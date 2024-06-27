«Они хотят здесь жить вместо нас…»: В Совете Федерации опасаются обострения проблем с мигрантами

Проблемы с мигрантами в России будут нарастать на фоне полного отсутствия государственной политики в этой сфере. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выступая сегодня в ходе Петербургского международного юридического форума. По его оценке, нормы закона в отношении приезжих остаются фикцией при том, что «жить они хотят не с нами, а вместо нас».

«Отдельными ограничениями тут вопрос не решается. Суть состоит в том, что никакой миграционной политики как таковой в РФ нет. Есть реагирование на какие-то отдельные конкретные совершенно ситуации. Кому-то кажется, что нужно завезти рабочую силу, и завозят в абсолютно неконтролируемом режиме. При этом всё, что написано в законе – хорошие нормы, связанные с языком, например, – это всё фикция, потому что никто этого не исполняет. Почему это не исполняется? Потому что деньги за этим стоят, огромные деньги», – заявил Клишас.

Сенатор обратил внимание, что любой проблемный вопрос «обязательно будет вопрос мигрантов». «Условно, незаконная продажа алкоголя в Интернете… Вот вы возьмите сейчас смартфон и напишите «в Экспоцентр доставить алкоголь». Вам привезут. Я на совещании в администрации президента предлагал в Кремль привезти… Мы делаем вид, что этого нет. У нас же нет продажи алкоголя в Интернете – это запрещено, но вы попробуйте заказать, и не только алкоголь. А вы посмотрите, кто привезет этот алкоголь... Отдельная история, что по статистике Минфина, там будет порядка 80% контрафакта и в 100% случаев привезут мигранты. МВД мне говорит: мы не можем этим заниматься, у нас нет на это сил, средств, людей. Допускаю, наверно так и есть, но это же не значит, что надо делать вид, что этой проблемы не существует», – констатировал он.

«Проблема-то в одном – огромный поток неучтенной наличности. И поскольку этим занимаются мигранты, это финансирование того же самого экстремизма, всякого рода этнических сообществ, землячеств и всего прочего. Никакой миграционной политики как таковой в РФ, к сожалению, нет… Мы (законодатели) не можем реализовать ни один из подходов, потому что миграционная политика, её подходы не сформулированы. Невозможно исходить из того, что завозите столько, сколько сможете. Сегодня вся миграционная политика сводится к одному простому вопросу – завозите сколько сможете, а сможете, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей и так далее», – подчеркнул сенатор.

При этом Клишас процитировал одного из деятелей Русской православной церкви, который, по его мнению, сказал «очень хорошую и ёмкую фразу». «Проблема миграции с точки зрения представителя традиционной конфессии – православных, состоит не в том, что эти люди хотят жить с нами по каким-то своим правилам. Проблема в том, что они хотят здесь жить вместо нас! И это огромная проблема для нас», – заявил он.

«Не может быть никакого отдельного законодательства для мигрантов. Они должны жить по нашим законам. И люди, которые приезжают, хорошо, если у нас есть потребность в рабочей силе, возможно. Я, правда, никогда не видел никакого экономического обоснования для этой миграции. Это все только разговоры. Рассказывают в правительстве, президенту о том, что у нас без мигрантов все рухнет. Не знаю, не могу сказать. Но я четко совершенно понимаю, что люди, которые приезжают, по крайней мере, большинство, они хотят здесь жить вместо нас. И вот пока мы эту ситуацию не изменим, к сожалению, проблемы и с уголовной преступностью, и со всем остальным будут только нарастать», – заключил Клишас.

Москва, Мария Соколова

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