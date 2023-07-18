Бухгалтерский подход с подгоном показателей: в Госдуме назвали главные проблемы системы здравоохранения в России

При нынешнем финансировании системы здравоохранения России невозможно решить ни проблемы отрасли, ни остановить демографическую катастрофу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный по итогам доклада главы Минздрава РФ Михаила Мурашко о реализации госполитики в сфере охраны здоровья. По оценке парламентария, отчет министра носил бухгалтерский характер с подгоном цифр под «позитивные» показатели.

«В докладе особое внимание уделено количественным показателям – такой бухгалтерский подход – 12 из 13 выполнено, 293 цели из 338 достигнуты. Но такой подход все-таки не совсем правильный, потому что показатели регулировались, причем, регулярно. В 2022 году три показателя по сердечно-сосудистым заболеваниям откорректированы, два – по онкологическим, причем – базовые, основные показатели. Подгонялись цифры: где было высоко – там снизили, где было низко – там подняли, ну, и, соответственно, их выполнили. Появился даже такой термин, как «амнистия результатов». Правительство его придумало, а до нас пока не довело», – отметил Куринный.

По его словам, если сравнивать показатели РФ со странами с аналогичным экономическим развитием, то ситуация становится «не такая хорошая». «По ожидаемой продолжительности жизни на 5-6 лет Россия отстает. Мы 78-ми лет должны достигнуть к 2030 году, хотя, напомню, сначала мы этого показателя должны были достигнуть в 2024 году. Потом сместили. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 1,5 раза выше, чем в таких же странах. Смертность от онкологических заболеваний на 15-20% выше. Смертность в трудоспособном возрасте, вдумайтесь, в России в 2,5 раза выше, чем в новых странах Европы. И самое главное, что вот этот показатель – смертность в трудоспособной возрасте – он не вошел в показатели, которые оцениваются», – подчеркнул депутат.

«Поэтому – демографическая катастрофа. Виновато ли в этом только система здравоохранения? Безусловно, нет. Но свою существенную роль в плане качества и доступности медпомощи, оно вносит. Когда здесь задавался вопрос – а что нужно от депутатов? – а нужно самое главное и основное – это финансирование. Вот те страны, о которых мы говорили, они финансируют из госисточников здравоохранение – 5-9% ВВП. Мы по кассовому исполнению 2022 года – 3,8% (ВВП)», – констатировал парламентарий.

В то же время Куринный отметил, что в РФ есть всего десяток регионов, которые «финансируют и действительно вкладываются в здравоохранение». «Подавляющее большинство (субъектов РФ) не могут выполнить даже свои обязательства в виде платы за нетрудоспособных граждан, которая, к сожалению, даже не покрывает уровень инфляции. 14 регионов по итогам прошлого года закончили незаконно свои бюджетные циклы с дефицитом программы территориальных госгарантий почти на 17 млрд рублей. От недостатка финансирования возникают все остальные вопросы к здравоохранению – кредиторская задолженность, кадровые проблемы, недостаток средств на льготное лекарственное обеспечение. Ну, и рост собственных затрат граждан на медпомощь – по итогам последних трех лет он вырос на 30%. Если мы прибавим платные услуги и лекарства в амбулаторных условиях, граждане тратят на медпомощь 2,5 трлн рублей. Это 50% от того, что тратит государство», – пояснил он.

«Но самая острая проблема – кадровая. От нее будет зависеть все остальное, и все прочие наши вложения в модернизацию оборудования будут бесполезными, если не будет решена кадровая проблема. Здесь, к сожалению, похвастать особо нечем. Не выполнены плановые показатели по укомплектованности ФАПов, амбулаторного, первичного звена. Если говорить о врачах-специалистах, на 10 тысяч населения – 15,3, показатель 2022 года. В 21-м было 15,8%. Падает обеспеченность, количество, несмотря на отчеты в каких-то определенных пределах. Соответственно, купили мы 5 тысяч автомобилей «Скорой помощи», а по водителям проблема точно также усугубляется», – уточнил Куринный.

Депутат также обратил внимание на проблемы с недофинансированием льготного лекарственного обеспечения на 50% со стороны федерального бюджета. «Эту дыру вынуждены закрывать регионы, не выполняя своих полномочий. Если мы возьмем 13 млн льготников региональных, только 25% из них пользуются своей положенной льготой. Причем, дети до 3-х лет – 7% в России пользуются льготой на право бесплатного лекарственного обеспечения. Дети до 6-ти лет в многодетных семьях – только 9%... Доля собственных расходов граждан при амбулаторном лечении 80% в России и, наоборот, 80% в странах Европы несет за них государство», – подчеркнул парламентарий.

«Как бы ни старалось министерство, какие бы усилия оно ни принимало и как бы хорошо ни работало, без решения основных критических проблем, проблем финансирования, разрешить прочие проблемы будет очень сложно. Поэтому предлагаем увеличить финансирование за счет федерального бюджета, повысить зарплату и выровнять ее между регионами, точно так же, как и улучшить подготовку, ввести в стране систему всеобщего лекарственного обеспечения, потому что без нее бороться с социально-значимыми заболеваниями будет невозможно. Ну, и четвертое – это продолжение программы модернизации, технического перевооружения нашего здравоохранения. Без этого решить проблемы, о которых мы говорим, будет невозможно», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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