«Единая Россия» в Госдуме отказалась ограничить рост тарифов естественных монополий

Депутаты Госдумы от «Единой России» отказались ограничить рост тарифов естественных монополий на уровень инфляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня вызвал бурную дискуссию на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Представляя документ, один из авторов документы, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг привел сравнительную статистику, согласно которой уровень бедности в России связан с ростом тарифов в том числе на услуги естественных монополий. «Как только мы заморозили рост тарифов естественных монополий, уровень бедности пошел вниз. Как только мы этот мораторий сняли, уровень бедности пошел вверх. Прямая зависимость. То есть, если мы ограничим рост тарифов на услуги естественных монополий хотя бы уровнем инфляции, мы остановим рост бедности граждан», – подчеркнул парламентарий.

Между тем представитель комитета по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Галина Данчикова категорически возразила. По ее словам, «регулирование уровня тарифов на товары, работы и услуги естественных монополий предлагается осуществлять в соответствии с Бюджетным кодексом, что не соответствует предмету регулирования вопросов, установленных Бюджетным кодексом».

Такая позиция вызвала недоумение у депутата от КПРФ Николая Коломейцева. «Как это не Бюджетный (кодекс)?! Это же себестоимость. Вот любое серьезное производство – энергетика там занимает в себестоимости до 30%. А вы говорите это не влияет. Как это не влияет? Или в бюджетном комитете есть какие-то другие методики определения себестоимости?» – обратился он к Данчиковой.

С вопросом к представителю бюджетного комитета обратился также Гартунг с вопросом, в какой тогда закон вносить такие поправки.

В ответ Данчикова отметила, что «когда правительство вносит бюджет, там есть прогноз социально-экономического развития и все показатели там обозначены». «Я могу где-то с вами согласиться, но это мнение не комитета, а мое личное. Сегодня, возможно, в связи с тем, что именно госрегулирование тарифов естественных монополий погружено в разные законы. И это разные законы для того, чтобы в принципе именно соответствующие структуры, которые занимаются госрегулированием именно правильно обозначали и смогли зафиксировать вот эти предельные уровни, конечно, им сложно, потому что некоторые организации имеют несколько предметов внутри, есть такое. Поэтому, возможно, в связи с тем, что президент РФ поручил разработать концепцию о долгосрочных тарифах, о едином законе, концепция эта принята. И я надеюсь, что у нас будет принят единый тарифный закон», – пояснила она.

Выступающий далее депутат от КПРФ Николай Арефьев со своей стороны обратил внимание, что российский потребитель платит в разы больше за электроэнергию, чем некоторые зарубежные клиенты госмонополий. «Только что получил информацию из СМИ, что тарифы на электроэнергию возросли в 136 раз. Еще это проверю, но такое сообщение получил. Когда депутаты предлагают какие-то изменения в законодательство, все говорят, что категорически этого делать нельзя. Ну, категорически!.. Вот с этой трибуны я однажды докладывал закон о прогрессивном налоге – меня убеждали в том, что задним числом законы принимать нельзя. А сегодня приняли в третьем чтении закон, который задним числом забирает доходы у предприятий. Одним можно, другим нельзя. Вот мы устанавливаем в бюджете предельный уровень инфляции. А какое имеет отношение инфляция к бюджету? Это тоже совершенно другая сфера, которая регулируется совершенно другими законами. Это можно. Тогда почему нельзя устанавливать предельный рост тарифов для естественных монополий?» – заявил он.

«Мы много раз обсуждали… Почему у нас коммунальные тарифы взлетать должны к инфляции полюс 1%, а взлетают на 12-15 в разных регионах, почему никто не регулирует?.. Почему нельзя ограничить этот предел взлета наших цен? Мы электроэнергию и по 1,8 рублей отправляем за рубеж, и по 2,1 рублей, а своим 5-7 рублей и 8 рублей для сельского хозяйства. Кушайте на здоровье! И потом удивляемся, почему у нас растут цены на продовольствие», – подчеркнул Арефьев.

Депутат от «Новых людей» Олег Леонов, в свою очередь, констатировал, что «естественные монополии – это те же коммерческие организации, просто занимающие особое положение на рынке». «Их особое положение в том, что их услуги и продукция в любом случае нужны, и они оказывают своими тарифами давление на тарифы всех участников всех сегментов рынка. Поэтому вопрос: а какая эффективность естественных монополий? Для коммерческих организаций государство особо не стремится контролировать эффективность, а для естественных монополий, если мы ограничим цены, то мы хотя бы фиксируем их эффективность на текущем уровне... Если мы такого инструмента не даем, то повышение тарифов, а, следовательно, неэффективность естественных монополий может быть любой», – подчеркнул он, отметив, что его фракция также готова поддержать законопроект об ограничении тарифов.

Тем не менее, депутат от «Единой России» Валентина Артамонова настаивала, что ее фракция не поддерживает данный законопроект на основании того, что могут возникнуть выпадающие доходы бюджетов всех уровней. При этом она повторила тезис о том, что тарифы не являются вопросом регулирования Бюджетного кодекса.

Как отметил в заключительном слове Гартунг, все пояснения комитета подтвердили, что вносить изменения нужно именно в Бюджетный кодекс. «Мы своим законом обязываем правительство. Мы, избранники народа, говорим правительству – вы не можете повышать тарифы на услуги естественных монополий выше прогнозного уровня инфляции. Валентина Николаевна, представляя позицию «Единой России», говорит – в субъектах же могут возникнуть выпадающие доходы, потому что если вы ограничите рост цен тарифов естественных монополий на уровень инфляции, а фактические расходы будут больше, то тогда вы должны будете им из бюджета компенсацию. Подождите! Если у них расходы больше, чем уровень прогнозной инфляции, то это вопрос Федеральной антимонопольной службы, региональной энергетической комиссии. Вы вообще проверьте, что там у них происходит. Думаю, вообще надо правоохранительные органы туда направлять. Почему-то вся экономика может уложиться в этот прогнозный уровень инфляции, а естественные монополии не могут. Это как понять? Если они не могут, поменяйте руководство. Назначьте тех, кто сможет это сделать, примените власть», – заявил депутат.

Между тем, в итоге законопроект был снят с рассмотрения в первом чтении после отказа депутатов от «Единой России» проголосовать за документ.

Москва, Мария Соколова

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