Тарифная политика: в России запрограммирован неконтролируемый рост цен

Тарифная политика правительства РФ наряду с повышением налога на добавленную стоимость неизбежно ведет к росту цен. Согласно расчетам Института экономики роста имени Столыпина, уже в следующем году нужно ждать превышения «инфляционных» планов правительства, а к 2020 году расходы потребителей только в одной электроэнергетике поднимутся на 90 млрд рублей.

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина подсчитали, что планируемый в 2019 году рост тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 3,5% прибавит к инфляции дополнительные 0,08 п.п. Увеличение расценок на газ на 3% вызовет рост индекса потребительских цен еще на 0,03 п.п., а рост тарифов на электроэнергию на 3,3% для населения и на 3% для остальных потребителей добавит к инфляции еще 0,02 п.п. «В сумме планируемое повышение тарифов инфраструктурных монополий может разогнать инфляцию выше установленного таргета», – говорится в докладе Института, который поступил в редакцию РИА «Новый День».

Эксперты обратили внимание, что в 2017 году на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в Кемерове президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости «продавливания» необоснованного роста тарифов и перекладывания капитальных вложений регулируемых организаций на плечи потребителей. Тогда же глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил внедрить в ЖКХ и сетевом комплексе эталонный принцип формирования тарифов.

«Стоит отметить, что однобокое внедрение этого принципа без изменения подхода в тарифообразовании приведёт к обратному негативному эффекту, – подчеркнул эксперт Института экономики роста, директор АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» Алексей Малоземов. – Тем более, что ФАС уже получила такой эффект на розничном рынке электроэнергии, внедрив там эталонную выручку гарантирующего поставщика. Еще в начале 2017 года заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев заявлял, что внедрение эталонного метода должно снизить затраты потребителей на оплату сбытовых надбавок на 12,65 млрд. рублей».

По итогам анализа неправительственных экспертов, как отметил Малоземов, необходимая валовая выручка гарантирующих поставщиков электрической энергии, наоборот, увеличится с 120 млрд до 160 млрд рублей. «То есть никаких заявленных 12,65 млрд экономии нет и в помине, а есть рост дополнительной нагрузки на потребителей ориентировочно на 40 млрд рублей, вследствие безосновательного (до 400%) увеличения во многих регионах страны сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электроэнергии, рассчитанных по эталонам».

По данным Института экономики роста, увеличение необходимой валовой выручки гарантирующих поставщиков при применении новых подходов в Воронежской области составляет 80%, в Тульской области – 299%, в Московской области – от 65% до 202%, в Волгоградской области −435%, в Мордовии – 159%, в Нижегородской области – 149%.

При этом доля в тарифе на электрическую энергию сбытовой надбавки составляет до 7-10%, что приведет к увеличению потребителями оплаты за электрическую энергию в зависимости от региона до 30%.

Например, как отмечается в докладе Института, в Тульской области среднеотпускная цена для конечных потребителей электрической энергии к 2020 году может подняться с 4,4 руб/кВтч до 5,9 руб/кВтч, в Подмосковье – с 4,5 руб/кВтч до 6,1 руб/кВтч, в Волгоградской области – с 4,0 руб/кВтч до 5,6 руб/кВтч.

Рост расходов энергосбытовых компаний приводит к увеличению сбытовых надбавок для всех групп потребителей, в том числе для населения и приравненных к нему категорий потребителей и для сетевых организаций, констатирую эксперты.

В докладе также обращается внимание, что уже в 2018 году АНО «ЦМОК» выявлен рост сбытовых надбавок для населения, например в Карелии – на 73%, в Краснодарском крае и Ростовской области – на 123%, в Ярославской области – на 68%, в Новгородской области на – 27%. В Подмосковье повышение составило от 27% до 550%, во Владимирской области – на 51%, в Волгоградской области – на 288%, в Иркутской области – на 268%, в Кировской области – на 361%, Костромской области – на 330%, в Нижегородской области – на 164%. Антилидерами в этом списке оказались Ленинградская область, где рост оценивается в 12,8 раза, в Оренбургской области – в 19 раз, в Ярославской области – в 13,9 раза.

«Даже при условии сглаживания роста необходимой валовой выручки гарантирующих поставщиков в течение нескольких лет видно, что расходы энергосбытовых компаний стремятся к увеличению, а не к оптимизации и снижению тарифной нагрузки на потребителей. В результате суммарная дополнительная нагрузка на потребителей электроэнергии к 2020 году (с учетом увеличения НДС) может вырасти примерно на 90 млрд рублей», – прогнозируют эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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