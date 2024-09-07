Путин разрешил переговоры, Рада уволила министров, «Искандер» прилетел по ВСУ в Полтаве – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Лидеры России и Украины сделали новые заявления о вероятных переговорах для разрешения кризиса. Но если в Киеве решили создать позицию силы с помощью курской операции, то в Москве призвали отказаться от «эфемерных требований». Фоном для заявлений стала новая волна отставок министров в украинском правительстве. А также уверенность российских военных в завершении СВО до конца года.

Заявление недели – Россия готова вернуться к переговорам на своих условиях

После заявления о невозможности вести переговоры с Киевом Москва готова вернуться к обсуждению мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ. Он подчеркнул, что поиски дипломатического решения можно возобновить только на основе стамбульских договоренностей. Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического разрешения кризиса, но без «эфемерных требований».

Перестановки недели – на Украине прошла волна отставок министров

Ряд министров на Украине подал в отставку, но это не понравилось парламентариям. Верховная Рада только со второй попытки уволила вице-премьера Ирину Верещук и главу Фонда госимущества Виталия Коваля.

Владимир Зеленский заявил, что некоторые направления в правительстве необходимо усилить, поскольку страну ждет «очень важная осень». На Западе чехарду в украинском правительстве оценили иначе. Например, причинами отставки главы МИД Дмитрия Кулебы назвали кризис управления, конфликт с главой офиса Зеленского и слишком тесные связи с Вашингтоном.

Удар недели – более 700 военных ВСУ убиты и ранены ударом по учебному центру в Полтаве

Утром 3 сентября ВС России нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Там иностранные инструкторы готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, которые участвовали в ударах по гражданским объектам на российской территории.

Официальный Киев сообщил о гибели 51 человека, еще 271 был ранен. Российские военблогеры после прилета «Искандера» говорили о порядка 100 погибших и 500 раненых различной степени тяжести. Местные жители рассказали, что в морг Полтавы привезли 760 тел солдат украинской армии, погибших в результате удара ВС РФ по военному институту.

Угроза недели – Евросоюзу грозит новый энергетический кризис

Приближение холодов и рост цен на газ спровоцировали новые опасения в части энергетического кризиса в европейских странах. С конца июля газ все дорожает на фоне отказа Украины продолжать транзит российского газа по трубопроводам на своей территории.

Венгрия заявила, что не выживет без российской нефти, транспортировку которой по нефтепроводу «Дружба» перекрыла Украина. В стране нет достаточной альтернативной инфраструктуры, чтобы чем-то заменить российское топливо. Через Венгрию нефть получала и Словакия, которая также оказалась на пороге кризиса. Братислава и Будапешт с июля пытаются отменить решение Киева, но пока не смогли получить поддержку партнеров по Евросоюзу.

Планы недели – Киев намерен бессрочно удерживать поселения в Курской области

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у него есть «победный план». Ради его исполнения ВСУ должны бессрочно удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области. Эти участки должны стать основой для «позиции силы» Киева в переговорах с Москвой. Пока Зеленский не представил свой план западным союзникам, но намерен это сделать.

При этом, в США операцию в Курской области назвали «абсолютным позором» для Украины. Атаку на российский регион больше не рассматривают как политическую победу, а скорее как стратегическое поражение, потому что там застряли и уничтожаются значимые резервы ВСУ.

ЧП недели – в Карелии более 90 человек отравились шаурмой

СКР расследует массовое отравление в Карелии. С 30 августа жители города Сегежа начали обращаться за медицинской помощью из-за симптомов отравления. У некоторых Роспотребнадзор выявил сальмонеллез. На 6 сентября число пострадавших достигло 91 человека. Все они покупали шаурму у местного предпринимателя. ИП задержан в рамках уголовного расследования по 238 УК РФ.

Прогнозы недели – появились новые мнения о сроках окончания СВО

Еврокомиссар по вопросам защиты климата и экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра допустил, что конфликт на Украине станет затяжным. По его мнению, окончания можно не ожидать до 2030 года и дольше.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что СВО закончится до конца года. Он назвал решающим бой в Курской области, поскольку Киев и его западные союзники стянули туда основные силы, и ВС РФ смогут разбить их одним ударом.

Опрос недели – более половины опрошенных россиян считают напрасным закрытие YouTube*

После введения ограничений по скорости доступа к видеохостингу YouTube* россияне стали меньше времени проводить за просмотром роликов на сервисе. До конца июля россияне в среднем пользовалось хостингом 50-52 минуты, позже время сократилось до 49 минут, а затем и до 38 минут в день.

Роскомнадзора пригрозил потерей лицензии интернет-провайдерам, которые ускоряют работу видеосервиса, поскольку ограничения к нему применили из-за «экзистенциальной угрозы российским сетям связи» со стороны трафика на хостинге.

Однако замедление сервиса пришлось не по душе большинству опрошенных читателей «Нового Дня». В опросе на сайте поучаствовали 1068 человек, из которых 63,86% посчитали блокировку неоправданной. Они считают, что это лишь на руку «врагам» России. Только 5,15% респондентов одобрили замедление «вражеского ресурса». Опрос проведен с 30 июля по 6 сентября.

*сервис нарушает законы Российской Федерации.

© 2024, РИА «Новый День»

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