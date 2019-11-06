Курс на срыв указов Путина: Счетная палата обнаружила серьезные нарушения в Минэнерго

Счетная палата выявила в работе Минэнерго РФ серьезные недостатки, которые могут негативно отразиться на всей отрасли и достижении целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс, выступая сегодня на правительственном часе в Госдуме.

В частности, «Россети» до сих пор затягивают сроки присоединения потребителей к энергосетям. Аудитор отметил, что количество договоров, в которых сроки оказались сорваны, ежегодно уменьшается, однако их число весьма велико. В 2016 году таких договоров насчитывалось более 60% от общего количества, в 2017 году – 53%, в 2018 – 48,8%.

«Кроме того, в рамках дорожной карты не проведены мероприятия по обеспечению высокой загрузки вновь вводимых мощностей, – отметил аудитор. – Не сформирован механизм экономического стимулирования потребителей для оптимизации загрузки свободных мощностей. Одним из прямых следствий этого является необходимость строительства и содержания дополнительной инфраструктуры».

Кроме того, в сфере энергетики до сих пор не создан единый для всех сетевых компаний информационный ресурс с полной информацией о технологических присоединениях.

Как считают в Счетной палате, целевые показатели госпрограммы развития энергетики не достигнуты. В частности, в 2018 году следовало ввести в строй возобновляемые источники энергии на 670 мегаватт. «Фактически было введено 370 – или 55,2% от плана. Это превысило показатели 2017 года, когда было 25,4%, но явно недостаточно», – подчеркнул Каульбарс.

Вместе с тем, по его словам, до сих пор не начато строительство нескольких важных энергетических объектов, в том числе в Крыму. Причиной стали долгие сроки разработки и согласования проектов, в том числе с Минэкономразвития. «Всего же в 2019 – 2021 годах планируется построить 11 объектов стоимостью более 8 млрд рублей, – сообщил аудитор. – Необходимо ускорить начало этой работы».

Как отметил аудитор, не очень хорошо обстоит дело и со строительством уже начатых объектов с использованием бюджетных средств – например, до сих пор не окончены работы на Сахалинской ГРЭС-2, хотя плановый срок ввода превышен уже на 10 месяцев.

При этом уже действующие ГРЭС и ТЭЦ недостаточно загружены. «По второй очереди Благовещенской ТЭЦ из введенной в 2016 году мощности в 188 ГКкал в час сейчас загружено около 50 ГКкал в час. Тепловая мощность Якутской ГРЭС-2, введенной в эксплуатацию в 2017 году, в пиковый период используется на уровне 21%», – констатировал аудитор Счетной палаты. Одной из причин этого, по мнению аналитиков ведомства, стала плохая координация между федеральными и региональными чиновниками.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

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