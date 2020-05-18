Анонсированное на 19 мая смягчение особого режима оказалось под вопросом

К концу рабочего дня понедельника, 18 мая, все еще нет ясности – будет ли завтра снята часть ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса, что ранее анонсировал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе, все решения, принятые на сегодняшнем заседании, будут оформлены нормативно-правовыми актами, подлежащими опубликованию. Но каких вопросов касались эти решения, кроме оказания плановой медицинской помощи, в штабе не уточняют.

Напомним, в среду, 13 мая, Евгений Куйвашев заявил, что с 19 мая смогут возобновить работу все магазины и торговые центры с соблюдением санитарной нормы по количеству посетителей – не более одного человека на 10 квадратных метрах. На следующий день главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских попросил губернатора пересмотреть это решение. В пятницу, 15 мая, Куйвашев сообщил, что решение будут принимать в понедельник, 18 мая, на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Предприниматели буквально умоляют губернатора в комментариях к его постам в инстаграме поскорее разрешить им работать и клянутся, что будут соблюдать все необходимые условия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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