Жуткий пожар в Екатеринбурге, экстремальные морозы и первые претенденты на пост главы города: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Первая полноценная рабочая неделя 2021 года стала неожиданно бурной. В Екатеринбурге начался набор желающих побороться за кресло мэра города, на ЖБИ произошел страшный пожар, унесший жизни 8 человек, на Средний Урал пришли сильные морозы, а депутат «Единой России» предложил людям собрать деньги на строительство госпиталя для ЦВО. О самом интересном и важном за неделю – в нашем обзоре.

Событие недели: прием заявлений от претендентов на пост главы Екатеринбурга

С понедельника, 11 января, в Екатеринбурге начался прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Все желающие могут отправить свои заявки до 22 января.

На конкурсный отбор уже заявились восемь кандидатов: бывший замглавы администрации Верх-Исетского района Игорь Рубцов, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, правозащитник Сергей Тиунов, общественник и член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин, общественник Александр Куделькин, который получил свою известность во время противостояния горожан реконструкции парка XXII Партсъезда, активист КПРФ из Челябинской области Найим Бабаев, и еще два кандидата, пожелавшие остаться неизвестными. На данный момент обязанности главы города исполняет Алексей Орлов. Он пока не подавал заявку в аппарат городской думы.

Тренд недели: экстремальные морозы на Урале

В Екатеринбург на этой неделе пришел антициклон, который принес с собой сильный мороз. Местами в регионе наблюдалось понижение температуры воздуха до -32 градусов.

В такие морозы даже антигололедный реагент, который закупил город, оказался бессилен. Как выяснилось, данное вещество работает при температуре до -25 градусов, в то время, как температура воздуха на неделе опускалась ниже -30 градусов.

Сильные морозы также повлияли и на ускорение запуска зимников для связи и почтового обмена с удаленными территориями Свердловской области. В Гаринском районе по зимникам и через ледовые переправы почту возят в шесть населенных пунктов, а в Таборинском районе -в 5 населенных пунктов.

А вот жителей Екатеринбурга совершенно не напугала такая температура. «Замечательно, мы же на Урале живем, не в Европе», – поделился эмоциями мужчина во время уличного опроса «Нового Дня».

Уральцы мороза не боятся

Трагедия недели: пожар на Рассветной

Во вторник в Екатеринбурге произошел страшный пожар, который унес жизни 8 человек, среди которых была шестилетняя девочка. Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января в 9-этажном доме на улице Рассветной, 7. Едкий и сильный дым моментально окутал весь подъезд. Из горящей квартиры пожарные вынесли на руках 5 человек, в том числе одного ребенка, и передали их медикам. Всего из дома было эвакуировано 90 человек. На базе гимназии № 176 оперативно развёрнут пункт временного размещения, а уже утром часть жильцов смогла вернуться в свои квартиры.

Одна из погибших до последней минуты отчаянно просила помощи в твиттере. «Горим!», «Вызовите пожарных, ЕКБ Рассветная 7», «Верхний этаж, не можем спустить», «Я с ребенком взаперти, ппц» – писала на страничке женщина. Она вместе с дочерью проживала на 9 этаже.

Как выяснилось, пожар устроила неблагополучная семья. По данным прокуратуры, в сгоревшей квартире были обнаружены горелки и множество окурков. А из-за старой неработающей системы вентиляции дым смог быстро распространиться по всему подъезду.

Пожар на Рассветной. Рассказы спасенных

Заявление недели: госпиталь ЦВО на народные деньги

В четверг, 14 января, депутат «Единой России» Виктор Бабенко на встрече с офицерами и помощником Командующего ЦВО по работе с ветеранами предложил организовать сбор средств на строительство госпиталя для Центрального военного округа . Об этом он написал на своей официальной страничке в инстаграм. Он напомнил, что в 1943 году по инициативе общественных организаций Свердловской, Челябинской и Молотовской областей был создан Уральский добровольческий танковый корпус. И сейчас, в период пандемии, разумно было бы снова прибегнуть к помощи народа. Депутат намерен запустить акцию «Я хочу быть похожим на деда!» В настоящее время идею уже поддержал командующий ЦВО Александр Лапин, который сообщил об акции министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Видео недели: родители обвиняемого Васильева в суде

В Екатеринбурге продолжается слушание по резонансному делу Владимира Васильева, который 4 августа 2019 года устроил страшное ДТП на улице Малышева. В пятницу были допрошены отец и мать подсудимого. Какое заявление они сделали в суде, смотрите в видео «Нового Дня»

Родители Васильева пришли в суд

Печальный рекорд недели: 20 смертей от Covid-19 за один день

В четверг, 14 января, в Свердловской области было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавирусаза сутки – 20 человек.

Только за новогодние каникулы на Среднем Урале скончались 156 человек. При этом в скорую по причине коронавируса ежедневно обращались около 300-350 человек.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 16.01.21

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