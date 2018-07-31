Александр Моор похвалил предприятие, на котором бунтовали рабочие

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор во вторник, 31 июля, посетил промышленную площадку компании «Сибур» в Тобольске. Он назвал ее локомотивом – самым крупным и перспективным инвестиционным проектом в регионе.

«В 2020 году здесь построят комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины. Из них делают разные пленки, кабельные изделия и т.д. На проектную мощность, а это два миллиона тонн продукции в год, комплекс выйдет к 2025 году. «ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Здесь появится 700 новых рабочих мест. Еще примерно три тысячи человек будут работать в сервисных компаниях», – похвалил предприятие у себя в Instagram Моор. Он добавил, что правительство готово оказать поддержку компаниям (в том числе иностранным), выразившим желание открыть в Тобольске производства, сырьем для которых послужит продукция заводов «Сибур Тобольск» и «ЗапСибНефтехим».

В первом же комментарии врио губернатора обвинили в нежелании заниматься реальными проблемами и игнорировании ЧП на предприятиях. «А как там с зарплатами у рабочих, которые им не выплачивают по несколько месяцев? Вы готовы оказать поддержку зарубежным компаниям, а как насчёт простых рабочих, которым нечем кормить свои семьи? Или вам мало прецедента в 16 году, когда работник в знак протеста зашил себе рот? – написала Юлия Шаталова. – Александр Викторович, когда вы начнёте заниматься действительно важными проблемами населения, а не пускать пыль в глаза перед выборами?».

Напомним, в последнее время на площадке «Сибура» из-за неудовлетворительной организации производства работ серьезно пострадали двое сотрудников. В середине июля рабочие устроили бунт, требуя от работодателей регулярной выплаты зарплаты, качественного питания и своевременного оказания медпомощи. Прокуратура, которая проводит проверку по фактам массовых беспорядков, обнаружила массу нарушений на предприятии. Кроме этого, выяснилось, что крупнейший нефтехимический проект «Сибура» строят рабочие, не владеющие русским языком.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 31.07.18

Депутаты крупных городов Ямала и Югры не поддержали выдвижение Моора на выборах. / Из Тавды и Салехарда за пересмотром приговора – в Питер? Как будет работать закон об апелляционных судах. / Горизбирком Тюмени принял решение по сенатору Киричуку. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»