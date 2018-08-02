Пенсионная реформа, предложенная правительством Дмитрия Медведева, остается самой актуальной темой последних трех месяцев. Сейчас на повестке дня – вопрос о референдуме против повышения пенсионного возраста: позволит ли Кремль его провести.

Большинство экспертов, опрошенных РИА «Новый День», считают, что плебисцит не будет одобрен властями, поскольку волеизъявление народа покажет несостоятельность нынешней политики кабинета министров. В то же время высказываются мнения, что «главная оппозиционная сила» в лице КПРФ, взявшая на себя роль основного борца с реформой, действует по указке Кремля и фактически «сливает» реформу.

Последнее утверждение подтвердилось на минувшей неделе, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) забраковала предложенный коммунистами на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Тогда глава ЦИК Элла Памфилова прямо заявила, что инициаторы плебисцита изначально добивались своего же краха.

Накануне КПРФ вновь официально инициировала процесс референдума с вопросом, который был предварительно согласован с председателем Центризбиркома: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

В то же время стало известно, что, помимо КПРФ, референдум планируют провести еще несколько инициативных групп, что тоже может поставить под сомнение официальное разрешение плебисцита.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться к своим читателям с вопросом: «Разрешит ли власть «пенсионный» референдум?»

Варианты ответов:

Да, мнение народа должно быть услышано

Нет, власть знает, что проиграет

Сомневаюсь, КПРФ «сливает» референдум и справедливый протест

Мне все равно

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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