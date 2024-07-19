СКР предложил ужесточить условия для лишения приобретенного гражданства РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по борьбе с преступностью в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики.

СК РФ предлагает расширить основания для лишения приобретенного гражданства России, добавив к ним факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также предлагается установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления иностранцами, которые находятся на территории России в нарушение установленного порядка, то есть нелегально.

Кроме того, ведомство предлагает ввести меры, которые позволят обеспечить более четкий контроль за иностранцами, прибывающими в Россию и убывающими из страны. В их числе – введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Вместе с тем, в СК РФ заявили о важности для приобретающих гражданство РФ синхронизации процедуры получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

В Госдуму также направлены предложения, которые «возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан». Какие именно, в СК РФ не уточняют.

Напомним, в начале июля Госдума запросила у Следственного комитета предложения по совершенствованию миграционной политики. До этого глава СКР Александр Бастрыкин заявлял, что лоббисты по продвижению дальнейшего завоза мигрантов есть даже в правительственных кругах, Генпрокуратура более заинтересована в защите прав иностранцев, чем россиян, МВД ссылается на нехватку кадров, а Госдума явно не торопится с принятием необходимых законов. Заявление прозвучало в ходе сессии Петербургского международного юридического форума.

«Что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют этой напряженной ситуации?.. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша «Госдура»? – обратился Бастрыкин к присутствующим на сессии парламентариям. Он уточнил, что не оговорился по поводу «Госдуры», а процитировал комментарий читателя одного из СМИ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны заявил, что глава СК РФ своим высказыванием о Госдуме «оскорбил народ». На это в Следственном комитете ответили, что глава ведомства «ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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