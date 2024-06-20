Госдума концептуально и безоговорочно поддержала налоговую реформу

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла в первом чтении внесенный Минфином РФ пакет законопроектов по донастройке налоговой системы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд депутатов поддержали документ авансом – с расчетом на поправки при втором чтении.

Налоговые поправки затрагивают три основные сферы. В частности, расширяется прогрессивная шкала налога на доходы физлиц. До уровня доходов в 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%. От 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, более 50 млн рублей в год – 22%. Планируется, что повышенный налог будет взиматься только с суммы, которая превышает данные пороги. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Законопроект также предусматривает увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Предусматривается также изменение подхода к взиманию налогов с малого и среднего бизнеса, чтобы прекратить «дробление» бизнеса для ухода от налогов. Для этого увеличивается порог упрощенной системы налогообложения по доходам с порядка 260 до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн рублей. Вводится также обязанность по уплате НДС при доходах более 60 млн рублей.

При этом на 2025-27 годы ставка налога на прибыль для IT-компаний составит 5% против 0% на сегодняшний день.

Кроме того, поправки в Налоговый кодекс предусматривают введение акциза на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, на фармсубстанции этилового спирта, а также на природный газ для производства аммиака.

Будет повышен и налог на добычу полезных ископаемых для железной руды, удобрений, угля, алмазов и золота.

Планируется, что поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2025 года.

В пакет законопроектов входит также ежегодная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей, с доходов которых был уплачен подоходный налог. Выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора прожиточных минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Она будет составлять 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Москва, Мария Соколова

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