«Это против интересов государства»: в Госдуме снова заявили о вредительской политике Центробанка и Минфина РФ

Политика Банка России наряду с налоговой реформой Минфина мешает развитию экономики и импортозамещения, а также стимулирует рост инфляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, изменение налогов и бюджет надо рассматривать в комплексе, иначе опережающее развитие России будет сильно затруднено.

«Прошедшие 30 лет рентные отрасли – это добыча руды, угля, нефти, газа – имели налогообложение в 3-3,5 раза меньше, чем обрабатывающие отрасли, что привело к колоссальной амортизации основных средств как раз обрабатывающих отраслей, которые обеспечивают нашу независимость и обороноспособность. Настала пора ренте отдавать долги обработке. Потому что чем сложнее ваше производство, тем меньше рентабельность. Шарикоподшипниковая промышленность, станкостроительная, аэрокосмическая – там по определению не может быть серьезной рентабельности, потому что если сложить все налоги, то их налоговая нагрузка от 65 до 90%. И мы считали вообще-то и думали после послания президента, что никаких повышений налогов для обрабатывающих отраслей не будет», – отметил Коломейцев по поводу предложенных Минфином изменений в налоговой системе.

В этой связи парламентарий также обратил внимание на денежно-кредитную политику Центробанка РФ, а также недавнее интервью главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Прямо в заголовке написано: «Мы на последнем издыхании»… Если поинтересуетесь у руководителей обрабатывающих отраслей, это так и есть. Потому что при такой кредитно-денежной политике (Банка России)… Причем, у специалистов вызывает удивление, когда говорят, что ключевой ставкой можно бороться с инфляцией. По мнению экспертов и специалистов, ключевой ставкой можно только разгонять инфляцию, потому что любой предприниматель, который использует для оборотных средств заемные средства, обязательно процентную ставку включит в цену. Как вы понимаете, без рентабельности работать нельзя, значит – это уже прямое увеличение цены. Ну а как же можно повышением цены бороться с инфляцией?» – заявил Коломейцев.

«Второй аспект. Что такое плавающий курс? Когда пальцем в небо определяется курс недружественных валют, то это в принципе гасит всякое импортозамещение и покупку того, что мы не производим. Поэтому мы глубоко уверены, что это комплексный вопрос. Надо одновременно решать вопросы налоговой политики», – подчеркнул депутат.

При этом парламентарий обратил внимание, что в западных странах нулевые инвестиции без всяких процентов составляют до 60% вложений в основной капитал, а все остальное – за счет собственников, банков. А если мы с вами 30 лет отставали от вложений в основной капитал, то чтобы догонять – нужно опережающее развитие», – констатировал он.

По словам парламентария, необходимо также обратить внимание на налог на сверхприбыль. «Посмотрите, банки в прошлом году получили 3 трлн (рублей прибыли), в позапрошлом – 3,3, в этом году планируют 3,6 трлн (рублей) прибыли. Но почему как во всех нормальных странах не ограничить аппетиты рантье? Потому что у нас банковская система – это рантье, которая в принципе, по мнению многих экспертов, работает против интересов государства», – подчеркнул он.

«Без нормальной кредитно-денежной системы, без нормального бюджетного инвестирования в будущее, нам не удастся быстро решить целый ряд серьезных проблем, которые сегодня есть в стране, и без их решения мы серьезных шагов не сделаем», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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