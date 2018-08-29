Путин не убедил КПРФ и «Справедливую Россию»: думская оппозиция настроена против пенсионной реформы

КПРФ и «Справедливая Россия» не будут поддерживать повышение пенсионного возраста после выступления президента РФ Владимира Путина, который фактически одобрил непопулярную реформу. Представители парламентской оппозиции в Госдуме заявили, что позитивные поправки, которые озвучил глава государства, не решают коренную проблему несправедливости.

Как сказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, компартия продолжит добиваться отмены пенсионной реформы. «Это выступление (Путина) никак не поменяло наше отношение к повышению пенсионного возраста. Просто маски сброшены. Президент высказал мнение, которое было заранее с ним обговорено», – заявил Рашкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и подчеркнул: «Это одна команда: Путин, Медведев и «Единая Россия» – все, кто внес этот людоедский законопроект».

Парламентарий также добавил, что КПРФ продолжит «добиваться того, чтобы россияне продолжили жить по действующему пенсионному законодательству». «Слова президента об угрозе краха экономики и социальной сферы – это ерунда. Единственное, что предполагает этот закон – отобрать деньги у граждан РФ. Все это в итоге приведет к тому, что пенсия в России будет упразднена», – считает Рашкин.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов со своей стороны подчеркнул, что смягчающие поправки, которые обозначил президент РФ, не отменяют несправедливой сути реформы, и фракция эсеров в Госдуме по-прежнему не намерена поддерживать инициативу кабмина.

«Президенту приходится исправлять ошибки Правительства, которое поставило всю страну «на уши», придумав свой антинародный закон о повышении пенсионного возраста. Зная «безбашенность» их либеральных подходов, я не удивляюсь, что они на полном серьезе предлагали то, что предлагали», – цитирует Миронова пресс-служба партии.

По оценке лидера «СР», то, что президент пошел на такие смягчения – это правильно, позитивно, это, и на самом деле, оплеуха правительству, которому лишь бы залезть в карманы граждан».

«Но даже позитивные поправки не решают коренную проблему несправедливости по отношению к людям предпенсионного возраста. Реформа в нынешних демографических условиях приведет к тому, что большинство мужчин не будет доживать до выхода на пенсию в 65 лет. Мы не будем поддерживать этот законопроект ни во втором, ни в третьем чтении», – заявил Миронов.

Что касается ЛДПР, то, как отмечал в комментарии РИА «Новый День» депутат Госдумы Игорь Торощин, что позиция партии по отношению к пенсионной реформе будет определена ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

Имидж всесильного царя рухнул: народ не простит Путину слабости. / Вашингтон ответил на антисанкции России: направлена жалоба в ВТО. / В Екатеринбурге прошли обыски в Чкаловской избирательной комиссии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»