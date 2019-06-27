Распад Советского Союза и дальнейшие экономические реформы, которые в итоге вогнали Россию в состояние тотальной разрухи, имеют под собой целый ряд причин – от политических до социальных. Однако одна из самых интересных тем в этой связи – «конспирологическая» о западном вмешательстве и о том, как Америка «развалила» СССР.

С одной стороны, многие посмеиваются над «конспирологами», которые видят в тех событиях «руку» Белого дома и ставят этот фактор выше остальных причин, с другой – активное соучастие Запада в развале СССР и дальнейшем вовлечении России в мировую экономику не было секретом ни для кого – об этом в 90-х говорили открытым текстом.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» корреспондент РИА «Новый День» попытался разобраться, почему Белом доме считали, что «демократы в Кремле – лучшая гарантия американской безопасности», и какая «шизофрения» одолела современную политическую элиту.

Америка заново «открыла» Советский Союз. А потом закрыла?

Даже противникам «теорий заговоров» известно, что советский лидер Михаил Горбачев взял курс на разрядку в отношениях с США на фоне вполне неконспирологического события. В январе 1987 года американские власти утвердили «Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов», в которой подчеркивалось, что СССР остается для Америки врагом №1. Этот вполне официальный документ нельзя не учитывать при оценке общей ситуации. «Как мы отмечали ранее, главную угрозу для безопасности и национальных интересов США несет Советский Союз. Нет сомнений в том, что Москва стремится изменить существующую международную систему и установить глобальную советскую гегемонию», – говорилось в этой стратегии.

При этом заокеанские «партнеры» активно поощряли «демократизацию» «страны Советов». 2 января 1989 года в газете «Правда» опубликованы новогодние обращения лидеров СССР и США к народам, в которых подчеркивается, что времена «холодной войны» подходят к концу. «Происходит как бы новое открытие Советской страны американцами и открытие Америки. На смену страхам и подозрительности постепенно приходят доверие и чувство взаимной симпатии», – сказал тогда Горбачев.

В июле 1990 года в Лондоне сессия НАТО на высшем уровне ознаменовала прекращение «холодной войны». Однако на этом фоне внутренние проблемы в СССР нарастали, как снежный ком, а судьба Горбачева была, судя по всему, уже предопределена.

Конспирология это или нет, но американские спецслужбы были в курсе предстоящей отставки Горбачева. В первом номере еженедельника «Гласность» за январь 1992 приводится любопытное высказывание тогдашнего директора ЦРУ Роберта Гейтса. «Директор ЦРУ знал, что говорит, когда еще 1 декабря 1991 года заявил: Горбачев будет отстранен от власти до конца месяца. Многие тогда восприняли его высказывание скептически. И зря. Директор ЦРУ свое дело знает. В США на такие должности безответственных дилетантов не назначают», – отмечала газета.

Заменить Горбачева должен был Борис Ельцин, к которому американцы начали присматриваться заранее. 14 сентября 1989 года в «Правде» публикуется сообщение о неофициальном визите Белый дом тогда еще члена Верховного совета СССР.

«Б. Ельцин имел во вторник в Белом доме беседу с помощником президента по национальной безопасности Брентом Скоукрофтом. Во время этой встречи в кабинет Скоукрофта зашел президент Дж. Буш. Согласно официальному сообщению Белого дома, в ходе 15-минутной беседы были затронуты отношения между СССР и США», – говорится в публикации.

Там же отмечается, что Буш тогда назвал двусторонние отношения «хорошими». «Президент подчеркнул, что американский народ разделяет его надежду на то, что реформы в Советском союзе увенчаются успехом. Б. Ельцин также имел встречу с государственным секретарем США Дж. Бейкером», – пишет «Правда».

Член Политбюро ЦК КПСС, народный депутат СССР и один из инициаторов «Перестройки» Егор Лигачев, который после 1988 года начал критиковать запущенные процессы демократизации, и отмечал, что Горбачев был крайне подвержен внешнему влиянию, и сыграл в судьбе Советского союза крайне негативную роль.

«Развал – это и результат нашего внутреннего развития и внешнего воздействия. Дело не в системе, а в политике лидеров и сил, стоящих за ними. Что касается внешнего воздействия, то и оно в последние годы было ощутимо… Давая много всякого рода обещаний, западные политики целенаправленно влияли на наших лидеров. А они, делая уступку за уступкой, стали действовать под их диктовку», – сказал Лигачев еще в 1991 году, когда западное вмешательство во внутренние дела страны широко обсуждалось в прессе.

Лигачев также отметил, что после августа 1991 года Горбачёв «никакой ведущей роли уже не играл». «Им играли, его вели, он был пленником антисоциалистический сил. Это и есть Горбачёв, который сегодня говорит одно, а завтра другое. То он рассуждает о победе марксизма-ленинизма, то считает строй, взрастивший его самого, прожившим, который угасает интеллектуально и экономически», – заявлял Лигачев.

