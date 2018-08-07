Дорога к независимости. Десять лет после «грузинской» войны

С начала пятидневной «грузинской» войны, получившей название «08.08.08», прошло 10 лет. Сегодня российские эксперты заново оценили значение и последствия военного конфликта: несмотря на то, что те события создали важный прецедент в истории России, за прошедшее десятилетие Москва, как главный потектор двух государств – Абхазии и Южной Осетии, смогла добиться очень скромных успехов в геополитической и экономической интеграции своих «подопечных».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов в первую очередь обратил внимание, что тема «грузинской» войны сейчас довольно узко освещается в российском медийном пространстве.

«Разговор о событиях августа 2008 назрел и перезрел. Эти события потеряли во многом в нашей медийной среде самостоятельное значение. Они воспринимаются или как нечто спонтанное, как нечто такое, что привело к изменению ситуации на Южном Кавказе – Россия, как получается, внезапно вмешалась и что-то там такое поменяла. Либо, исключительно как прелюдия к тому, что произошло в 2014 году в Крыму и Донбассе», – отметил эксперт, выступая сегодня на круглом столе в Москве.

Меркедонов подчеркнул, что война на самом деле «не была экспромтом», и напомнил, что вопрос о независимости Абхазии и Южной Осетии назревал с конца 1980-х годов.

При этом, по оценке эксперта, эта война «одновременно и много, и мало что изменила». «С одной стороны, Москва пошла на признание, создала важный прецедент – до этого полтора десятилетия Южная Осетия и Абхазия существовали в режиме непризнанных республик. В 2008 году впервые с момента распада Советского союза Москва четко показала, что у нее есть не просто определённые красные линии, которые она не просто обозначает, но может и сделать что-то для того, чтобы эти красные линии удержать», – отметил Маркедонов.

По его мнению, «сам факт признания бывших автономных образования в качестве независимых государство ломал статус-кво, который сложился в 91 году после Беловежских соглашений» и создал новую геополитическую реальность.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев согласился, что после августа 2008 года правила игры в мировой политике начали меняться.

«Триумфалистский взгляд на исход «холодной войны» по отношению к России и ощущение себя как исторического победителя со стороны Запада был иллюзией, которая толкала западных дипломатов и политиков к неверным решениям. С другой стороны, есть много свидетельств того, что ключевые политические центры не были готовы к тому, как развивались события «на земле», – сказал он.

Вместе с тем, как отметил эксперт, последующие 10 лет показали, что Запад по-прежнему отказывается воспринимать Россию всерьёз.

«Хотелось бы подчеркнуть, что и в Грузии, и на Западе до сих пор убеждены, что с Россией ни о чем договариваться не нужно, что нужно подождать… видимо, нам предстоит жить еще многие годы и десятилетия в состоянии, когда наши партнеры и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Тбилиси будут постоянно ожидать, когда мы наконец из мира исчезнем и с нами не надо будет договариваться», – подчеркнул Силаев.

«Это нежелание учитывать интересы России и замечать интересы жителей тех территорий, которые откололись от Грузии еще в момент распада СССР», – добавил он.

В этой связи Маркедонов также отметил, что России действительно так и не удалось наладить отношения с новым грузинским правительством. При этом он пояснил, что во многом это связано с тем, что «стратегические цели» нынешнего правящего движения «Грузинская мечта» сходны с целями бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвилли, который возглавлял страну во время вторжения в Южную Осетию.

«Очень многое в риторике властей при Саакашвили и нынешних властей поменялось. Представили «Грузинской мечты» последовательно в течение нескольких лет говорят о нормализации отношений. Но стратегические цели и у Саакашвили, и у «Грузинской мечты» во многом совпадают – ориентация на НАТО и Европейский союз», – пояснил он.

Эксперты также обратили внимание, что Грузия продолжает игнорировать желание независимости Абхазии и Южной Осетии, причем, если первую республику хотя бы «рассматривают» как отдельный субъект для ведения диалога, то Южную Осетию во всех государственных документах и картах продолжают именовать как «Цхинвальский регион».

Еще одной так и нерешенной проблемой является вопрос экономической стабильности республик. Как пояснил Силаев, политическая элита обоих государств за 10 лет до конца так и не смогла переключиться на реализацию задачи обеспечения экономического роста.

«Сложности есть. Плюс, в первые годы после войны были допущены ошибки (экономические), особенно, в Южной Осетии. Помощь России требуется и будет требоваться. Само по себе признание не обеспечивает экономического развития», – сказал эксперт.

Член экспертного совета Министерства по делам национальностей республики Северная Осетия-Алания Игорь Дулаев со своей стороны отметил, что бюджеты обоих государств сейчас во многом зависят от России.

«За эти 10 лет государства постарались решить вопросы экономики, в Абхазии это получилось чуть лучше. Абхазская сторона утверждает, что половину бюджета она собирает сама, в Осетии это получается с трудом. Можно говорить о том, что ее бюджет практически полностью состоит из дотаций со стороны Российской Федерации», – сказал эксперт.

По словам Маркедонова, суть экономических проблем Южной Осетии и Абхазии заключаются в том, что республики являются только частично признанными и ограничены в сотрудничестве со многими странами.

«К примеру, вы – британский бизнесмен, и хотите вкладываться туда. Но имея в виду грузинское законодательство об оккупированных территориях, будете вы это делать? Кроме этого, нельзя упускать из виду (экономическое) падение республик вниз в результате конфликтов: каждый день то обстрел, то непонятные переговоры. Плюс, низкие стартовые возможности, а в случае с Южной Осетией еще и географическая ловушка», – отметил Маркедонов.

Напомним, активные боевые действия в Южной Осетии начались в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска подвергли столицу республики обстрелу. Днем 8 августа Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, объявил о начале «операции по принуждению к миру» Грузии. В течение нескольких дней российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими военными вытесняли грузинскую армию из Южной Осетии. Боевые действия шли до 12 августа включительно.

26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.08.18

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