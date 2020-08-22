Большой потоп, жизнь без губернатора и коронавирусная напасть, – итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной уходящей недели. Она запомнится открытием ресторанов и детских садов, мощными ливнями в Екатеринбурге, новыми выступлениями сторонников схимонаха-раскольника Сергия, а также удлинившимся отпуском свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Анекдот недели

На этой неделе свердловчане получили очередную порцию послаблений режима, введенного в конце марта из-за ситуации с коронавирусом. Исполняющий обязанности губернатора области Алексей Орлов, который неделей раньше разрешил групповые тренировки в фитнес-центрах, теперь позволил открыться ресторанам и детским садам. При этом Евгений Куйвашев, который, по некоторым данным находится в отпуске, на такие послабления ранее не шел.

Свердловчане по этому поводу вспомнили известный политический анекдот: «Эдуард Россель показал, каким должен быть хороший губернатор, Александр Мишарин – каким не должен быть губернатор, а Евгений Куйвашев – что вообще можно обойтись без губернатора».

Добавим, что в интервью «Областной газете» глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что регион по уровню заболеваемости коронавирусом все еще находится на первом этапе снятия ограничений, а открытие, например, торговых центров и ресторанов – это уже послабления, которые вводятся на третьем. Что до новых случаев, то в течение двух последних дней по числу подтвержденных за сутки Свердловская область в последние два дня находится на седьмом месте в России.

Вспышка недели

При этом говорить, что коронавирус отступил – рано. На этой неделе произошла вспышка заболевания в команде «Автомобилист». Сначала диагноз подтвердился у главного тренера клуба Билла Питерса, а после – у трети игроков. Из-за этого «шоферы» отказались от участия в Кубке губернатора Челябинской области, а сам турнир позднее был отменен. При этом до начала регулярного сезона КХЛ остается меньше двух недель. Первая игра «Автомобилиста» – против челябинского «Трактора» (в команде тоже заразились несколько человек, оба клуба принимали участие в другом предсезонном турнире, Кубке Ромазана в Магнитогорске) – запланирована на 3 сентября. На этой неделе клуб начал продажу сезонных абонементов, цены на которые начинаются от 11 тысяч рублей, но с ограничениями. Выкупать сезонные карты могут только владельцы абонементов прошлого сезона.

Еще одна вспышка коронавируса была зарегистрирована в отделении социальной реабилитации Центра помощи семье и детям в поселке Восточном Сосьвинского городского округа. Там заболели 20 детей и 14 взрослых. Все они госпитализированы.

Протест недели

Амплуа протестующих на этой неделе примерили на себя сторонники опального схимонаха Сергия, которого в Екатеринбургской епархии уже открыто называют раскольником. Спровоцировало адептов бывшего схиигумена на активные действия решение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла отправить насельниц монастыря по другим обителям. Монашек отослали в Екатеринбург, Нижний Тагил, Алапаевск, Туринск и Верхотурье. Решение было принято, поскольку нахождение «насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, откровенно опасно для их духовного состояния», сообщили в епархии.

Протест у здания епархии

Представители Сергия и он сам посчитали, что церковные власти таким образом собираются разгонять монастырь и в очередной раз призвали сторонников встать на его защиту. При этом поскольку в саму среднеуральскую обитель никакие «разгонщики» не поехали, адепты Сергия отправились в Екатеринбург – к зданию епархии, и теперь ежедневно проводят там стояния и крестные ходы, требуя встречи с митрополитом Кириллом. Первый митинг состоялся в четверг. Участники его потребовали проведения поместного собора.

Больше других запомнился участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который является давним духовным чадом Сергия. Он высказался не только про своего духовника, но и про ситуацию вокруг коронавируса. «Монастырь не закрывали – все нормально было. Просто в Ухане включили 5G, людей убили. И все списали на болезнь», – заявил комик.

На следующий день протестующие пришли снова. Требования выдвигали те же, но митрополит не вышел к ним – по причине физического отсутствия в Екатеринбурге. Но зато пришли к сторонникам Сергия представители министерства общественной безопасности Свердловской области и попросили убрать листовки. Верующие собираются ходить к епархии каждый день.

Фото недели

В преддверии Дня государственного флага России на городской ратуше обновили национальный триколор, а также официальный флаг Екатеринбурга. Эту процедуру проделывают раз в два месяца – от ветра, солнца и дождя ткань рвется, выцветает и изнашивается. Использованные флаги не выбрасывают, а утилизируют особым образом.

Видео недели

На этой неделе погода выдалась в Екатеринбурге не летней – помимо холода зарядили дожди. В итоге улицу Шефскую затопило так, что автомобилям приходилось форсировать ее. Удавалось это не всем, некоторые машины заливало, и они глохли. В конце концов, ГИБДД Екатеринбурга выставила посты у подъезда к самому низкому месту, чтобы пропускать только те автомобили, которые точно смогут преодолеть водную преграду.

Потоп на Шефской

Удивительно, что первый потоп на Шефской случился в ночь с воскресенья на понедельник, а муниципальное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения» отправило аварийную бригаду на устранение последствий ливня только во вторник. Горожане обратили внимание на то, что, вероятно, всему виной неисправная дождевая канализация, но в МБУ «ВОИС» в ответ на эти претензии ответили оригинально – оказалось, что ливневку сотрудники предприятия прочищали в прошлом году, а нынешний потоп связан с тем, что неизвестные злонамеренные личности завалили колодцы для оттока воды грунтом.

Версия, правда, выглядит не очень состоятельной – уже после того, как коммунальщики убрали воду и улицу открыли для движения, прошел еще один дождь, в пятницу Шефскую снова пришлось снова перекрывать. Кто испортил ливневку в этот раз, не сообщалось. Прокуратура вместе с тем внесла два представления исполняющему обязанности мэра Александру Ковальчику. В свою очередь, исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов тоже посчитал, что ответственность на мэрии. «Обращаю внимание профильных министерств и глав муниципальных образований на необходимость тщательной подготовки коммунальной инфраструктуры – она должна быть готова к любым испытаниям погоды, в том числе к большому количеству осадков. Главы муниципальных образований и руководители коммунальных служб несут персональную ответственность за подготовку коммунальной инфраструктуры», – сказал он.

Екатеринбург, новый День, Екатерина Норсеева

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