Ставка на «демократов» и «свободу в России»

После роковых событий 1991 года, избрания Ельцина первым президентом РСФСР и развала СССР – 24 октября 1992 года президент США Джордж Буш-старший подписал закон с говорящим названием «О поддержке свободы в России». Согласно этому документу, Вашингтон заявлял о готовности предоставить помощь государствам на постсоветском пространстве в той степени, в которой они «достигают значительных успехов и привержены демократической системе; уважают права человека; добиваются значительного прогресса в проведении экономических реформ на основе рыночных принципов, частной собственности и интеграции в мировую экономику».

Газета «Деловой мир» 24 апреля отмечала, что Буш подтвердил готовность США «активно поддерживать демократию в России и вместе нею политику, направленную на достижение рыночной экономики». Кроме этого, американский президент заверил представителей бизнеса, что он «поспособствует тому, чтобы облегчить американским инвесторам деятельность в бывшем Советском союзе».

Как пишут «Известия», выступая в Вашингтоне перед главными редакторами американских изданий, Буш подчеркнул, что помощь российским демократам несравнимо меньше чем затраты, на которые Америка шла, чтобы не проиграть гонку вооружений во время «холодной» войны.

Тогда же он произнес фразу, которая не нуждается дополнительных комментариях. «Демократы в Кремле способны гарантировать нашу безопасность гораздо надежнее, чем это делали ядерные ракеты. Мы потратили 4 триллиона долларов на то, чтобы выиграть холодную войну и в сравнении с этой суммой та, которую США намереваются затратить сейчас – 24 млрд. – это конечно мелочи», – сказал тогда Буш.

На VI Съезде народных депутатов России, который прошел 6-21 апреля, парламентарии начали открыто заявлять о том, что Запад хочет развалить Россию. 9 апреля в «Гласности» публикуется «Заявление о недопустимости вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны».

«Съезд обращает внимание на то, что в последнее время некоторые иностранные державы предпринимают действия, которые по своему характеру являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела нашей страны. Представители США, например, проявляют повышенную активность в поддержке националистических и сепаратистских элементов в союзных республиках, направляя свои усилия на то, чтобы углубить и закрепить в международном плане их выход из состава СССР», – подчеркивали депутаты, которые еще не знали, что их заявления сегодня будут считаться конспирологией.

Директор ЦРУ: «Сейчас очень важно, чтобы президент Ельцин оставался у власти…»

В 1992 году Запад активно продавливал свои интересы в новой России. Как пишут «Известия», зарубежные эксперты поддерживали правительство, а также проводили «длительные беседы с Бурбулисом (Геннадий Бурбулис – один из ближайших соратников Ельцина в 1990-1992 году, единственный госсекретарь РСФСР) и Гайдаром, Шохиным и другими представителями кабинета министров».

16 апреля «Гласность» публикует очередное высказывание директора ЦРУ Гейтса, который в интервью CNN подчеркнул, что «сейчас очень важно, чтобы президент Ельцин оставался у власти». «У него (Ельцина) в настоящее время нет достойных политических соперников. Сейчас в России демократия только устанавливается. Она молода и слаба, поэтому именно Ельцин должен сыграть в этом процессе важную роль», – сказал Гейтс.

Не случайно, что Россия могла получить международную финансовую помощь только под реформы. И в результате, заручившись поддержкой Запада, новая российская власть смогла осуществить в 1992 году либерализацию внутренних цен и внешней торговли, а затем и приватизацию, в результате которой российские предприятия достались олигархам по бросовой цене.

И вовсе не «конспирологический» секрет, что стратегия экономического развития России в то время период разрабатывались МВФ и Всемирным банком, которые ставили выполнение российским руководством заданных ими показателей в качестве условия получения новых кредитов, часть указаний по российскому бюджету поступали напрямую от министерства финансов США.

Как отмечал уже в 2016 году бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана Пол Робертс, в 90-х российская экономика интегрировалась в западную в качестве поставщика сырьевых материалов. «Неолиберальная экономическая политика, реализовывать которую Вашингтон убедил правительство, и была рассчитана на закрепление России в роли поставщика сырьевых материалов для Запада. Россия не выражала никаких территориальных притязаний и расходовала очень немного на свои военные нужды», – подчеркивал Робертс.

«Шизофрения» отечественной политической элиты

Действия нынешнего либерального правительства РФ – особенно последние реформы, в том числе повышение НДС и увеличение пенсионного возраста, вновь актуализировали тему, в чьих интересах проводятся такие преобразования и не направлены ли они на ослабление страны. Хотя по большей части этот вопрос становится уже риторическим.

За последние 30 лет Россия так и не слезла с нефтяной и газовой «иглы» и продолжает выкачивать ресурсы на Запад, однако прибыль не перенаправляется на повышение уровня благосостояние населения, реальные доходы которого падают уже шестой год подряд.

