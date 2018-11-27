«С подушкой безопасности можно и задохнуться»: правительство РФ «душит» экономику реформами

Правительство РФ «зареформировало» отечественную экономику до такой степени, что прорывной рост экономики останавливается из-за действий самих же чиновников кабинета министров. Как считают ведущие экономисты, бурное развитие не может начинаться с повышения налогов и пенсионного возраста, а финансовая «подушка безопасности», которую создает кабмин, грозит «задушить» страну. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на пресс-коференции в Москве.

Член корреспондент РАН, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Сорокин обратил внимание, что, согласно «майским указам» главы государства, для попадания в пятерку наиболее крупных экономик мира, России нужно добиться в первую очередь технологического прорывного развития, однако ситуация в этой сфере плачевна.

«Еще в 2008 году на общем собрании РАН были заслушаны итоги обследования состояния технологической базы нашей экономике. Было доложено, что наша экономика в основном находится в 4 технологическом укладе с элементами 5, в то время как наши основные геополитические конкуренты находятся в пятом укладе с элементами 6. Не суть важно, как вы определяете содержание того или иного уклада, но если вы в разных укладах, то соревноваться и конкурировать, мягко говоря, сложно, если не невозможно», – сказал Сорокин.

При этом он подчеркнул, что за последние десять лет прогресса в этой сфере не наблюдается. Эксперт напомнил, что к 2020 году 40-50% предприятий должно было обновить свое оборудование. «Но у нас, как в 2007 году, было чуть более 9% предприятий, которые осуществляют эти инновации, так и осталось», – сказал Сорокин.

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль со своей стороны подчеркнул, что именно инновационное техническое развитие будет обеспечивать место страны на мировом рынке. По его оценке, развитие экономики сейчас возможно при наличии предпринимательской конкурентной среды, а в России эта сфера проседает.

«Новая технологическая революция сделает нас богаче, здоровее, но ставит перед нами вызовы с точки зрения профессионального соответствия, защищенности личной информации и так далее. Для РФ, и для ЕС это поднимает вопрос, где они будет находиться. Чтобы присутствовать в новой экономической реальности, необходимы инновации, новые институты. Россия обучает прекрасных математиков и физиков, но недостаточно создает предпринимательскую среду», – констатировал он.

По оценкам экспертов, необходимо создавать условия, чтобы бизнес укреплял свое производство и обновлял техническую базу, однако действия правительства приводят пока только к обратному эффекту и к тупиковой ситуации.

«Тяжело увязать технологическое прорывное и социальное развитие с тем, что начать это развитие надо с повышения налогов и увеличения пенсионного возраста. Тем более, когда в прогнозе МЭР, мы видим, что реальные располагаемые доходы, по базовому варианту прогноза, который взят за основу бюджета, лишь в 2023 году выйдут на уровень 2013 года», – подчеркнул Сорокин.

Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер со своей стороны обратил внимание, что проблемы в экономике можно решать только после того, как увеличатся доходы населения, и пояснил, что суть проблемы проста: если покупательская способность жителей страны низкая, бизнес не инвестирует средства и экономика продолжает стагнировать.

«Нужен спрос. Когда снижается спрос, психически здоровый бизнес не инвестирует. Нужно создать условия, чтобы был спрос. В достижения записывают то, что у нас макроэкономическая стабильность. А микро? Вся экономика устроена просто – есть экономические изменения, и есть – болтовня, а она надоела», – сказал он.

Директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Некипелов согласился, что пока финансово-экономическая политика властей не способствует инвестициям.

«Многие предприятия имеют средства на счетах, но их не вкладывают, многие банки – кстати говоря, ЦБ создал для этого все условия – держит часть своих активов на счетах в ЦБ. Возникает вопрос, а где же логика?» – сказал он.

По оценке эксперта, власть слишком увлеклась созданием так называемой «подушки безопасности», которая должна защитить нашу экономику в условиях внешних шоков, и полностью ориентирована на накопительство, но не на развитие.

«С подушкой безопасности можно и задохнуться, когда она превышает разумные пределы. В моменты, когда цена на нефть высокая, мы создаем подушку безопасности и не используем ресурсы, а когда цена падает, мы радуемся, что накопили резервы. Но если мы вспомним кризис 2008-2010 годов, то мы с августа 2008-го по февраль 2009 года израсходовали три валютных резерва, которые в августе составляли $600 млрд. В феврале они упали на $200 млрд до $400 млрд. $200 млрд – это производство полутора лет нашей нефтяной промышленности. И мы израсходовали эти деньги на то, чтобы курс (рубля) не упал сильнее, чем он упал, и главное – чтобы спаси от краха банковскую систему», – отметил Некипелов.

По его мнению, эта схема, которая и так вызывает сомнения, не может работать в условиях, когда поставлена задача выйти на уровень пяти ведущих экономик мира. «Если мы собираемся оставаться в этой системе – сначала накапливаем резервы, а потом сбрасываем их в массовом количестве, и гордимся тем, что мы еще живы, – вряд ли нужно ставить амбициозные задачи», – считает он.

Некипелов обратил внимание, что более чем за четверть века радикальных реформ в России средний темп роста составил порядка 1% в год. «В сущности, мы в течение многих лет слышим и верные разговоры насчет необходимости структурных реформ. Но те, кто о них говорит, почему-то их не реализует», – констатировал академик и отметил, что необходимость таких реформ для экспертного сообщества также находится под вопросом.

Как считает Ивантер, отсутствие структурных реформ не может объяснить все неудачи экономики. «Что было бы очень важно для нас – запретить реформы. У нас рыночная экономика, полностью соответствующая нашему экономическому состоянию. Надо жить эффективно и перестать что-то ломать. Менять нужно только понятие «необходимости». Никакой необходимости в повышении НДС не было», – уверен эксперт.

При этом экономисты подчеркнули, что власть просто отказывается признать то, что часть проведенных реформ была нецелесообразна, и что можно без встрясок улучшить экономическую ситуацию в стране.

Как отметил Ивантер, «реально существующий потенциал» российской экономики, который может быть реализован, составляет 6-8%. «У нас хорошие отношения с властными структурами, они нас слушают, но не слушаются», – сказал он.

Сорокин в этой связи напомнил, что нынешний министр экономического развития РФ Максим Орешкин игнорирует такие возможности роста. «По итогам заседания правительства, которые рассматривало прогноз до 2036 года, Орешкин дал брифинг. Руководитель ведомства, которое как бы отвечает за экономический рост, четко и ясно сказал, не может быть экономического роста выше 3%...» – обратил внимание он.

Москва, Мария Вяткина

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