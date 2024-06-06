«Снижения в этом году точно не будет»: эксперт прогнозирует дальнейшее повышение ставки Центробанка

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 7 июня, может поднять ключевую ставку до 17%, либо оставить на нынешним уровне с намеком на повышение. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» экономист, глава Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, жесткая денежно-кредитная политика наверняка сохранится до конца 2024 года.

«Решающее значение имеет настроение, которое Банк России пытается создать и создал. Это настроение – ожидание повышения ставки. Либо ставка будет повышена, чтобы показать, что никакого снижения не будет, либо она останется неизменной опять же с намеком на повышение. Скорее всего, она будет повышена на один процентный пункт до 17%. Решатся ли повысить до 18% – это большой вопрос», – полагает Колташов. Экономист обратил внимание, что банки заранее приготовились к решению регулятора и повышают ставки по ипотеке, которые, по всей видимости, в этом году снижаться тоже не будут. «У Банка России есть большая потребность, чтобы ограничивать отрицательный эффект от использования денег, которые тратятся по линии военного кейнсианства. У нас большое количество людей находятся в рядах армии России, полмиллиона человек вступили в ее ряды в прошлом году, 300 тысяч – должны вступить, по самым скромным расчетам, в этом году. Это деньги, которые выливаются на региональные рынки жилья, прежде всего, стимулируют их, потому что семьи военнослужащих улучшают свои материальные условия жизни. Но это означает, что нужно убирать другие стимулы и нужно ограничивать рост цен на жилье за счет дорогой ипотеки. Потому что иначе дороговизна недвижимости в силу спекулятивной активности на этом рынке задушит экономический рост», – пояснил он.

«Например, мы видим задушенный экономический рост на Западе. В том же Евросоюзе безумно дорогая недвижимость, и экономика развиваться уже не может. Она задохнулась. И вот это волнует, на мой взгляд, больше всего Банк России. Поэтому они будут повышать ставку – основные аналитиков ожидания 17-18%. На мой взгляд, 17% – это может быть. Просто знаковое повышение ставки. И основная цель – это не инфляция как таковая, это именно недвижимость», – добавил эксперт.

Как считает Колташов, «снижения ключевой ставки в этом году точно не будет». «Снижение ставки находится в зависимости от мировых цен на нефть. Если мировые цены на нефть взлетят, допустим баррель будет находиться в зоне $100-110 и будет ясно, что это надолго, то в этом случае ставку можно снижать. Но мы наблюдаем в мировой экономике разнонаправленные процессы. С одной стороны, развивающиеся экономики растут, с другой – Евросоюз, Канада, Соединенное королевство находятся в депрессивной зоне. Они не хотят сознаваться, что у них все плохо, но у них все очень нездорово. И это не совсем кризис, короткое сильное неприятное явление, а это процессы глубокой деградации, которые давят на рынок нефти», – подчеркнул он.

«За год мы видели сильнейшие колебания цен на нефть: было $72, потом $94, следом $80 плюс, потом $90. Сейчас нефть торговалась ниже отметки $77 за баррель в моменте. Перепады сильнейшие на рынке. Это покрывает будущее туманом и правительственным аналитикам очень сложно сказать, что будет. По итогу выясняется, что правы скорее те, кто имеет негативный прогноз на счет того, что устойчивое повышение цен на нефть сейчас невозможно», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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