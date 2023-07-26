«Для галочки»: Госдума уточнила порядок взаимодействия коллекторов и должников

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по уточнению способов взаимодействия кредиторов и коллекторов с должниками, а также расширению полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП) для контроля за кредитными организациями, в том числе микрофинансовыми, по возврату просроченной задолженности россиян. Депутаты от «Справедливой России – За правду» отказалась поддерживать документ. По их оценке, нововведение не решает проблему, а принимается лишь «для галочки».

В частности, депутат Олег Нилов, выступая от фракции «эсеров», обратил внимание, что законопроект не решает главной проблемы, из-за которой у ряда россиян возникают сложности с оплатой по кредитам микрофинансовых организаций.

«Мы не будем поддерживать представленный законопроект при всем том благом намерении, которое озвучивается и фиксируется в этом законопроекте. Микрофинансовые организации, коллекторские организации, извините, как черного кобеля невозможно отмыть добела. Каким шампунем вы бы его не намыливали – это будет зло. Это ростовщичество. Хотите защищать людей – снижайте процентную ставку с 300 (процентов) до 30 хотя бы», – заявил он.

«А, извините, повесить на бешенную собаку видеорегистратор и говорить – а вот мы зато потом все зафиксируем: как она кого будет кусать и грызть до смерти… Это не выход, коллеги. Это для галочки. И никакого здесь поручения президента прошу не привязывать. Это не зашита граждан. 300% убирайте, тогда будет защита», – подчеркнул Нилов.

Тем не менее, законопроект был принят. В частности, документ устанавливает, что кредитор или действующее от его имени лицо вправе взаимодействовать с должником путем письменной корреспонденции, отправляемой через почтовую связь или курьерскими службами доставки без непосредственного взаимодействия с должником. При этом представителем кредитора, кроме коллектора, теперь сможет быть банк, специализированное общество, ипотечный агент, а также Единый институт развития в жилищной сфере.

В законопроекте отмечается, что профессиональная коллекторская организация, кредитная или микрофинансовая организация вправе взаимодействовать с должником с использованием портала «Госуслуги» в установленном правительством порядке, при условии наличия согласия должника на такое взаимодействие. Взаимодействие также будет возможно с помощью электронной почты должника, если адрес такой почты указывается должником при заключении договора.

При этом вводится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент». Это программное обеспечение для отправки голосовых сообщений с генерацией и распознаванием речи, а также поддержкой определенного сценария разговора в зависимости от содержания диалога. Такие звонки теперь приравниваются к действиям человека, а частота общения с должником должна быть не более одного раза в сутки, двух раз в течение недели и восьми раз в течение месяца.

Кроме того, ФССП будет вести госреестр профессиональных коллекторских организаций и перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. Перечень будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Банком России и размещаться на официальном сайте ФССП.

Кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с целью возврата просроченной задолженности, записывать все текстовые, голосовые и иных сообщения по этому поводу и хранить их в течение трех лет. Перед началом взаимодействия с должниками понадобится направить в ФССП уведомление с копиями документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и программного обеспечения.

Теперь документ будет направлен на одобрение Совета Федерации, после чего поступил на подпись к главе государства.

Планируется, что закон вступит в силу через 180 дней с момента его официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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