеспечения права человека на жизнь в виде гарантирования реального прожиточного минимума и в дальнейшем минимальных социальных стандартов, что автоматически поставило бы всю межбюджетную политику на прочную основу. Мы против произвола как основы государственной политики и того, что бюджетная политика России осуществляется по принципу средней температуры по больнице», – подчеркнул он.

«И последнее. Пресловутый KPI при оценке деятельности чиновников в бюджете носят абсолютно формальный характер. Скажем, в Ярославской области из 7 населенных пунктов, да и в Дагестане, по-моему, построены, сданы, но не введены в эксплуатацию очистные сооружения. В результате за бюджетный счет организованы экологические катастрофы… И все довольны, и вроде бы все в порядке... Коллеги, наша цель – это развитие, а не новые катастрофы. В результате мы не можем поддержать «алилуйщину» и одобрить исполнение бюджета прошлого года», – заключил Делягин.

Сегодня Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Согласно документу, доходы составили 27,824 трлн рублей, что на 11,2% больше запланированных, расходы – 31,118 трлн рублей или на 31,3% больше плана и на 2,5%, меньше установленного сводной бюджетной росписью с изменениями. Дефицит бюджета составил 3,294 трлн рублей при утвержденном бюджетом на 2022 год профиците в сумме 1,327 трлн рублей. Доля нефтегазовых доходов за 2022 год выросла на 5,8% и составила 41,6%, ненефтегазовые доходы сократились до 58,4%.

Москва, Мария Соколова

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