Лауреат Госпремии СССР, экономист Валентин Занин, выступая 26 апреля 2019 года в Госдуме заявил, что Россия взяла курс на «безудержный экспорт» – с 1995 года вывезла на 6 трлн продукции, а привезла обратно только на 3 трлн. «Любая система, которая дает больше, чем получает, умирает. Если мы эту практику не прекратим, нашей страны не будет существовать», – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что Центральный банк РФ непосредственно способствует выкачиванию ресурсов из России. «Сегодня по рынку доллар стоит 24 рубля. Сейчас у нас, когда человек вывез товар на 1 доллар – ему ЦБ тут же выдает 65 рублей вместо 24 рублей по паритету покупательной способности, как живет весь мир. Поэтому он гонит товары туда, привозит бумажку, ее меняют в три раза больше, чем положено. В стране нет ресурсов, есть только запись, только по записи существует профицит бюджета», – заявил Занин.

Абсолютно очевидно, что нынешнее правительство РФ продолжает действовать в логике, которая была сформирована при содействии западных коллег еще в 90-е годы. Анализируя происходящее, редакция РИА «Новый День» обратилась к экспертам с вопросом, могут ли нынешние «либералы в правительстве» быть таким же «гарантом» американской безопасности, как некогда демократы в Кремле?

Как считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, деятелей 90-х от нынешней политической элиты отличает важный аспект. «Сегодня ситуация несколько изменилась. Суть изменений состоит в том, что ныне действующая власть осознаёт себя как самостоятельный субъект международной транснациональной элиты, она претендует на вход в эту элиту на правах полноправного субъекта. Однако ее туда никто не пускает. Все эти наши воры, которые выросли в 90-е годы и дошли до высших постов в мировых элитах, не могут восприниматься как полноправные субъекты. Чтобы обеспечить место в мире наша элита решила использовать ресурс, который дает ей Россия, ресурс военный в первую очередь», – сказал он.

С учетом ухудшения отношений между Западом и Россией и на фоне возвращения к риторике «холодной войны» можно сделать вывод, что «либералы в Кремле» в военном плане вряд ли также безопасны для Запада, как их предшественники, и даже готовы на жесткий конфликт с транснациональными элитами, отметил Сивков.

«Теперь, если они теряют власть в России, бежать некуда. Поэтому они еще вошли в более жесткую конфронтацию, просто потому что им отступать некуда. В этой связи сегодняшняя Россия для Запада, конечно же, представляет угрозу, но это угроза, проистекающая от загнанного зверя», – подчеркнул он.

Как считает Сивков, сегодня российская элита загнала себя угол. «С нашей стороны идут постоянные призывы находить общий язык, давайте будем примиряться – они занимают двойственную позицию, потому что противопоставляют себя Западу, как политические лидеры, отдельные фигуры. Но вся их родня находится на Западе», – обратил внимание эксперт.

Известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий со своей стороны пояснил РИА «Новый День», что российская власть пытается «мириться» с Западом, так как в сложившейся международной финансовой системе у нее просто нет возможностей по-другому выкачивать деньги из страны.

«Российская элита – типичная правящая верхушка любого периферийного государства. Понятно, что для него все равно другого применения своего капитала, кроме как через страны Запада, – нет. Это не вопрос патриотизма, а вопрос устройства мировой системы. «До тех пор, пока Россия функционирует в рамках этой системы, что является фундаментальным принципом современной российской государственности, никак иначе быть не может. Потому что механизмы накопления и перераспределения капитала в глобальный финансовый поток были построены таким образом, чтобы максимизировать выгоду частного инвестора, пройти через западные финансовые рынки», – уточнил эксперт.

Вместе с тем Кагарлицкий выразил уверенность, что нынешний конфликт Запада и России, «сколько ни говори про демократию» – это конфликт, в основе которого лежит конкуренция интересов. «В этом смысле капиталистическая Россия оказывается неизбежно в состоянии конкуренции с капиталистическими державами», – обратил внимание он.

По его оценке, в результате складывается нездоровая ситуация. «Российская элита находится в состоянии шизофрении: с одной стороны, она требует уважения и участия в процессах принятия решений, которые происходят на Западе, более весомой роли, с другой – полностью зависит от Запада, и удовлетворить свои интересы в полном объёме она тоже не может. Это влияет на ситуацию внутри страны», – подчеркнул Кагарлицкий.

В этой связи совершенно не случайно, что регулярно появляются предположения, что высокопоставленные представители российского правительства явно действуют не в интересах собственной страны, и при этом провоцируют новый экономический и политический кризис. Совсем недавно депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, так и заявил, обращаясь к первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову: «Мы вообще такими темпами не то что в пятерке (ведущих государств мира), в десятке останемся через пять лет? Нет, не останемся. Значит, вы руководствуетесь указами какого-то другого президента, но не нашего. Потому что наш президент поставил четкую цель. Получается, вы ее не собираетесь выполнять». «Дефолт перед своими гражданами уже объявлен давно», – констатировал парламентарий.

Москва, Мария Вяткина

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