Центробанк взял страну «за горло»: в Госдуме заявили о серьезных недостатках в бюджетно-налоговой политике

Ключевой ставкой Банка России в 16% невозможно бороться с инфляцией – это как керосином тушить огонь на фоне сверхдоходов банковской сферы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его оценке, при подготовке бюджета нет синхронизации по всем «больным» для страны вопросам, что негативно отражается на отечественной экономике и ситуации внутри России.

«Наша справедливость должна заключаться в том, что мы должны себя пересилить и богатых заставить платить больше. В этом справедливость», – подчеркнул Коломейцев, комментируя сегодня «донастройку» налоговой системы.

Парламентарий обратил внимание на обратный акциз для нефтяной отрасли, назвав его резервом страны. «Мы с вами 3 трлн (рублей в год) в среднем компенсируем нефтяникам. А что, вы сейчас видели цены на заправках? Разве они держат цены? Может, нам проще национализировать нефтяную отрасль, и это будет хороший резерв для государства? Причем, работающие в нефтяной отрасли не пострадают. А в данной ситуации у нас какая-то продолжается двойственность. Одни жиреют, а другие беднеют», – констатировал он.

«Сегодня сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, работающие после пенсии, 50% доплаты получают, а сотрудники правоохранительных органов – нет. С моей точки зрения, неадекватная зарплата и отсутствие этих доплат является виной тому, что 100 тысяч нехватка у нас в МВД сегодня. Это ж все комплексные вопросы, которые нельзя отдельно «вырывать». Поэтому перед рассмотрением бюджета в нулевом чтении необходимо комитетам всем проанализировать проблематику, которая сегодня горит, а не ждать, когда президент опять скажет – вот это делайте! Мы должны при бюджетном процессе эти вопросы синхронизировать», – пояснил Коломейцев.

Отдельно депутат выделил проблему с банковской системой, которая, по его словам, продолжает работать на себя, а не на экономику России. «У нас опять «в шоколаде» провоцирующий беспорядки [глава «Сбербанка» Герман] Греф. У них опять в банковской системе будет 3,6 трлн (рублей прибыли) по прогнозам, на данный момент уже почти 2, а мы ничего не хотим делать, чтобы этих жирных котов заставить работать на страну вместе с Центробанком. Поймите, при ставке в 16% бороться с инфляцией невозможно. Она же вся будет в себестоимости, а значит – в цене. А вы пытаетесь керосином бороться с костром. И этот вопрос требует очень тщательного внимания и наконец признания того, что Центробанк взял страну за горло», – заявил парламентарий.

«Греф имеет сверхдоходы при том, что мы – государство у государства купили пакет акций, а оказывается даже не в бюджет идет прибыль Центробанка, а идет в ФНБ. Но почему? С моей точки зрения, это должен быть дополнительный инструмент правительства. А мы опять куда-то его в ФНБ», – добавил он.

«Бюджет должен работать на развитие страны… Почему мы в одном случае – сначала мы непонятным налогом на сверхприбыль тех, кто работает обложили, (потом акцизом) жидкой сталью, а банкиров не хотим. Почему? Мне просто непонятно. Или мы чего-то не знаем? Нас не хотят поставить в известность, или все-таки если посмотреть акции нефтяных компаний, банков закрытую часть, может в этом причина? Может там те, кто противодействует, как раз являются акционерами и получают большие дивиденды?» – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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