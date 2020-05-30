Смертельный ураган, речь одиозного монаха и рост Covid-19: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге и Свердловской области завершается очередная неделя – для кого-то рабочая, для кого-то – еще нет. Она началась мощным ударом стихии, стоившим жизни четырем уральцам, продолжилась новым выступлением радикально настроенного схиигумена и завершилась признанием губернатора, что он не может принять важное решение. Об этом и многом другом – в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели: по Екатеринбургу и окрестностям пронесся ураган

В понедельник, 25 мая, во второй половине дня в Екатеринбурге началась гроза с сильнейшим ветром. Жители города сообщали о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и линиях электропередачи, летающих крышах. В микрорайоне Академический мужчину, который пытался удержать улетевший лист с крыши автопарковки, подбросило в воздух. К счастью, он остался жив. Мужчина стал героем разошедшихся по сети роликов. Видео «Ноового Дня» об урагане в Екатеринбурге набрало почти 100 тысяч просмотров.

Ураган в Екатеринбурге

На стройплощадке в переулке Низовом ветром повалило кран. В результате инцидента погиб 23-летний молодой человек, управлявший техникой. По этому факту возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности: руководители не остановили работы, несмотря на предупреждение МЧС.

Кран упал во время урагана. Крановщик погиб от травм

Еще три человека, двое мужчин и одна женщина, погибли в результате падения на них сорванных ветром элементов зданий и поваленных деревьев. По этим фактам также возбуждены уголовные дела. В общей сложности от урагана пострадали 120 населенных пунктов. Вечером в понедельник без света из-за стихии осталось 46 574 жилых домов, в которых проживает свыше 135 тысяч человек. В городах области зафиксировано 99 падений деревьев, повреждено 20 автомобилей и два остановочных комплекса.

Заявление недели – схиигумен Сергий: «Эта власть от сатаны!»

Известный своими конспирологическими проповедями схиигумен Сергий на этой неделе выступил особенно ярко, рассказав о заговоре мирового правительства и чипировании россиян через жидкую вакцину. По его мнению, сначала чипируют руководителей армии, флота, ФСБ, прокуратуры, полиции, Росгвардии. А потом через чипированных руководителей «будет действовать искусственный интеллект без жалости и сострадания». «Кто исполняет в России их [мирового правительства] поручения? Царь грядет, скоро вы увидите – вся мракобесная политическая власть исчезнет. Эта власть от сатаны. Сионисты говорят, что русский народ нельзя переделать, его надо уничтожить, что и делает руководство России, которое полностью в руках мирового правительства. Пока не поздно, путинской коалиции надо сложить полномочия и покинуть пределы страны», – заявил схиигумен.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отреагировал оперативно: «В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим Указ Правящего Архиерея N 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии».

Прокуратура и Следственный комитет не стали проверять заявления схиигумена на экстремизм.

Цифра недели: 279 выявленных случаев коронавируса за одни сутки

В понедельник, 25 мая, в Свердловской области было зафиксировано самое большое число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 279. К концу недели стало известно о вспышке инфекции в ОКБ № 1. Болеют медсестры, врачи и пациенты как минимум в четырех отделениях. Информацию нашему агентству подтвердили в оперштабе. Правда, там не уточнили, о каком количестве медработников и пациентов идет речь. По сведениям «Нового Дня» от источников, счет идет на десятки, однако точных цифр в оперативном штабе не называют, используя слово «несколько». Вместе с тем, больница – а это крупнейшее медучреждение региона – официально закрыта для приема новых пациентов.

В пятницу вечером губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что еще не принял никакого решения относительно смягчения режима с 1 июня. «Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне, – пожаловался губернатор региона в своем инстаграме. – Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении».

Праздник недели: День пограничника

Вопреки пандемии, бывшие служащие пограничных войск массово отпраздновали свой день. Абсолютное большинство пограничников не надевали маски. «В фуражке и маске? Бред», – пояснил один из празднующих. Опрошенные «Новым Днем» представители погранвойск объясняли, что не боятся ничего, в том числе – коронавируса, а некоторые выражали недоверие ко всей ситуации с инфекцией, недвусмысленно намекая, что Covid-19 – нет.

День пограничника

Фото недели: пожар на памятнике конструктивизма

Вечером во вторник, 26 мая, в Орджоникидзевском районе загорелся памятник конструктивизма – бывшая фабрика-кухня УЗТМ, где сейчас располагаются центр культуры «Орджоникидзевский» и ЕАСИ. Огонь охватил 700 квадратных метров. После пожара в здании памятника возникла угроза обрушения несущей стены. К такому выводу пришла районная комиссия по ЧС, которая провела совещание на месте происшествия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.20

Закрыты на спецобслуживание: редакция «Ведомостей» – о продаже газеты. / Евгений Куйвашев сообщит о своем решении по смягчению режима к понедельнику, 1 июня. / Технический персонал больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, получит стимулирующие выплаты. Читать дальше

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