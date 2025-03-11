В Подмосковье украинский беспилотник рухнул на нефтебазу

В результате утренней массированной атаке украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе в подмосковном Серпухове. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко в своем телеграм-канале.

«В 09:29 один из дронов упал на территории Серпухова по адресу Борисовское шоссе, д. 118а (Нефтебаза). Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьёзных повреждений также не зафиксировано», – уточнил Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе после украинской атаки погибли трое местных жителей. Всего при ударе дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, из них трое – дети.

Минобороны РФ сообщало, что сегодня ночью и утром над московским регионом были сбиты более 90 беспилотников. Всего средства ПВО уничтожили 343 беспилотников над десятью регионами РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Светлана Антонова

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